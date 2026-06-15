И синът на Брад Пит се отказа официално от фамилията му

Разривът между Брад Пит и част от децата му отново попадна във фокуса на светските медии, след като най-малкият му син Нокс направи символична стъпка, която мнозина тълкуват като поредно дистанциране от носителя на „Оскар“.

Според публикации в американски медии Нокс, който навършва 18 години през юли, е вписан като „Нокс Джоли“ в дипломата си за завършено средно образование в Академия „Фюжън“ в Лос Анджелис. На церемонията по дипломирането той е бил придружен от майка си Анджелина Джоли, както и от брат си Пакс и сестрите си Захара и Вивиан. Брад Пит не е присъствал на събитието.

Нокс е поредният от децата на някогашната холивудска двойка, който предприема подобна стъпка. През последните години няколко от тях публично се отказаха от фамилията Пит или престанаха да я използват в официални и обществени изяви. През 2024 г. Шайло официално получи съдебно одобрение за премахване на фамилното име на баща си, а Захара и Вивиан също предпочитат да се представят единствено като Джоли.

Брад Пит и Анджелина Джоли бяха сред най-обсъжданите двойки в Холивуд повече от десетилетие. След началото на връзката им през 2005 г. двамата създадоха многолюдно семейство с шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. Бракът им обаче приключи драматично през 2016 г., когато Джоли подаде молба за развод след инцидент по време на частен полет, който впоследствие се превърна в една от най-коментираните теми около семейството.

Макар федералните власти и службите за закрила на детето да не повдигнаха обвинения срещу актьора, последствията върху отношенията в семейството се оказаха дълготрайни. Последвалите години бяха белязани от продължителни съдебни спорове за попечителството над децата и за собствеността върху френското имение и винарна Château Miraval.

Източници, близки до Джоли, твърдят, че актрисата и децата са участвали в продължителна семейна терапия след раздялата в опит да преодолеят преживяното. Според тях отчуждението между Пит и част от наследниците му е резултат от натрупани през годините емоционални рани и загуба на доверие. Същите източници подчертават, че вече порасналите деца вземат самостоятелни решения и заслужават те да бъдат уважавани.

От своя страна хора от обкръжението на Брад Пит неведнъж са заявявали, че актьорът съжалява за случилото се и продължава да се надява на помирение с децата си. Според публикации в американските медии той поддържа ограничен контакт с част от тях, но отношенията с други остават силно обтегнати.