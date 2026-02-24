Новини
Палеонтолози откриха останките на "първия дракон" в света на 95 милиона години (СНИМКИ)

24 Февруари, 2026 17:31 1 540 3

Учените смятат, че той е достигал 12 метра дължина

Палеонтолози откриха останките на "първия дракон" в света на 95 милиона години (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Новооткрит фосил в пустинята Сахара предизвика широк обществен интерес заради необичайната си морфология, която напомня на образите на дракони от древните митологии. Въпреки спекулациите в социалните мрежи, учените са категорични, че става дума за представител на добре позната група праисторически хищници.

Черепът, открит от екип на Чикагския университет в днешен Нигер, е с размерите на възрастен човек. Той се отличава с удължена, подобна на крокодил челюст, снабдена с множество заострени зъби, някои от които достигат дължина, сравнима с човешка длан. Над очите се издига масивен извит костен гребен с височина около 50 сантиметра, наподобяващ сабя тип ятаган, а задната част на черепа има изразени костни израстъци.

Новият вид е наречен Spinosaurus mirabilis – наименование, което в превод означава „поразителен бодлив гущер“. Според изследването, публикувано в списание Science, този хищник е живял преди приблизително 95 милиона години през Кредния период, когато днешната Сахара е представлявала влажна екосистема с реки и вътрешни водни басейни.

Оценките сочат, че животното е достигало дължина около 12 метра и тегло между 4,5 и 6,5 тона. Анализът на костната структура предполага, че то е било приспособено към живот в плитки води, където вероятно е ловувало риба – характеристика, типична за семейството на спинозавридите. Тези двукраки месоядни динозаври са известни със своята удължена муцуна, конусовидни зъби и характерна „платнообразна“ структура по гръбнака.

Палеонтологът проф. Пол Серено от Чикагския университет, ръководител на експедицията, посочва, че находката е сред най-впечатляващите в кариерата му. По думите му става въпрос за един от най-високите черепни гребени, регистрирани при тероподите – групата месоядни динозаври, към която принадлежат и Tyrannosaurus rex и Allosaurus.

Необичайният външен вид на черепа предизвика множество онлайн коментари, в които потребители кръстиха находката "първия открит дракон". Научната общност обаче подчертава, че няма доказателства, които да свързват подобни праисторически животни с легендите за дракони. Музеи и изследователски институции многократно са заявявали, че митологичните описания вероятно са вдъхновени от откривани в миналото фосили или от наблюдения на големи влечуги.

Откритието е особено значимо и поради местоположението си. Районът в Нигер, където е намерен фосилът, не е бил изследван повече от 70 години. През 50-те години френски геолози са регистрирали единичен зъб с форма на сабя, но мястото остава практически неизследвано заради своята отдалеченост и труднодостъпност. Екипът на Серено възобновява проучванията през 2019 и 2022 г., с помощта на местен туарегски водач.

Според авторите на изследването е възможно да са съществували между 10 и 17 различни вида спинозавриди. Новият фосил допринася за по-доброто разбиране на адаптациите на тези хищници към речни и вътрешноконтинентални екосистеми, което може да промени част от досегашните хипотези, че те са обитавали предимно крайбрежни зони.

Откритието представлява значим принос към палеонтологичните изследвания на Кредния период и разширява знанията за разнообразието и екологичната пластичност на едни от най-необичайните месоядни динозаври.


  • 1 Нека да пиша

    4 6 Отговор
    Това е било домашен любимиц на баба Лили Иванова .

    17:59 24.02.2026

  • 2 Дон Дракона Уилсън

    3 1 Отговор
    Много знаят на колко години е.

    18:54 24.02.2026

  • 3 Пич

    0 0 Отговор
    Рисунките които ни пробутват, и снимката на дракона нямат нищо общо !!! Не са успяли да я скрият навреме. Не е първата такава снимка която може да се види в Нета! И после всичко изчезва...

    19:52 24.02.2026