Италия отмени концерти на Кание Уест и Травис Скот

Италия отмени два концерта с участието на американските рапъри Кание Уест и Травис Скот, които трябваше да се проведат през юли в северния град Реджо Емилия, съобщи Reuters, цитирани от manager.bg.

Местният префект Салваторе Анжиери разпореди отмяната поради опасения за обществения ред и сигурност, включително потенциалните протести.

Уест, известен още като Йе, се сблъска с вълна от отменени концерти в цяла Европа това лято след години на антисемитски коментари, включително изявления, възхваляващи Адолф Хитлер, и публикуване на съдържание, използващо нацистки образи. Междувременно Скот е подложен на проверка относно безопасността на неговите концерти след блъсканица през 2021 г. на фестивала Astroworld в Хюстън, при който загинаха 10 души и бяха ранени стотици.

Скот трябваше да се изяви на фестивала „Pulse of Gaia“ на 17 юли в RCF Arena със 103 000 места, като Йе трябваше да се появи на следващия ден.

Анжиери заяви, че решението е взето след искания от потребителската група CODACONS и еврейската общност в Модена и Реджо Емилия, които са изразили особени опасения относно Йе.

Властите посочиха близкия график на двете представления и очаквания голям приток на зрители в рамките на 24 часа като фактори за забраната. Те също така посочиха отмяната на други концерти на Йе в Европа и риск от протести.

През април Великобритания отказа влизане на Йе в страната с мотива, че присъствието му няма да е от полза за общественото благо. По-късно същия месец той отложи и концерт в Марсилия, след като се появиха съобщения, че френското правителство се е опитало да го блокира, а концерти в Полша и Швейцария също бяха отменени.

Йе, който се извини за предишни забележки и заяви, че те са свързани с нелекувано биполярно разстройство, продължи да се изявява в страни, които са го приветствали, и трябва да изнесе концерт в Истанбул по-късно днес.

Той също така ще изнесе концерти в Нидерландия следващия месец, след като министърът на миграцията заяви, че няма законови основания да му се откаже влизане.