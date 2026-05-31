"Сърдити старчета": Уорън Бийти изгубил връзка с най-добрите си приятели Джак Никълсън и Дъстин Хофман

Звездата от „Бони и Клайд“ Уорън Бийти е загубил връзка с най-добрите си приятели и колегите актьори Джак Никълсън и Джъстин Хофман, съобщи Closer, позовавайки се на източник, близък до звездата от "Абсолвентът".
Според него, 89-годишният Бийти напоследък се е затворил в себе си и приятелите му почти не са го виждали през последната година и половина.
„Той е постигнал всичко, което е искал в кариерата си, и вече не се интересува от участие в холивудската надпревара. Вече не се нуждае от светлината на прожекторите!“, обяснява източникът.
Фактът обаче, че актьорът сега държи на разстояние такива близки приятели като 89-годишния Никълсън и 88-годишния Хофман, е донякъде обезпокоителен, добави източникът.
„Джак и Уорън са били най-добри приятели през по-голямата част от живота. Въпреки всичко, което се случва, Уорън остава пример за подражание за Джак и Дъстин, някой, към когото те винаги ще се възхищават“, заключи източникът на изданието.
2 Хаха
До коментар #1 от "Мъж":Тебе като те чета и ти не си цвете за мирисане. Не звучиш като смирен и добър човек а като злобен и не особенно умен щом слагаш цяла нация под общ знаменател. Явно си нискоинтелигентен и собствения ти неуспех те озлобява.
