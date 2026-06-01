Булчинският костюм на Дуа Липа предизвика спорове в мрежата (СНИМКИ)

Дуа Липа и актьорът Калъм Търнър сключиха брак на скромна гражданска церемония в лондонската община Мерилебоун в събота, в присъствието на тесен кръг от близки и приятели. За специалния ден 30-годишната певица избра поръчков тоалет на модна къща Schiaparelli, който бързо привлече вниманието както на модните експерти, така и на почитателите ѝ.

Изпълнителката заложи на елегантен бял костюм с вталено сако и пола, допълнен от обувки Christian Louboutin, колие Bulgari с мотив на змия, бели ръкавици и широкопола шапка, създадена от известния дизайнер на шапки Стивън Джоунс. Булчинската визия беше завършена с жълт букет, а мнозина отбелязаха, че стилът ѝ напомня на емблематичната сватбена визия на Бианка Джагър от 1971 година.

Въпреки положителните реакции към избора на певицата, в социалните мрежи се появиха коментари, свързани с конструкцията на сакото. Част от потребителите обърнаха внимание на видими подплънки в областта на ханша, които според тях създавали впечатление за технически недостатък в иначе безупречния тоалет.

Други защитиха изпълнителката, като подчертаха, че става въпрос за дизайнерско решение, характерно за естетиката на Schiaparelli, модна къща, известна с нестандартните си силуети, експерименталните форми и честото използване на елементи от бельото като част от официалното облекло. Според тях фокусът върху подобни детайли отклонява вниманието от самото събитие и личния характер на церемонията.

Сватбата се състоя в присъствието на едва осем гости. Сред тях бяха родителите на певицата – Дукаджин и Анеса Липа, както и сестра ѝ Рина и брат ѝ Гжин. След церемонията младоженците напуснаха сградата на общината с традиционно лондонско черно такси и отпразнуваха събитието на семейна вечеря далеч от медийното внимание.

Според източници, цитирани от британски медии, Калъм Търнър е бил видимо развълнуван по време на церемонията. Свидетели твърдят, че актьорът едва сдържал сълзите си, когато видял Дуа Липа да влиза в залата.

Скромната церемония в Лондон е само първата част от сватбените тържества. По информация на британски издания двойката планира по-мащабно празненство в Сицилия през следващите дни, където се очаква да се съберат повече приятели и членове на семейството.

Любовната история на Дуа Липа и Калъм Търнър започна да привлича обществено внимание в началото на 2024 година. През последните месеци двамата все по-често се появяваха заедно на обществени събития, а годежът им беше потвърден по-рано тази година. Сватбата бележи нов етап в отношенията на една от най-успешните поп изпълнителки на своето поколение и британския актьор, известен с участията си във филмите „Fantastic Beasts“, „Masters of the Air“ и редица други международни продукции.