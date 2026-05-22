Финалният избор на Марин в „Ергенът“ изненада зрителите, Крис и Елеонора се сгодиха

22 Май, 2026 06:39 847 5

Михаела споделя, че е разбрала за избора на Марин още на последната им среща

Кадър: bTV
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След финала на риалити формата около Марин се разкри още една от онези истории, които неизбежно повдигат въпроса – кога изборът е продиктуван от емоция и кога от реална съвместимост. Още в първия възможен момент той е споделил с двете финалистки какво всъщност е написал на листчето си, а там е стояло името на Любомира. Решение, което за мнозина е изненадващо, особено на фона на видимата близост и силната динамика между него и Михаела през сезона, както и широко разпространеното усещане, че именно те двамата са най-близо до класическото „съвпадение“, пише darik.bg.

Промяната в посоката обаче не идва без последствия. В записано видео послание Михаела споделя, че е разбрала за избора на Марин още на последната им среща. Реакцията ѝ е премерена и по-скоро примирена – тя приема ситуацията и решава да продължи напред, макар зад думите ѝ да личи разочарование от развоя на отношенията им. За Марин това също не остава без емоционален отпечатък, тъй като признава, че му е станало тежко от всичко, което двамата са преживели в рамките на формата.

По негови думи, с времето е останало усещането, че към Михаела не му е достигнало достатъчно ясно изразено желание и взаимност. Именно една от груповите срещи се оказва преломен момент, който насочва вниманието му към Любомира. В ретроспекция той не крие, че опитвайки се да бъде коректен и съобразителен, може би е подал смесени сигнали и е създал очаквания, които не са се развили в желаната посока. Дори сам признава, че е допуснал грешката да фаворитизира Михаела в определени моменти, без да даде достатъчно равен шанс на останалите участнички да бъдат опознати.

С Любомира отношенията му, поне в рамките на предаването, изглеждат по-леки и естествени. Той описва връзката им като спокойна, приятна и лишена от напрежение нещо, което в даден момент е наклонило везните в нейна полза. Въпреки това, дори и този избор, определен още в Шри Ланка, не успява да устои на реалността след края на снимките. Три месеца извън формата се оказват достатъчни, за да се види, че връзката им не получава необходимото развитие.

Марин сам признава, че двамата не са си дали достатъчно време и пространство, за да изградят нещо устойчиво. Вместо това са останали резервирани един към друг, без реален опит да превърнат отношенията си в пълноценна връзка извън камерите. Днес той и Любомира поддържат приятелски отношения, не като любовна двойка, а като хора, които са преминали през общо преживяване и са запазили уважение един към друг.

Така още една история от формата приключва без класически „щастлив финал“. И отново се затвърждава една позната закономерност, че изборите под светлините на камерите често изглеждат категорични, но реалността след тях поставя далеч по-трудни въпроси. Защото, както показва и този сезон, не всяка емоция, която изглежда като любов на екрана, успява да оцелее, когато шоуто свърши и животът започне наистина.

Голямата новина поднесоха бизнесменът Крис и бляскавата красавица Елеонора, които се сгодиха наистина. След като двамата напуснаха предаването по-рано с обещанието, че ще проверят устойчивостта на пламналото привличане и в реална среда, три месеца по-късно те показаха, че приказката им се е оказала истинска, пише dir.bg.

При Илияна и Стоян нещата не стоят точно така. Въпреки че Стоян се върна отново в имението на любовта по желание на Илияна, която заяви, че ѝ липсва, двамата на този етап не са заедно.

"Пробвахме да развием отношенията, които имахме в Шри Ланка, но решихме, че е по-добре да прекратим всичко", призна Стоян пред Мартин. "Със сигурност имах силни емоции към нея, но не всичко е на всяка цена. Разминахме се, но сме в добра комуникация."

По негови думи двамата са имали кратка връзка след края на снимките, но за Стоян проблем се оказало това, че трябвало да се крият. "Имаше напрежение между нас и решихме, че няма смисъл да продължаваме по този начин."

Румяна и Георги Гатев, подобно на Илияна и Стоян, също не са заедно. Пред Мартин Гатев призна, че е вярвал, че между тях може да се получи нещо, но в крайна сметка пътищата им се разминали. "За мен е важно да съм влюбен. Дадох шанс, но не успях да се влюбя. Виждахме се само известно време."

В крайна сметка обаче връзката им не просъществувала.



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Само питам

    След DARA, кога посрещаме Ергенина ?

    06:45 22.05.2026

  • 2 Цъцъ

    Маринчо разбра, че дъртите ябълки са гнили!
    Стоенчо разбра, че е на другия бряг!
    Гатьо(в) разбра, че е некадърен сваляч!
    А Крисчо тепърва, ще разбере, ко му се пише!

    06:53 22.05.2026

  • 3 Случилото се

    С Марин и Любомира ясно показва, че любовта е енигма и магия и нищо друго - двама, очевидно доста умни и уравновесени човека, месеци наред разсъждаваха и анализираха целенасочено отношенията си всеки ден, взеха решения, видимо с ум и сърце и накрая, само три месеца по-късно - ние сме големи приятели! Дрън - дрън! След като сте били любовници, с желание за трайна връзка, а сте се разделили, какви приятели може да останете?!? Единственият подобен вариант е възможен, ако раздялата е заради необратима импотентност и то само при много благородна жена и то пак за кратко!

    Коментиран от #5

    07:07 22.05.2026

  • 4 От Пловдив

    Стоянчо е мамин лигльо, напуснал работа на брокер, не че има работа за брокери в момента и си мисли, че ще става актьор. България е пълна с калпави актьори, 95% от актьорите, са на минимални заплати. Прави се по един филм в годината, а в театрите, за минимална заплата, се иска завършен НАТФИЗ. Мама и тати, като го издържат , как момичето ще остане с него. Завършил е юрист , да си намери работа, като адвокат, само така ще има стабилна работа и добри доходи, другото са глупости.

    07:25 22.05.2026

  • 5 да уточним

    До коментар #3 от "Случилото се":

    Влюбване и любов са две различни неща. Приятелството може да се превърне в любов- но никога любовта не продължава като приятелство- ако я е имало. Привличането- страстта- харесването- обичта често се бъркат с любов- а те не са.Любовта е чувство- а не една единствена емоция.Това чувство не може да се скрие- а още по- малко , когато такова липсва.Мишето го разбра и то не на последната среща- а много по- рано .

    07:41 22.05.2026