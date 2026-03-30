Новини
Любопитно »
Дама от миналото на Кристиян влиза в "Ергенът" тази седмица

30 Март, 2026 14:58 688 3

  • ергенът-
  • минало-
  • връзка-
  • риалити-
  • любов

Правилата се сменят с настъпването на новата седмица

Снимки: bTV
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във вторник вечер зрителите на bTV и „Ергенът“ ще станат свидетели на ход, който отново ще разклати баланса в романтичното риалити – ново момиче ще прекрачи прага на имението и директно ще заяви интереса си към един от ергените.

Елизабет се познава с Крис от 10 години, но дали появата ѝ е свързана с борбата за неговото сърце или ще насочи вниманието си към някой от другите ергени, предстои да разберем. Влизането ѝ по време на вечерния коктейл не просто ще изненада останалите, а ще постави началото на ново напрежение и пренареждане на крехките връзки. Как ще реагира Крис и какви тайни ще излязат наяве – зрителите ще видят във вторник.

Коктейлът тази седмица идва с нови правила, които носят повече възможности, но и повече риск. Ергените вече ще могат да дават рози на всяка дама, към която проявяват интерес, а дамите – не само да отказват, но и да приемат повече от една роза. Изборите стават по-сложни, а последствията – по-лични. Паралелно с това динамиката между тримата ергени също се променя, изправяйки ги пред неочаквани решения и ситуации, в които искреността ще бъде подложена на изпитание. Кои дами ще напуснат имението и ще има ли такива, които ще получат повече от една роза – ще стане ясно във вторник от 20:00 часа по bTV.

Тази седмица любовните триъгълници се заплитат още повече – ясно очертани, те провокират откровени разговори, в които емоциите варират от любопитство до ревност. Въпросът вече не е „дали“, а „кой ще направи първата крачка назад“ – или ще избере да тръгне смело напред. Между някои от двойките разговорите все по-често започват да звучат като делови преговори, вместо като романтични жестове. Между други, близостта остава недоизказана, а изборът между множество възможности се оказва най-голямото изпитание.

Паралелно с това се засилват съмненията за двойна игра в две от фаворитките на един от ергените. Думите и действията започват да се разминават, а въпросът „искрен ли е той?“ се превръща в център на напрегнати разговори.

Зрителите ще станат свидетели и на емоционални срещи, които поставят важни въпроси – за намеренията, за границите и за това докъде може да стигне човек в името на любовта. Момичетата ще направят класация на ергените. Кой от тях ще изпъкне и защо, зрителите ще видят в сряда вечер.

Предстоят индивидуални срещи и сватбени фотосесии, които ще покажат ясно, че разместване в интересите и приоритетите вече има.

Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    0 0 Отговор
    Добре танцува, затова я наричат Бета менуета.

    15:07 30.03.2026

  • 2 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Поредният татуиран нисколетящ пършинг, ще прелити над каските на ергените😅

    15:14 30.03.2026

  • 3 да уточним

    0 0 Отговор
    По мои наблюдения в един любовен триъгълник винаги има един тъпъгъл...

    15:18 30.03.2026