Откриха фосили на непознат динозавър в Сахара

Палеонтолози от Чикагския университет откриха фосили на нов вид динозавър по време на експедиция в пустинята Сахара. Те го нарекоха „чудотворен“, съобщава ABC News.

По време на експедицията през 2022 г. учените събраха 55 тона екземпляри, сред които бяха фосили на нов вид спинозавър. Видът беше наречен Spinosaurus mirabilis, като mirabilis означава „чудотворен“ на латински.

Изследователите твърдят, че този динозавър е бил приблизително с размерите на Тиранозавър рекс и е живял преди около 95 милиона години. Има и предположения относно външния му вид: може да е имал голям, ярко оцветен, саблевиден гребен, покрит с кератин. Забелязана е прилика с птица. Смята се също, че е имал преплетени редове зъби, предназначени за улов на хлъзгава риба. Един от учените сравни „новия“ динозавър с гигантска чапла, газеща на здрави крака във вода с дълбочина до 2 метра и дебнеща големи риби в по-плитки води.

Отбелязва се, че търсенето на новия вид динозавър започва със споменаването в монографията на френски геолог от 60-те години на миналия век за откриването на зъб на динозавър в малка област в Нигер. Въпреки това, не са открити доказателства за откриването му. Това впоследствие полага основите за серия от пустинни експедиции, в резултат на които е открит не само зъбът, но и челюстта и черепът на спинозавъра. Резултатите от изследването са публикувани само четири години по-късно в списание Science.