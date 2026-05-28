Поредната раздяла след „Ергенът": Калоян замени Маги Томова с млада моделка

Поредната двойка от „Ергенът“ се разпадна, макар да бе смятана за една от най-стабилните. Става въпрос за Маги Томова и Калоян, които въпреки че участваха в различни сезони на романтичното предаване, се влюбиха един в друг и имаха сериозна връзка, пише hotarena.net.

Според информация, достигнала до Intrigi.bg, двамата не са заедно от няколко месеца, а инициатор на раздялата е Калоян. 28-годишният симпатяга заменил близо 40-годишната Маги с доста по-млада красавица.

Макар двамата да твърдяха, че разликата от 11 години помежду им не им пречи по никакъв начин, несходствата в интересите и разбиранията им за живота започнали да си казват думата.

„Маги започна много да се изнервя и дразни на определени черти от характера на Калоян и най-вече на неговата инертност, липса на емоция и изразяване на мнение“, разкриват запознати. Калата проявявал търпение, докато не срещнал 23-годишната моделка Поли, която бързо му завъртяла главата с младостта и лекия си характер.

Маги тежко преживяла раздялата и към днешна дата двамата не комуникират по никакъв начин. Томова изтри всички общи снимки и видеа с Калоян в опит да продължи напред.

Припомняме, че Калоян участва в „Ергенът: Любов в рая“ миналата есен, където се мачна с Габи Бланко. По време на предаването обаче му се наложи да излезе за няколко дни заради сватбата на брат си, където срещна Маги Томова - финалистка от ‚Ергенът 3“. Връзката им бързо стана сериозна, но издържа малко повече от половин година.