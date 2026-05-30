"Мис България 1998" стана брокер - Наталия Гуркова продава апартаменти

30 Май, 2026 15:17

"Диамантите нямат стойност – смисълът са децата ми.", казва миската

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Носителката на титлата „Мис България 1998“ Наталия Гуркова отново е в светлината на прожекторите, но този път в съвсем различна роля. Една от най-красивите българки е поела нов професионален път и вече работи като брокер в агенция за недвижими имоти. Красавицата успешно съчетава динамичното ежедневие с управлението на своя онлайн магазин за дрехи и с участията си в модни ревюта, където продължава да впечатлява с класа и стил, пише "Телеграф".


Само преди дни Наталия и красивата ѝ дъщеря Джорджия представиха авторски тоалети по покана на проф. Любомир Стойков на бляскаво събитие в хотел „Милениум“. Двете привлякоха всички погледи и показаха, че стилът и елегантността очевидно се предават по наследство. Извън светския живот Гуркова е посветена и на духовността. Тя е част от църковното настоятелство на храм „Свети Димитър“ в село Ябланица, където работи заедно с отец Росен. Близките ѝ разказват, че през последните години вярата е станала важна част от живота ѝ и ѝ помага да преминава през трудностите с повече сила и смирение.


Наталия Гуркова остава една от емблемите на българската красота. Победата ѝ в конкурса „Мис България“ през 1998 година я превръща в любимка на публиката още съвсем млада. Самата тя не крие, че през целия си живот се е сблъсквала с предразсъдъци именно заради външния си вид. „На красивите жени често им се налага да се доказват двойно повече“, признава тя. Малцина знаят, че Гуркова е завършила право. Макар никога да не е практикувала професията, юридическото образование ѝ помага в бизнеса и в житейските решения. Тя признава, че е свикнала с интригите, завистта и клюките, но е успяла да съхрани най-ценните си приятелства още от детството.

След тежката загуба на съпруга си Джордже Михалевич, който бе убит през септември 2018 година в Южна Африка, Наталия се посвещава изцяло на двете си деца. Днес тя открито признава, че именно те са нейният най-голям смисъл.

„Диамантите и скъпите вещи са преходни. Смисълът в живота ми са децата и упованието в Бог“, споделя красавицата.

В отглеждането на наследниците си Наталия разчита много на помощта на своята майка. Дъщеря ѝ Джорджия вече е на 16 години и уверено върви по стъпките на майка си. Красавицата се изявява като модел и певица, а интересът ѝ към модата се появява още в ранна детска възраст. Първата ѝ голяма изява е едва на 6 години, когато участва в „Малка Мис България“, а Наталия е специален гост на конкурса.

„Никога не съм ѝ се налагала. Искам децата ми да бъдат дисциплинирани и отговорни, а какво ще изберат да работят зависи от техните интереси“, казва Гуркова. 13-годишният ѝ син Кристиян пък активно тренира джудо и се занимава с хореография. Наталия споделя, че двете деца са напълно различни характери, но и двамата са амбициозни и възпитани. В свободното си време Наталия и Джорджия обичат да пазаруват заедно, да пътуват и да прекарват време в дълги разходки. А въпреки че години наред е свързвана с луксозен начин на живот, самата тя признава, че днес гледа по различен начин на материалното.

Гуркова поддържа перфектната си форма с тренировки поне три пъти седмично. Тя не консумира месо вече близо 30 години и избягва пържените храни. Запазената ѝ марка остават дългата тъмна коса, бадемовите очи и изисканото излъчване, което не се е променило през годините. Преди години Наталия живее дълго време в Южна Африка, където съпругът ѝ развива успешен бизнес. Тя често е пътувала между различни държави, посещавала е светски събития и е била част от елитни международни среди. Въпреки бляскавия живот обаче днес красавицата признава, че най-ценни за нея са спокойствието, семейството и духовният баланс.


Богатият професионален опит в модния бранш помага на Наталия Гуркова да започне кариера и като дизайнер. Само преди няколко месеца красавицата създаде модния бранд Queen by NG, който вече бе отличен в престижните награди „Златна игла“ за успешната си премиера на българската модна сцена.

„Исках да направя мода за съвременните кралици, защото всяка жена заслужава да се чувства и да изглежда като кралица. Надявам се българката да има повече самочувствие днес“, казва Наталия Гуркова. Колекциите ѝ залагат на елегантни линии, женствени силуети и луксозни материи, а самата тя често е лице на собствените си модели.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно

    14 1 Отговор
    пък чрез нея някой ще се разкупува на апартаменти ?

    Коментиран от #6

    15:22 30.05.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    МЪЖА НА МУТРЕСАТА БЕШЕ РАЗСТРЕЛЯН ОТ МАФИЯТА
    ..... ТАКА ЧЕ НОВАТА ВЕСЕЛА ВДОВИЦА ТЯ ТРЯБВА ДА ДОКАЖЕ ПРОИЗХОД НА ПАРИТЕ :)

    15:22 30.05.2026

  • 3 Дърта мис Мисирка.

    10 1 Отговор
    Купува-продава.

    15:24 30.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    Това "не консумира месо" означава ли,
    че ползва само заместители и в плътските удоволствия 😉

    15:24 30.05.2026

  • 5 Продава си

    12 0 Отговор
    търътъката

    15:25 30.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Точно":

    Зависи какво и как предлага на клиентите😉

    15:26 30.05.2026

  • 7 Продава

    9 1 Отговор
    чалъми !

    15:29 30.05.2026

  • 8 Соваж бейби

    7 2 Отговор
    🤣Къщи няма ли в България?Апартамент е за по бедни хора,за други апартаменти тип в Ню Йорк -Манхатън или Париж -Шанз Елизе в София няма и не се търси от чужденци и туристи няма освен другият тип туристи гостите на Меркел и украински мигранти.

    15:33 30.05.2026

  • 9 Сила

    10 0 Отговор
    Е преходни са , убиха наркотрафиканта Джордже , кинтите секнаха и требва нещо да се бачка ....
    Гроздето е кисело , а !!!?

    15:41 30.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БУКВАТА "Ч"

    4 0 Отговор
    "Мис България 1998" стана брокер
    - Наталия Гуркова
    продава апартаменти
    с Двете Бомби отлред,
    да правят голям рушвет!
    Бомбите купуват, продават
    а народа ги гледа с потаен дъх
    и няма никаква файда
    от тоя брокерен рушвет!

    15:52 30.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гонзовица

    3 0 Отговор
    Мечтата на секи селянин да дойде в Софията и да стане брокер

    Коментиран от #17

    16:20 30.05.2026

  • 15 ИВАН

    2 0 Отговор
    Оф, оф, оф, мнгото набожната ...

    16:24 30.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гонзовица":

    И меринджей ....

    16:27 30.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    "Мис България 1998" стана брокер - Наталия Гуркова!

    - Другарко Мис България, от колко часа рано сутрин и до колко часа вечерта ти е отворем БРОКЕРА, между краката, да ме стоплиш в твоя апартамент, в пещерата? Колко се плаща за температурата? Колко се плаща за вкуса, на вкусната БРИКЕРСКА кифла? Имаш ли някаква тарифа за селски тарикат, изпаднал в транс след като изслушал парчето на ДАРА - БАНГАРАНГА?

    16:38 30.05.2026