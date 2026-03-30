България спечели място в топ 5 за най-добрите кафе пекарни в света

На 26 март, в столицата на Ел Салвадор, в хотел Hilton San Salvador, се проведе едно от най-престижните награждавания в света на specialty кафето – Global Coffee Awards.

Йордан Дъбов - популярният кафетърсач и първият посланик на спешълти кафе културата у нас, присъства лично, за да грабне няколко отличия - National Winner за България, бронзов медал и финали в две категории, а неговата пекарна автоматично се нареди в топ 5 класацията на най-добрите в света. За наградите се бореха над 1500 пекарни от целия свят, а в надпреварата участваха 46 държави.

Събитието беше част от двудневния Producer Roasters Forum – форум, който събира водещи производители на кафе на глобално ниво.

“Имах щастието да прекарам цяла седмица, пълна с вдъхновения, невероятни кафе вкусове, важни разговори за спешълти кафе културата”, споделя Йордан Дъбов, който от десетки години инвестира в най-доброто кафе в света, пътувайки и работейки директно с фермерите производители по цял свят, донасяйки в България нови и нови вкусове и знания за най-качествено направената напитка.

И трите наградени кафета са плод на дългогодишните взаимоотношения с фермерите от Карамо — семейство Негузе Гемеда Муде, което отглежда кафе на над 1900–2200 м надморска височина, използва устойчиви методи на обработка и запазва уникалните етиопски сортове.

Наградите за България са както следва: National Winner за Република България, бронзов медал в категория "Филтърно кафе - натурален процес" (с кафето Карамо Natural), финалисти в две категории (с кафето Карамо Washed) – категория "Филтър - мокър процес" и категория "Еспресо - еднотипно кафе - традиционен метод".

Global Coffee Awards е едно от най-значимите и независими международни състезания за изпечено спешълти кафе в света, което отличава най-добрите пекари и производители на кафе в света.