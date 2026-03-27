Кръстиха новооткрит динозавър в Южна Корея на анимационен герой (ВИДЕО)

27 Март, 2026 13:46 810 3

Новият вид е наречен Doolysaurus huhmini

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Учени от Тексаския университет в Остин и Корейския изследователски център откриха нов вид динозавър. Те го кръстиха на герой от южнокорейски анимационен филм, предаде Fossil Record.

Откритието е станало възможно благодарение на вкаменелост, намерена на остров Апае през 2023 г. Първоначално е изглеждала като обикновен блок от твърда скала, с няколко кости, стърчащи от него. Използвайки микро-КТ сканиране в лабораторията, учените открили почти пълен скелет на младо животно в блока.

Новият вид е наречен Doolysaurus huhmini. Първата част от името произлиза от южнокорейския анимационен герой Дули, а втората част - от палеонтолога Мин Ху.

Изследователите установили, че младото животно е било на около две години по време на смъртта си. То е било с размерите на пуйка. Учените смятат, че възрастните са пораснали два пъти по-големи, достигайки размера на малко агне. Динозавърът може да е бил покрит с козина.

Doolysaurus huhmini е живял преди 113–94 милиона години, в средата на периода Креда. Вътре в гръдния му кош изследователите открили десетки гастролити – камъчета, поглъщани за смилане на храна. Въз основа на тези открития учените предполагат, че новият вид е бил всеяден. Doolysaurus huhmini е първият нов вид динозавър, открит в Южна Корея от 15 години.


