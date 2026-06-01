Булчинският костюм на Дуа Липа предизвика спорове в мрежата (СНИМКИ)

1 Юни, 2026 16:58 1 544 9

Двойката сключи брак на скромна церемония в Лондон през уикенда

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дуа Липа и актьорът Калъм Търнър сключиха брак на скромна гражданска церемония в лондонската община Мерилебоун в събота, в присъствието на тесен кръг от близки и приятели. За специалния ден 30-годишната певица избра поръчков тоалет на модна къща Schiaparelli, който бързо привлече вниманието както на модните експерти, така и на почитателите ѝ.

Изпълнителката заложи на елегантен бял костюм с вталено сако и пола, допълнен от обувки Christian Louboutin, колие Bulgari с мотив на змия, бели ръкавици и широкопола шапка, създадена от известния дизайнер на шапки Стивън Джоунс. Булчинската визия беше завършена с жълт букет, а мнозина отбелязаха, че стилът ѝ напомня на емблематичната сватбена визия на Бианка Джагър от 1971 година.

Въпреки положителните реакции към избора на певицата, в социалните мрежи се появиха коментари, свързани с конструкцията на сакото. Част от потребителите обърнаха внимание на видими подплънки в областта на ханша, които според тях създавали впечатление за технически недостатък в иначе безупречния тоалет.

Други защитиха изпълнителката, като подчертаха, че става въпрос за дизайнерско решение, характерно за естетиката на Schiaparelli, модна къща, известна с нестандартните си силуети, експерименталните форми и честото използване на елементи от бельото като част от официалното облекло. Според тях фокусът върху подобни детайли отклонява вниманието от самото събитие и личния характер на церемонията.

Сватбата се състоя в присъствието на едва осем гости. Сред тях бяха родителите на певицата – Дукаджин и Анеса Липа, както и сестра ѝ Рина и брат ѝ Гжин. След церемонията младоженците напуснаха сградата на общината с традиционно лондонско черно такси и отпразнуваха събитието на семейна вечеря далеч от медийното внимание.

Според източници, цитирани от британски медии, Калъм Търнър е бил видимо развълнуван по време на церемонията. Свидетели твърдят, че актьорът едва сдържал сълзите си, когато видял Дуа Липа да влиза в залата.

Скромната церемония в Лондон е само първата част от сватбените тържества. По информация на британски издания двойката планира по-мащабно празненство в Сицилия през следващите дни, където се очаква да се съберат повече приятели и членове на семейството.

Любовната история на Дуа Липа и Калъм Търнър започна да привлича обществено внимание в началото на 2024 година. През последните месеци двамата все по-често се появяваха заедно на обществени събития, а годежът им беше потвърден по-рано тази година. Сватбата бележи нов етап в отношенията на една от най-успешните поп изпълнителки на своето поколение и британския актьор, известен с участията си във филмите „Fantastic Beasts“, „Masters of the Air“ и редица други международни продукции.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Запознат

    2 1 Отговор
    Маги Халваджията прави трандамии на млади момчета по хотели

    Коментиран от #3

    17:02 01.06.2026

  • 3 КВО Е ТРАНДАМИЯ ЧИ ДА СА

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Запознат":

    ПАЗЯ

    17:16 01.06.2026

  • 4 Отварачката

    0 0 Отговор
    Ако не знае нека се обади на кака, да я науча как се добива мляко от бик! Много е вкусно.

    17:16 01.06.2026

  • 5 Хм Хм

    2 1 Отговор
    Дуа Липа е истински мъж!

    17:51 01.06.2026

  • 6 Да ви имам

    8 0 Отговор
    тъпите коментари! И двамата са облечени много семпло, но стилно. Без излишна показност, за разлика от някои наши джукести "инфлуенсърки"

    17:52 01.06.2026

  • 7 Ами,

    1 0 Отговор
    Много стилно облекло за сключване на граждански брак, на самата сватба в Сицилия предполагам, че ще бъдат по-разчупени, по-романтични но дано пак стилни.Интересна двойка са.

    18:38 01.06.2026

  • 8 ОГРООООМНИ УШИ ИМА ТАААА

    0 0 Отговор
    МЯЗА НА АЗИС В ЛИЦЕТО.......

    18:43 01.06.2026

  • 9 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Че какво му има на костюма семпло и елегантно е облечена ,сакото е закраден модел от Кристиан Диор оригинала харесва ми с изключение на копчетата и полата са малко грозни типично за Elsa Schiaparelli но става .Как трябва да е облечена за гр.брак с рокля пердета и паунови пера ли , или козина от бигфут като Дара от Евровизия?Трябва ли да кани целият хайлайф на САЩ и Европа длъжна ли е или като България с гайдитие и кича да вдигат шум в входа та цялата махала да им гледа панаира и кича ,това е интимен момент с двама влюбени може и с 5 души свидетели така са решили !

    19:06 01.06.2026