Дейвид Бекъм вече има звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)

Дейвид Бекъм получи една от най-престижните почести в света на шоубизнеса и спорта, след като беше удостоен със звезда на Холивудската алея на славата. Церемонията в Лос Анджелис се превърна в едно от най-коментираните светски събития на седмицата и събра семейството на футболната легенда, негови близки приятели и редица известни личности от спорта и киното.

Отличието идва в символичен момент – броени дни след началото на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Именно поради това организаторите замениха традиционния червен килим със зелен, вдъхновен от футболен терен, като знак за огромния принос на Бекъм към популяризирането на спорта в Северна Америка.

До него по време на церемонията бяха съпругата му Виктория Бекъм, синовете му Ромео Бекъм и Круз Бекъм, както и дъщеря му Харпър Бекъм. Забележително отсъствие беше най-големият му син Бруклин Бекъм, чието неявяване отново подхрани спекулациите за напрежение в семейството.

Сред специалните гости бяха холивудската звезда Том Круз, актрисата Ева Лонгория, телевизионният водещ Джеймс Кордън, футболистът Лендън Донован и дългогодишният приятел на Бекъм Роби Кийн.

Една от най-запомнящите се речи произнесе Том Круз, който определи живота на Бекъм като „истинска холивудска история“. Актьорът припомни легендарни моменти от футболната му кариера и подчерта, че успехите му никога не са били резултат от късмет, а от постоянство, дисциплина и огромна отдаденост. Според Круз именно тези качества са превърнали англичанина в глобална спортна и културна икона.

Виктория Бекъм също се обърна към присъстващите с емоционална реч, в която съчета хумор и признателност. Бившата певица на Spice Girls се пошегува, че получаването на звезда на Алеята на славата изисква много повече от оцеляване в поп културата на 90-те години, след което похвали съпруга си за неговата работна етика, постоянство и способността му да вдъхновява хората по целия свят.

Самият Дейвид Бекъм не скри вълнението си. В речта си той си спомни детството в работнически квартал на Източен Лондон и призна, че никога не е предполагал, че един ден ще бъде удостоен с подобна чест.

„Винаги съм бил мечтател, но никога не съм си представял, че подобно признание може да бъде дадено на момче от работническо семейство, което просто обичаше футбола“, заяви той.

Бекъм отдели специално внимание на семейството си, като благодари на родителите си, на сестрите си и най-вече на Виктория, с която са заедно близо три десетилетия. Най-емоционалната част от изказването му беше посветена на децата му.

„Вие сте причината да ставам всяка сутрин. Надявам се един ден да доведете тук моите внуци и да им разкажете за едно момче, което мечтаеше смело“, каза бившият капитан на Англия.

Получената звезда е под номер 2849 и затвърждава статута на Дейвид Бекъм като една от най-влиятелните личности в световния спорт. След успешните си периоди в Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Лос Анджелис Галакси, днес той продължава да развива футбола в САЩ като съсобственик на Интер Маями – клубът, който привлече Лионел Меси и се превърна в един от най-разпознаваемите футболни брандове в света.