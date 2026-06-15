Световни лидери приветстваха споразумението между САЩ и Иран и призоваха за траен мир

Световни лидери и международни организации приветстваха обявеното рамково споразумение между Съединените щати и Иран, което предвижда прекратяване на военните действия, отваряне на Ормузкия проток и постепенно премахване на ограниченията върху морската търговия, предава БТА.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви, че очаква с нетърпение края на конфликта и пълното възстановяване на свободното корабоплаване през стратегическия морски маршрут. От своя страна председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард определи новината като положителна, ако бъде потвърдена от развитието на събитията през следващите дни.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш определи договореността като решаваща стъпка към мирно уреждане на конфликта и благодари на държавите посредници, сред които Пакистан.

Подкрепа за споразумението изразиха и редица европейски лидери. Британският премиер Киър Стармър поздрави САЩ и посредниците за постигнатия напредък, а испанският министър-председател Педро Санчес приветства договореността, като същевременно подчерта необходимостта да не се забравят последиците от конфликта.

Италианският премиер Джорджа Мелони определи споразумението като възможност за мир, която трябва да бъде използвана. Италианският външен министър Антонио Таяни призова Израел да прекрати ударите срещу Бейрут.

Френският президент Еманюел Макрон настоя за трайно прекратяване на огъня в Ливан, докато Турция призова за сдържаност до официалното подписване на документа. Президентът Реджеп Тайип Ердоган предупреди срещу действия или изявления, които могат да подкопаят постигнатия напредък.

Китай също приветства първата фаза на споразумението и отдаде признание на посредническите усилия на Пакистан. Пекин подчерта значението на дипломатическите решения за регионалната стабилност.

В Близкия изток реакциите също бяха положителни. Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства подкрепиха договореността, като подчертаха необходимостта от гарантиране на сигурността в региона и свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Катар заяви пълна подкрепа за всички инициативи, насочени към укрепване на регионалната стабилност.

Пакистанският премиер Шахбаз Шариф определи споразумението като историческа стъпка към мира и подчерта ролята на Исламабад в посредническите усилия. По думите му международната дипломация е показала, че конфликтите могат да бъдат решавани чрез диалог.

Японският премиер Санае Такаичи изрази надежда за гарантиране на свободното и безопасно корабоплаване в Ормузкия проток и за бърз напредък по оставащите въпроси около иранската ядрена програма.

Въпреки широката международна подкрепа, редица лидери подчертаха, че успехът на споразумението ще зависи от неговото изпълнение и от готовността на всички страни да се придържат към поетите ангажименти през следващите седмици.