Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Световни лидери приветстваха споразумението между САЩ и Иран и призоваха за траен мир

Световни лидери приветстваха споразумението между САЩ и Иран и призоваха за траен мир

15 Юни, 2026 13:29, обновена 15 Юни, 2026 13:29 708 11

  • иран-
  • сащ-
  • споразумение-
  • мир

Международната общност вижда шанс за стабилност в Близкия изток и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток

Световни лидери приветстваха споразумението между САЩ и Иран и призоваха за траен мир - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Световни лидери и международни организации приветстваха обявеното рамково споразумение между Съединените щати и Иран, което предвижда прекратяване на военните действия, отваряне на Ормузкия проток и постепенно премахване на ограниченията върху морската търговия, предава БТА.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви, че очаква с нетърпение края на конфликта и пълното възстановяване на свободното корабоплаване през стратегическия морски маршрут. От своя страна председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард определи новината като положителна, ако бъде потвърдена от развитието на събитията през следващите дни.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш определи договореността като решаваща стъпка към мирно уреждане на конфликта и благодари на държавите посредници, сред които Пакистан.

Подкрепа за споразумението изразиха и редица европейски лидери. Британският премиер Киър Стармър поздрави САЩ и посредниците за постигнатия напредък, а испанският министър-председател Педро Санчес приветства договореността, като същевременно подчерта необходимостта да не се забравят последиците от конфликта.

Италианският премиер Джорджа Мелони определи споразумението като възможност за мир, която трябва да бъде използвана. Италианският външен министър Антонио Таяни призова Израел да прекрати ударите срещу Бейрут.

Френският президент Еманюел Макрон настоя за трайно прекратяване на огъня в Ливан, докато Турция призова за сдържаност до официалното подписване на документа. Президентът Реджеп Тайип Ердоган предупреди срещу действия или изявления, които могат да подкопаят постигнатия напредък.

Китай също приветства първата фаза на споразумението и отдаде признание на посредническите усилия на Пакистан. Пекин подчерта значението на дипломатическите решения за регионалната стабилност.

В Близкия изток реакциите също бяха положителни. Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства подкрепиха договореността, като подчертаха необходимостта от гарантиране на сигурността в региона и свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Катар заяви пълна подкрепа за всички инициативи, насочени към укрепване на регионалната стабилност.

Пакистанският премиер Шахбаз Шариф определи споразумението като историческа стъпка към мира и подчерта ролята на Исламабад в посредническите усилия. По думите му международната дипломация е показала, че конфликтите могат да бъдат решавани чрез диалог.

Японският премиер Санае Такаичи изрази надежда за гарантиране на свободното и безопасно корабоплаване в Ормузкия проток и за бърз напредък по оставащите въпроси около иранската ядрена програма.

Въпреки широката международна подкрепа, редица лидери подчертаха, че успехът на споразумението ще зависи от неговото изпълнение и от готовността на всички страни да се придържат към поетите ангажименти през следващите седмици.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не се радвайте предварително

    5 0 Отговор
    Още нищо не е подписано. До петък, има много време, а не се знае Тръмп на коя фаза ще е.

    13:39 15.06.2026

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор
    Транспорт мир, ама евреите с Биби начело смляха Ливан. И отказыват да спрат.
    Не е ясно, ще се подписва ли нещо вообще. В Израел наричат Тръмп предател.

    13:40 15.06.2026

  • 3 само дето

    3 0 Отговор
    Това си е между Иран и САЩ, и няма общо с Израел и Хамас. Все едно България и Турция да решават границата на Гърция с Македония.

    Коментиран от #4, #8

    13:42 15.06.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "само дето":

    Да, ама Иран без премирие в Ливан не подписва.

    Коментиран от #7

    13:46 15.06.2026

  • 5 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Лидери на какво с 13-15% одобрение и масови протести в държавите им срещу политиките им? НЕСЕРИОЗНО!

    13:49 15.06.2026

  • 6 иван костов

    1 0 Отговор
    Войнолюбците мирчев и атанасов, не са приветствали споразумението!

    13:50 15.06.2026

  • 7 тараланкоолу

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    крим е татарски!

    13:50 15.06.2026

  • 8 Мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "само дето":

    Точно така....и затова евреите трябва да смажат Хамас като по този начин ще помогнат и на Либия, а и конфликта реално е между Иран и САЩ, но след като иранците подкрепят и спонсорират Хамас, логично е да ги бомбят Израел!

    13:50 15.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Уса

    1 0 Отговор
    Дреме ми за тия бклци какво решават

    14:03 15.06.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Путилифона бати Путйо изскимте каде сеги требе да заколат коч и да го повикат да им почете из корана некои сури деа! Внетен ли е?

    14:14 15.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания