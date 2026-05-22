Финалният избор на Марин в „Ергенът“ изненада зрителите, Крис и Елеонора се сгодиха

След финала на риалити формата около Марин се разкри още една от онези истории, които неизбежно повдигат въпроса – кога изборът е продиктуван от емоция и кога от реална съвместимост. Още в първия възможен момент той е споделил с двете финалистки какво всъщност е написал на листчето си, а там е стояло името на Любомира. Решение, което за мнозина е изненадващо, особено на фона на видимата близост и силната динамика между него и Михаела през сезона, както и широко разпространеното усещане, че именно те двамата са най-близо до класическото „съвпадение“, пише darik.bg.

Промяната в посоката обаче не идва без последствия. В записано видео послание Михаела споделя, че е разбрала за избора на Марин още на последната им среща. Реакцията ѝ е премерена и по-скоро примирена – тя приема ситуацията и решава да продължи напред, макар зад думите ѝ да личи разочарование от развоя на отношенията им. За Марин това също не остава без емоционален отпечатък, тъй като признава, че му е станало тежко от всичко, което двамата са преживели в рамките на формата.

По негови думи, с времето е останало усещането, че към Михаела не му е достигнало достатъчно ясно изразено желание и взаимност. Именно една от груповите срещи се оказва преломен момент, който насочва вниманието му към Любомира. В ретроспекция той не крие, че опитвайки се да бъде коректен и съобразителен, може би е подал смесени сигнали и е създал очаквания, които не са се развили в желаната посока. Дори сам признава, че е допуснал грешката да фаворитизира Михаела в определени моменти, без да даде достатъчно равен шанс на останалите участнички да бъдат опознати.

С Любомира отношенията му, поне в рамките на предаването, изглеждат по-леки и естествени. Той описва връзката им като спокойна, приятна и лишена от напрежение нещо, което в даден момент е наклонило везните в нейна полза. Въпреки това, дори и този избор, определен още в Шри Ланка, не успява да устои на реалността след края на снимките. Три месеца извън формата се оказват достатъчни, за да се види, че връзката им не получава необходимото развитие.

Марин сам признава, че двамата не са си дали достатъчно време и пространство, за да изградят нещо устойчиво. Вместо това са останали резервирани един към друг, без реален опит да превърнат отношенията си в пълноценна връзка извън камерите. Днес той и Любомира поддържат приятелски отношения, не като любовна двойка, а като хора, които са преминали през общо преживяване и са запазили уважение един към друг.

Така още една история от формата приключва без класически „щастлив финал“. И отново се затвърждава една позната закономерност, че изборите под светлините на камерите често изглеждат категорични, но реалността след тях поставя далеч по-трудни въпроси. Защото, както показва и този сезон, не всяка емоция, която изглежда като любов на екрана, успява да оцелее, когато шоуто свърши и животът започне наистина.

Голямата новина поднесоха бизнесменът Крис и бляскавата красавица Елеонора, които се сгодиха наистина. След като двамата напуснаха предаването по-рано с обещанието, че ще проверят устойчивостта на пламналото привличане и в реална среда, три месеца по-късно те показаха, че приказката им се е оказала истинска, пише dir.bg.

При Илияна и Стоян нещата не стоят точно така. Въпреки че Стоян се върна отново в имението на любовта по желание на Илияна, която заяви, че ѝ липсва, двамата на този етап не са заедно.

"Пробвахме да развием отношенията, които имахме в Шри Ланка, но решихме, че е по-добре да прекратим всичко", призна Стоян пред Мартин. "Със сигурност имах силни емоции към нея, но не всичко е на всяка цена. Разминахме се, но сме в добра комуникация."

По негови думи двамата са имали кратка връзка след края на снимките, но за Стоян проблем се оказало това, че трябвало да се крият. "Имаше напрежение между нас и решихме, че няма смисъл да продължаваме по този начин."

Румяна и Георги Гатев, подобно на Илияна и Стоян, също не са заедно. Пред Мартин Гатев призна, че е вярвал, че между тях може да се получи нещо, но в крайна сметка пътищата им се разминали. "За мен е важно да съм влюбен. Дадох шанс, но не успях да се влюбя. Виждахме се само известно време."

В крайна сметка обаче връзката им не просъществувала.