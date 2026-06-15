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И синът на Брад Пит се отказа официално от фамилията му

И синът на Брад Пит се отказа официално от фамилията му

15 Юни, 2026 10:31 1 158 15

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  • нокс джоли-пит-
  • фамилия

Нокс вече се представя само с фамилията на майка си Джоли

И синът на Брад Пит се отказа официално от фамилията му - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Разривът между Брад Пит и част от децата му отново попадна във фокуса на светските медии, след като най-малкият му син Нокс направи символична стъпка, която мнозина тълкуват като поредно дистанциране от носителя на „Оскар“.

Според публикации в американски медии Нокс, който навършва 18 години през юли, е вписан като „Нокс Джоли“ в дипломата си за завършено средно образование в Академия „Фюжън“ в Лос Анджелис. На церемонията по дипломирането той е бил придружен от майка си Анджелина Джоли, както и от брат си Пакс и сестрите си Захара и Вивиан. Брад Пит не е присъствал на събитието.

Нокс е поредният от децата на някогашната холивудска двойка, който предприема подобна стъпка. През последните години няколко от тях публично се отказаха от фамилията Пит или престанаха да я използват в официални и обществени изяви. През 2024 г. Шайло официално получи съдебно одобрение за премахване на фамилното име на баща си, а Захара и Вивиан също предпочитат да се представят единствено като Джоли.

Брад Пит и Анджелина Джоли бяха сред най-обсъжданите двойки в Холивуд повече от десетилетие. След началото на връзката им през 2005 г. двамата създадоха многолюдно семейство с шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. Бракът им обаче приключи драматично през 2016 г., когато Джоли подаде молба за развод след инцидент по време на частен полет, който впоследствие се превърна в една от най-коментираните теми около семейството.

Макар федералните власти и службите за закрила на детето да не повдигнаха обвинения срещу актьора, последствията върху отношенията в семейството се оказаха дълготрайни. Последвалите години бяха белязани от продължителни съдебни спорове за попечителството над децата и за собствеността върху френското имение и винарна Château Miraval.

Източници, близки до Джоли, твърдят, че актрисата и децата са участвали в продължителна семейна терапия след раздялата в опит да преодолеят преживяното. Според тях отчуждението между Пит и част от наследниците му е резултат от натрупани през годините емоционални рани и загуба на доверие. Същите източници подчертават, че вече порасналите деца вземат самостоятелни решения и заслужават те да бъдат уважавани.

От своя страна хора от обкръжението на Брад Пит неведнъж са заявявали, че актьорът съжалява за случилото се и продължава да се надява на помирение с децата си. Според публикации в американските медии той поддържа ограничен контакт с част от тях, но отношенията с други остават силно обтегнати.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе

    6 6 Отговор
    С такава майка ич му не требва баща.

    10:36 15.06.2026

  • 4 Боко от Банкя

    35 1 Отговор
    Никога не съм харесвал рекламната измислица Анджелина Джоли, ама да си изкарваш злобата към бившия съпруг, настройвайки децата срещу него, е върхът на низостта и подлостта!

    Коментиран от #5, #6, #8

    10:36 15.06.2026

  • 5 Така си е.

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Боко от Банкя":

    Всичко идва от майката. Навремето тази крива пръчка се отказа от баща си- прочутият актьор Джон Войд! Сега учи и децата на мюзевирлъци!☹️

    10:42 15.06.2026

  • 6 честен ционист

    3 12 Отговор

    До коментар #4 от "Боко от Банкя":

    Ако не им плаща издръжка са си в правото си.

    10:43 15.06.2026

  • 7 Как гордо

    17 1 Отговор
    И някак със задоволство ни съобщавате този факт! Доволни ли сте? Отказването е пример за пагубното влияние на една сбъркана майка върху оставените под нейно попечителство деца!

    10:44 15.06.2026

  • 8 Така е, но

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Боко от Банкя":

    Въпросът е, защо съда, медиите и другите институции я подкрепят, насърчават и рекламират - една напълно ненормална жена?!?

    10:47 15.06.2026

  • 9 Камбоджанецът

    7 0 Отговор
    вече се отказа , сега и тоя умник !

    10:50 15.06.2026

  • 10 а събче а ти кога

    5 0 Отговор
    ще се откажеш от безсмислените ти пълнежи

    кой ли наивен ви плаща!?

    10:56 15.06.2026

  • 11 Това сина дето беше

    6 0 Отговор
    дъщеря ли е? Ако е така значи бай Брад требе да черпи, че се е отървал

    Коментиран от #13

    11:30 15.06.2026

  • 12 Aлфа Вълкът

    4 1 Отговор
    Никога няма да разбера какво и харесваха на тази анорексичка със силикон, изпито лице и ококорени очи.

    11:35 15.06.2026

  • 13 Aлфа Вълкът

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Това сина дето беше":

    Синът му ще става дъщеря, а дъщеря му ще му става син.

    11:38 15.06.2026

  • 14 На Брат Пит, Брат Му

    1 0 Отговор
    Този не го познавам , ако е направил някаква беля търсете майка му !

    12:14 15.06.2026

  • 15 Брад

    1 0 Отговор
    Отказа да стане сатанист и дяволина му би шута. Сега сменя имената и половете на децата.

    12:16 15.06.2026