Виктория Капитонова избира България пред Русия: Нов живот, нови хоризонти

Виктория Капитонова, добре позната на българската публика като победителка в първия сезон на хитовото риалити "Ергенът", категорично заяви, че не възнамерява да се връща да живее в Русия. Очарователната инфлуенсърка сподели откровено пред своите последователи, че засега не вижда бъдещето си в родната страна и ще я посещава единствено по семейни и приятелски поводи.

Тайланд – вдъхновение и ново начало

След като прекара няколко месеца в екзотичния Тайланд, Виктория е силно впечатлена от спокойствието, хармонията и уникалната атмосфера на азиатската държава. Тя не крие, че преживяното там е оставило траен отпечатък върху нея и е променило възгледите ѝ за живота.

"Тайланд ме научи да ценя простите неща и да се наслаждавам на всеки миг", споделя Капитонова.

България – новият дом на Виктория

Въпреки че Русия винаги ще заема специално място в сърцето ѝ, Виктория избира да гради бъдещето си в България. Тук тя намира не само професионални възможности, но и топлина, приятелство и вдъхновение. "България ме прие с отворени обятия и тук се чувствам истински у дома", признава красавицата.

Виктория Капитонова продължава да вдъхновява своите фенове с позитивизъм и смелост да следва мечтите си. Тя е категорична, че ще посещава Русия само по специални поводи, но животът ѝ вече е свързан с нови предизвикателства и възможности извън пределите на родината.