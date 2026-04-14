Диана Димитрова все пак няма да съди Рая Пеева

Актрисата Диана Димитрова обяви, че се отказва от намерението си да води съдебно дело срещу своята колежка и състудентка Рая Пеева и нейната майка Красимира Демирева след словесните си конфликти в кулинарното шоу "Hell's Kitchen“.
Решението за прекратяване на правния спор идва след поредица от напрегнати ситуации в ефир, пише Plovdiv24.bg. Диана Димитрова поясни в социалните мрежи, че е избрала да се оттегли с достойнство от шоуто и спора, вместо да продължава да търпи грозно отношение и обиди. "Вярвам, че никой не трябва да остава в среда, която според неговото усещане не носи уважение.", написа тя в мрежата.
Конфликтът между двете актриси ескалира по време на участието им в кулинарното риалити, където по думи на Димитрова тя е била наричана "жертва“ и "пръдла“, като бяха отправяни и внушения за нейното психично здраве. Първоначално в нейна защита се бе обявила и друга участничка в шоуто – Нора Недкова, която изяви готовност да свидетелства в съда срещу Рая Пеева и майка ѝ.
Диана Димитрова подчерта, че не приема определението "жертва“ и държи на личното си уважение. Тя допълни, че вярва в правото на всеки да напусне среда, която не му носи професионално и човешко признание.
Към момента Рая Пеева е бременна, което допълнително може би е наклонило везните.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
