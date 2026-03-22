Кирстен Дънст ще участва в продължението на "Minecraft: Филмът"

43-годишната актриса Кирстен Дънст („Меланхолия“, „Силата на кучето“, „Фарго“) и Вагнер Моура („Наркос“) се присъединиха към актьорския състав на все още неозаглавеното продължение на "Minecraft: Филмът" от Warner Bros. Pictures и Legendary, съобщи Deadline.

Дънст ще играе Алекс, един от основните аватари, достъпни за играчите на Minecraft. Тя се присъединява към актьорски състав, който вече включва Джейсън Момоа („Аквамен“), Джак Блек („Тропическа гръмотевица“), Даниел Брукс („Миротворец“), Мат Бери („Какво правим в сенките“) и звездата от „Белият лотос“ Дженифър Кулидж.

Warner Bros. ще пусне продължението на 23 юли 2027 г., като Джаред Хес, който режисира първия филм, се завръща като режисьор. Сюжетът на продължението се пази в тайна.

„Minecraft: Филмът“ излезе през април 2025 г. В него участват Джак Блек, Джейсън Момоа, Себастиан Юджийн Хансен, Ема Майърс, Даниел Брукс и Дженифър Кулидж. Филмът проследява съдбата на офис служителя Стив, който, използвайки магически артефакти, се озовава в магическа страна, където всичко е кубично и могат да се създават различни неща. Той намира щастие и четириног приятел, но е пленен от злата магьосница Малгосия, лидер на армия от бойни прасета. Екшън филмът е събрал 961 милиона долара при бюджет от 150 милиона долара.

Видеоиграта Minecraft е призната за най-продаваната игра на всички времена в световен мащаб, а потенциалът ѝ за силно представяне в бокс офиса е предвидим. Екшън филмът постави и рекорд за приходи от бокс офис в първия уикенд в САЩ: 163 милиона долара (най-високата цифра в историята на адаптациите на видеоигри).

Кирстен Дънст и съпругът ѝ Джеси Племънс присъстваха на неотдавнашната 98-ма церемония по връчване на наградите „Оскар“.

Актьорите започват да се срещат през 2016 г., след снимките на сериала „Фарго“. През януари 2017 г. те обявиха годежа си. Двойката има двама сина, Енис Хауърд (роден през 2018 г.) и Джеймс Робърт (роден през 2021 г.). Знаменитостите са си сътрудничили по множество проекти. Освен в „Емпайър Фолс“ и „Фарго“, те могат да бъдат видени в уестърна „Силата на кучето“ и комедийния сериал „Пастир Ханк“.

Актрисата наскоро участва в „Rooftop Robber“ на Дерек Сианфранс, заедно с Чанинг Тейтъм. Дънст участва и в „Емпайър Фолс“ на Алекс Гарланд и уестърна на Джейн Кампион „Силата на кучето“. За последния филм тя получи първата си номинация за „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля. Дънст скоро ще участва заедно с Киану Рийвс във филма на Рубен Йостлунд „Entertainment System Down“.