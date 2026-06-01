Ново младо лице се присъединява към водещите на "Преди обед"

1 Юни, 2026 17:58 714 2

Журналистът Борислав Орлинов ще среща зрителите с хората зад победите, загубите и най-трудните моменти в спорта

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

От днес - 1 юни в ефира на „Преди обед“ по bTV стартира „Time Out“ – нова рубрика с водещ Борислав Орлинов, посветена на човешките истории зад големия спорт – отвъд медалите, победите и статистиката.

„Time Out“ ще среща зрителите не просто с големи спортисти, а с хората зад успехите, трудните периоди и моментите, които често остават извън прожекторите. Защото зад всяка титла често стои самота, зад всяка загуба – ново начало, а зад силните характери – битки, които остават невидими за публиката.

Водещият на рубриката – Борислав Орлинов, е спортен журналист, който повече от 10 години разказва истории от света на спорта. Той е носител на международно отличие за най-добър млад спортен телевизионен репортер. Бивш футболист и треньор по кондиционна подготовка, той вярва, че най-важното в спорта не е как побеждаваш, а какво правиш, когато животът те постави в ъгъла.

Именно оттам идва и името „Time Out“ – онзи момент, в който всичко спира за секунди. Когато трябва да си поемеш въздух, да се изправиш пред себе си и да решиш дали се отказваш или започваш отначало.

Първият гост в рубриката е плувецът Йосиф Миладинов. След олимпийския финал, големите очаквания и внезапното му оттегляне от спорта и публичното пространство, той ще даде едно от най-личните си интервюта досега. Йосиф разказа за натиска, за трудния период, през който е преминал, за мълчанието, падението и решението отново да се върне в големия спорт.

„Time Out“ ще се излъчва всеки понеделник в „Преди обед“ по bTV, в търсене на историите, които понякога започват точно в момента, в който всичко изглежда изгубено.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мъж

    3 1 Отговор
    Поредния продажник ще продаде народа за половин кебапче

    18:22 01.06.2026

  • 2 Хмм

    1 0 Отговор
    за да си водещ трябва непременно да си брадясал

    19:06 01.06.2026