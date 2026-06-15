Известен инфлуенсър и певец загина нелепо на 32 г. при катастрофа с хеликоптер

Американският изпълнител, продуцент и режисьор Оливър Трий, известен с хитовете „Life Goes On“ и „Miss You“, записан съвместно с Робин Шулц, е загинал на 32-годишна възраст, според публикации на Associated Press и CNN Brasil.

Според информацията музикантът, известен в мрежата с нестандартната си визия и шантави песни, е сред шестимата загинали при сблъсък между два хеликоптера в района Рекрео дос Бандейрантес в югозападната част на Рио де Жанейро. Инцидентът е станал в неделя сутринта, а властите са започнали разследване за установяване на причините за катастрофата.

Роден като Оливър Трий Никъл на 29 юни 1993 г. в Санта Крус, Калифорния, той придобива популярност през 2016 г. благодарение на социалната мрежа Vine и ексцентричното си алтер его „Турбо“, отличаващо се с характерна прическа тип „паничка“, ретро облекло и провокативно сценично поведение.

Същата година издава песента „When I’m Down“, която привлича вниманието на музикалната индустрия и му осигурява договор с Atlantic Records през 2017 г. В следващите години Трий изгражда уникален артистичен образ, съчетавайки музика, визуално изкуство, интернет хумор и нестандартни маркетингови кампании.

В кариерата си издава четири студийни албума под шапката на Atlantic Records – „Ugly Is Beautiful“ (2020), „Cowboy Tears“ (2022), „Alone in a Crowd“ (2023) и „Love You Madly, Hate You Badly“, появил се през април тази година. Преди това публикува и независимия албум „Splitting Branches“ през 2013 г. под артистичното име Tree.

Сред най-успешните му композиции са „Life Goes On“, „Miss You“, „Cash Machine“, „Alien Boy“, „Hurt“ и „Jerk“. Негови музикални видеоклипове събират стотици милиони гледания в YouTube, като „Life Goes On“ надхвърля 460 милиона, а „Miss You“ – над 380 милиона гледания.

Освен с музиката си, Оливър Трий е известен и като режисьор на голяма част от собствените си видеоклипове, отличаващи се с театрална визия и нестандартна естетика. През 2020 г. той влиза и в Книгата на рекордите на Гинес с най-голямата тротинетка в света.

На 6 юни музикантът изнася концерт в Сао Пауло като част от световното си турне в подкрепа на последния си албум. Следващото му планирано участие е трябвало да бъде на 1 юли в Лисабон.

Сред останалите жертви на катастрофата, според CNN Brasil, са аржентинският YouTube създател Гаспар Прим, Лукас Виняле, Лукас Брито Шавес и пилотите Александре Соуза и Шарл Марсилак. Разследването на обстоятелствата около въздушния инцидент продължава.