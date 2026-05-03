Конкурс за следобедна дрямка се проведе в Южна Корея

Стотици жители на Сеул се събраха в съботния следобед в парк край река Хан по покана на градската управа, за да спят, предава Ройтерс в репортаж от Южна Корея.
Общинската администрация на Сеул организира третото си ежегодно пролетно събитие, наречено „Конкурс за зареждаща дрямка”, при обновени изисквания за допускане на потенциалните участници: да носят облекла, подходящи за „Спящата красавица” или принц, да дойдат уморени и с пълен стомах.
За метрополис, известен с 24-часовите си търговски центрове и конкурентната суматоха, изтощението на хората, дошли за събитието, бе осезаемо.
„Между подготовката за изпити и работата на непълно работно време, оцелявам с три или четири часа сън на нощ, като допълвам с дрямки на бюрото през деня“, каза Парк Джун-сеок, който се появи облечен в червени копринени одежди на монарх от династията Чосон.
„Тук съм, за да покажа уменията си за дрямка и да демонстрирам точно как спи един крал“, каза Парк, 20-годишен студент.
Наблизо 24-годишната Ю Ми-йон, учителка по английски, се открояваше в плюшен, прекалено голям костюм с мотив на коала.
„Винаги съм страдала от безсъние, трудно заспивам и се събуждам лесно“, каза тя. „Коалите са известни с дълбокия си сън. Дойдох облечена така, надявайки се да заема малко от магията им.“
Сега, в третата си поредна година, състезанието за сън подчертава хроничен проблем за южнокорейците.
Данните показват, че Южна Корея е една от най-преуморените и лишени от сън нации сред членовете на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и, вследствие на това, хората там имат едни от най-малкото часове сън, припомня БТА.
Когато часовникът удари три следобед и маските за очи се спуснаха из целия парк, организаторите обикаляха, за да измерят сърдечната честота на участниците и да се уверят, че показанията са стабилни – индикатор за дълбок, спокоен сън.
Победител в конкурса стана мъж на около 80 години.
Хуан Ду-сеонг, 37-годишен офис служител, се класира на второ място.
„Бях напълно изтощен, тъй като често работех нощни смени в допълнение към ежедневната си работа, а освен това шофирам много по работа. Затова, когато видях конкурса, бях решен да спя, за да се заредя напълно с енергия сред речния бриз, и съм много щастлив, че се класирах на второ място“, споделя той пред Ройтерс.
6 Конкурс за следобедна дрямка да
в ведомства и министрства където си дремят
талази бръмбари калинки на хранилка
10:56 03.05.2026