В Египет изровиха мраморна глава на Афродита

31 Май, 2026 20:09

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Руините на древен храм и главата на мраморна статуя на Афродита са открити в района Ихнасия ел-Мадина в централната египетска провинция Бени Суеф, където се е намирал древният град Хераклеопол, предадоха от египетското Министерство на туризма и антиките.

Ведомството уточни, че археологическа мисия от Висшия съвет по антиките е разкопала разширения на римска базилика, руините на дорийски храм и скулптурно изображение на гръцката богиня на любовта и красотата.

Освен това учените са открили каменен блок с гравирано име на фараон Сенусрет III (управлявал през 19 век пр.н.е.) и картуш с името на божеството Озирис-Нареф, почитано в Хераклеопол по време на древен Египет и елинистическия период на Птолемеите.

Министерството обясни, че находките хвърлят светлина върху религиозното и културно значение на Хераклеопол в различни епохи – древен Египет, гръцка и римска.

Хераклеополис се смята за един от ключовите археологически обекти на Египет: той е служил за столица на страната по време на 9-та и 10-та династия, запазва важна роля по време на Средното и Новото царство, Третия междинен период и достига своя разцвет през гръко-римския период.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    Това не е на Афродита ,а е на Лили Иванова

    20:17 31.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.