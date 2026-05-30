Нарколог: Кафе, душ и разходка не помагат за изтрезняване, при жените е по-тежко

Няма точни ежедневни признаци, които могат надеждно да покажат, че алкохолът в организма ви си е отишъл и е безопасно да се шофира, подчертава психиатърът и специалист по зависимости Марина Калюжная.

„Черният дроб на възрастен елиминира около 0,1-0,15 ppm на час – и това не може да се ускори от кафе, студен душ или разходка. При жените този процес е по-бавен, отколкото при мъжете, просто защото те имат по-ниска активност на ензима, който разгражда етанола. Това е физиологично“, обясни лекарят.

Според специалиста по зависимости много хора погрешно вярват, че основният индикатор е как се чувстват. Ако не се чувстват замаяни, говорят нормално и не се спъват, значи са трезви.

„Но не е точно така. Чувството за трезвеност се връща много по-рано, отколкото алкохолът действително напуска кръвния поток.“ Можете да се чувствате доста добре, но все пак да имате ниво на алкохол в кръвта от 0,3-0,5 ppm. Координацията е леко нарушена, времето за реакция е по-бавно, но мозъкът не си докладва това. Ето защо повечето инциденти с пияни шофьори се случват на хора, които искрено са смятали, че вече не са в нетрезво състояние“, обясни Калюжная.

Специалистът по зависимости разсея мита, че добрият нощен сън насърчава трезвеността. Всъщност сънят не ускорява елиминирането на алкохола; той просто се случва успоредно с него. След късна нощна сесия за пиене със силни алкохолни напитки, можете да се събудите 6-7 часа по-късно и все още да имате достатъчно алкохол в кръвта си, за да ви бъде наложена глоба.

„Единственият надежден начин да се тествате е сертифициран дрегер. Не приложение на телефона ви, не огледало, не сетивата ви. Ако имате някакви съмнения, е твърде рано да шофирате“, добави Калюжная.