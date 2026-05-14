Следващото връчване на наградите „Грами“ ще е на 7 февруари 2027 г.

Следващата церемония по връчването на наградите „Грами“ ще се проведе на 7 февруари 2027 г., обяви ABC.
„69-ата годишна церемония ще се проведе на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис“, се казва в изявлението.
Номинираните ще бъдат обявени на 16 ноември. За първи път от 1972 г. насам наградите ще бъдат излъчени от ABC. Наградите „Грами“ ще могат да се гледат онлайн в Hulu и Disney+. Преди това CBS държеше правата за излъчване.
Първият кръг на гласуването ще се проведе през октомври, а победителите ще бъдат избрани през декември или януари.
Миналия февруари „Not Like Us“ на рапъра Кендрик Ламар спечели „Грами“ за песен на годината.
