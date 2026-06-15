Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Дейвид Бекъм вече има звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)

Дейвид Бекъм вече има звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)

15 Юни, 2026 12:58 490 2

  • дейвид бекъм-
  • футболист-
  • звезда на алеята на славата-
  • холивуд

Том Круз, Ева Лонгория и семейството на футболиста присъстваха на празничната церемония по откриването на звездата

Дейвид Бекъм вече има звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дейвид Бекъм получи една от най-престижните почести в света на шоубизнеса и спорта, след като беше удостоен със звезда на Холивудската алея на славата. Церемонията в Лос Анджелис се превърна в едно от най-коментираните светски събития на седмицата и събра семейството на футболната легенда, негови близки приятели и редица известни личности от спорта и киното.

Отличието идва в символичен момент – броени дни след началото на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Именно поради това организаторите замениха традиционния червен килим със зелен, вдъхновен от футболен терен, като знак за огромния принос на Бекъм към популяризирането на спорта в Северна Америка.

Дейвид Бекъм вече има звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)

До него по време на церемонията бяха съпругата му Виктория Бекъм, синовете му Ромео Бекъм и Круз Бекъм, както и дъщеря му Харпър Бекъм. Забележително отсъствие беше най-големият му син Бруклин Бекъм, чието неявяване отново подхрани спекулациите за напрежение в семейството.

Сред специалните гости бяха холивудската звезда Том Круз, актрисата Ева Лонгория, телевизионният водещ Джеймс Кордън, футболистът Лендън Донован и дългогодишният приятел на Бекъм Роби Кийн.

Дейвид Бекъм вече има звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)

Една от най-запомнящите се речи произнесе Том Круз, който определи живота на Бекъм като „истинска холивудска история“. Актьорът припомни легендарни моменти от футболната му кариера и подчерта, че успехите му никога не са били резултат от късмет, а от постоянство, дисциплина и огромна отдаденост. Според Круз именно тези качества са превърнали англичанина в глобална спортна и културна икона.

Виктория Бекъм също се обърна към присъстващите с емоционална реч, в която съчета хумор и признателност. Бившата певица на Spice Girls се пошегува, че получаването на звезда на Алеята на славата изисква много повече от оцеляване в поп културата на 90-те години, след което похвали съпруга си за неговата работна етика, постоянство и способността му да вдъхновява хората по целия свят.

Дейвид Бекъм вече има звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)

Самият Дейвид Бекъм не скри вълнението си. В речта си той си спомни детството в работнически квартал на Източен Лондон и призна, че никога не е предполагал, че един ден ще бъде удостоен с подобна чест.

„Винаги съм бил мечтател, но никога не съм си представял, че подобно признание може да бъде дадено на момче от работническо семейство, което просто обичаше футбола“, заяви той.

Бекъм отдели специално внимание на семейството си, като благодари на родителите си, на сестрите си и най-вече на Виктория, с която са заедно близо три десетилетия. Най-емоционалната част от изказването му беше посветена на децата му.

Дейвид Бекъм вече има звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)

„Вие сте причината да ставам всяка сутрин. Надявам се един ден да доведете тук моите внуци и да им разкажете за едно момче, което мечтаеше смело“, каза бившият капитан на Англия.

Получената звезда е под номер 2849 и затвърждава статута на Дейвид Бекъм като една от най-влиятелните личности в световния спорт. След успешните си периоди в Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Лос Анджелис Галакси, днес той продължава да развива футбола в САЩ като съсобственик на Интер Маями – клубът, който привлече Лионел Меси и се превърна в един от най-разпознаваемите футболни брандове в света.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    6 1 Отговор
    Алеята на славата - алея на кошерните п€дофили и сатанисти

    13:00 15.06.2026

  • 2 трясъ

    2 0 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    13:08 15.06.2026