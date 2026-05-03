Конкурс за следобедна дрямка се проведе в Южна Корея

3 Май, 2026 10:11

В страната хората масово страдат от недоспиване

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Стотици жители на Сеул се събраха в съботния следобед в парк край река Хан по покана на градската управа, за да спят, предава Ройтерс в репортаж от Южна Корея.

Общинската администрация на Сеул организира третото си ежегодно пролетно събитие, наречено „Конкурс за зареждаща дрямка”, при обновени изисквания за допускане на потенциалните участници: да носят облекла, подходящи за „Спящата красавица” или принц, да дойдат уморени и с пълен стомах.

За метрополис, известен с 24-часовите си търговски центрове и конкурентната суматоха, изтощението на хората, дошли за събитието, бе осезаемо.

„Между подготовката за изпити и работата на непълно работно време, оцелявам с три или четири часа сън на нощ, като допълвам с дрямки на бюрото през деня“, каза Парк Джун-сеок, който се появи облечен в червени копринени одежди на монарх от династията Чосон.

„Тук съм, за да покажа уменията си за дрямка и да демонстрирам точно как спи един крал“, каза Парк, 20-годишен студент.

Наблизо 24-годишната Ю Ми-йон, учителка по английски, се открояваше в плюшен, прекалено голям костюм с мотив на коала.

„Винаги съм страдала от безсъние, трудно заспивам и се събуждам лесно“, каза тя. „Коалите са известни с дълбокия си сън. Дойдох облечена така, надявайки се да заема малко от магията им.“

Сега, в третата си поредна година, състезанието за сън подчертава хроничен проблем за южнокорейците.

Данните показват, че Южна Корея е една от най-преуморените и лишени от сън нации сред членовете на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и, вследствие на това, хората там имат едни от най-малкото часове сън, припомня БТА.

Когато часовникът удари три следобед и маските за очи се спуснаха из целия парк, организаторите обикаляха, за да измерят сърдечната честота на участниците и да се уверят, че показанията са стабилни – индикатор за дълбок, спокоен сън.

Победител в конкурса стана мъж на около 80 години.

Хуан Ду-сеонг, 37-годишен офис служител, се класира на второ място.

„Бях напълно изтощен, тъй като често работех нощни смени в допълнение към ежедневната си работа, а освен това шофирам много по работа. Затова, когато видях конкурса, бях решен да спя, за да се заредя напълно с енергия сред речния бриз, и съм много щастлив, че се класирах на второ място“, споделя той пред Ройтерс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Депутат

    1 0 Отговор
    Победител - парламентарната група.

    10:16 03.05.2026

  • 2 Мюмюн

    1 0 Отговор
    аз спя на работа. най-древната професия практикувам: нощен пазач

    10:37 03.05.2026

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор
    на депутатско място се спи най дълбоко и за най много пари

    10:37 03.05.2026

  • 4 Сила

    2 1 Отговор
    Ако има състезание , БГ отбора на калинките от държавната администрация и отбора на МВР ще разкажат конкуренцията ....!!!

    Коментиран от #5

    10:53 03.05.2026

  • 5 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Размажат ....

    10:54 03.05.2026

  • 6 Конкурс за следобедна дрямка да

    3 0 Отговор
    се проведе също тук
    в ведомства и министрства където си дремят
    талази бръмбари калинки на хранилка

    10:56 03.05.2026