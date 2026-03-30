България спечели място в топ 5 за най-добрите кафе пекарни в света

30 Март, 2026 12:16 1 117 2

  • йордан дъбов-
  • кафе-
  • пекарни-
  • награди-
  • global coffee awards

За наградите се бореха над 1500 пекарни от целия свят, а в надпреварата участваха 46 държави

Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 26 март, в столицата на Ел Салвадор, в хотел Hilton San Salvador, се проведе едно от най-престижните награждавания в света на specialty кафето – Global Coffee Awards.

Йордан Дъбов - популярният кафетърсач и първият посланик на спешълти кафе културата у нас, присъства лично, за да грабне няколко отличия - National Winner за България, бронзов медал и финали в две категории, а неговата пекарна автоматично се нареди в топ 5 класацията на най-добрите в света. За наградите се бореха над 1500 пекарни от целия свят, а в надпреварата участваха 46 държави.

Събитието беше част от двудневния Producer Roasters Forum – форум, който събира водещи производители на кафе на глобално ниво.

“Имах щастието да прекарам цяла седмица, пълна с вдъхновения, невероятни кафе вкусове, важни разговори за спешълти кафе културата”, споделя Йордан Дъбов, който от десетки години инвестира в най-доброто кафе в света, пътувайки и работейки директно с фермерите производители по цял свят, донасяйки в България нови и нови вкусове и знания за най-качествено направената напитка.

И трите наградени кафета са плод на дългогодишните взаимоотношения с фермерите от Карамо — семейство Негузе Гемеда Муде, което отглежда кафе на над 1900–2200 м надморска височина, използва устойчиви методи на обработка и запазва уникалните етиопски сортове.

Наградите за България са както следва: National Winner за Република България, бронзов медал в категория "Филтърно кафе - натурален процес" (с кафето Карамо Natural), финалисти в две категории (с кафето Карамо Washed) – категория "Филтър - мокър процес" и категория "Еспресо - еднотипно кафе - традиционен метод".

Global Coffee Awards е едно от най-значимите и независими международни състезания за изпечено спешълти кафе в света, което отличава най-добрите пекари и производители на кафе в света.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  хмм

    Пробвала съм кафе, печено в българска пекарна. Зърната имаха точици от овъгляване, а вкусът беше горчив и опушен. 😐

    12:52 30.03.2026

  трябва да отбележа

    До коментар #1 от "хмм":

    Не беше от марката на въпросния кафетърсач, но оттогава знам, че не всеки може да пече кафе.

    12:59 30.03.2026