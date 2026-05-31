В Египет изровиха мраморна глава на Афродита

Руините на древен храм и главата на мраморна статуя на Афродита са открити в района Ихнасия ел-Мадина в централната египетска провинция Бени Суеф, където се е намирал древният град Хераклеопол, предадоха от египетското Министерство на туризма и антиките.

Ведомството уточни, че археологическа мисия от Висшия съвет по антиките е разкопала разширения на римска базилика, руините на дорийски храм и скулптурно изображение на гръцката богиня на любовта и красотата.

Освен това учените са открили каменен блок с гравирано име на фараон Сенусрет III (управлявал през 19 век пр.н.е.) и картуш с името на божеството Озирис-Нареф, почитано в Хераклеопол по време на древен Египет и елинистическия период на Птолемеите.

Министерството обясни, че находките хвърлят светлина върху религиозното и културно значение на Хераклеопол в различни епохи – древен Египет, гръцка и римска.

Хераклеополис се смята за един от ключовите археологически обекти на Египет: той е служил за столица на страната по време на 9-та и 10-та династия, запазва важна роля по време на Средното и Новото царство, Третия междинен период и достига своя разцвет през гръко-римския период.