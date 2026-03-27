Местят наградите "Оскар" в друг театър

Церемонията по връчването на наградите на Академията ще се провежда в театър „Пийкок“, а не в театър „Долби“ в Лос Анджелис от 2029 г., съобщи списание „Variety“.

Изданието отбелязва, че церемонията на Академията за филмови изкуства и науки се е провеждала в театър „Долби“ от 2002 г., но споразумението ще изтече през 2028 г. В резултат на това Академията е сключила партньорство с AEG. Новото споразумение предвижда церемонията по връчване на филмовите награди да бъде преместена в театър „Пийкок“, собственост на компанията.

101-вата церемония по връчване на наградите на Академията ще се проведе на новото място през 2029 г. Дотогава театър „Пийкок“ ще е претърпял ремонт, съобщи списанието.

Академията за филмови изкуства и науки е основана през 1927 г. от основателя на Metro-Goldwyn-Mayer Луис Б. Майер. Първоначално организацията е била предназначена да разрешава трудови спорове, но скоро след основаването си се появява идеята да връчва престижни филмови награди от името на академията. Първата церемония се състоя на 16 май 1929 г. в Лос Анджелис, в балната зала на хотел „Холивуд Рузвелт“.