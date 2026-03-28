Тейлър Суифт би собствения си рекорд на наградите на iHeart Radio със 7 нови отличия (СНИМКИ)

Суперзвездата Тейлър Суифт доминира на 13-ите годишни награди на iHeart Radio, спечелвайки седем нови отличия, съобщиха Ройтерс и "Билборд".

Сред призовете на Суифт са за изпълнител на годината и най-добър поп албум за The Life of a Showgirl. Отличието за изпълнител на годината ѝ беше връчено от олимпийската шампионка по фигурно пързаляне Алиса Лю, която я нарече "най-великата поп звезда за всички времена".

От сцената на театър "Долби" в Лос Анджелис Тейлър Суифт насърчи артистите да си дават време да усъвършенстват уменията си, без да търсят незабавна обратна връзка в интернет, пише БТА.

"Твърдо вярвам, че всичко, с което храниш ума си, той ще усвои, а всичко, с което храниш интернет, той ще се опита да унищожи. Не искам това да се случи с вашите мечти", каза тя.

Към трофеите си от тази година Тейлър Суифт добави и за песен на годината и най-добър музикален клип за The Fate of Ophelia.

Със седемте си отличия Тейлър Суифт подобрява собствения си рекорд като най-успешната изпълнителка в историята на шоуто с 41 общо награди.

Отличията на iHeart Radio са признание за най-слушаните изпълнители на годината в неговите станции и приложение.

Водещ на церемонията беше рапърът и актьор Лудакрис, който получи и отличие за забележителни постижения, отбелязва "Билборд".

Сред останалите призьори на наградите на радиото се наредиха още Джон Меленкамп (награда "Икона"), Майли Сайръс (приз за новаторство), Алекс Уорън (музикален пробив на годината и песен на годината за Ordinary), "Хънтрикс" от анимационния филм "Кей-поп: Ловци на демони" (дует/група на годината), Розе и Бруно Марс (най-добро сътрудничество за APT.), Сабрина Карпентър (поп изпълнител на годината), Морган Уолън (кънтри изпълнител на годината), Кендрик Ламар (хип-хоп изпълнител на годината), Крис Браун (ритъм енд блус изпълнител на годината), Shinedown (рок изпълнител на годината), Бед Бъни (латино/ърбан изпълнител на годината), Розе (кей-поп изпълнител на годината), Stray Kids (кей-поп група на годината), Golden от "Кей-поп: Ловци на демони" (кей-поп песен на годината) и други.