И синът на Брад Пит се отказа официално от фамилията му

Разривът между Брад Пит и част от децата му отново попадна във фокуса на светските медии, след като най-малкият му син Нокс направи символична стъпка, която мнозина тълкуват като поредно дистанциране от носителя на „Оскар“.
Според публикации в американски медии Нокс, който навършва 18 години през юли, е вписан като „Нокс Джоли“ в дипломата си за завършено средно образование в Академия „Фюжън“ в Лос Анджелис. На церемонията по дипломирането той е бил придружен от майка си Анджелина Джоли, както и от брат си Пакс и сестрите си Захара и Вивиан. Брад Пит не е присъствал на събитието.
Нокс е поредният от децата на някогашната холивудска двойка, който предприема подобна стъпка. През последните години няколко от тях публично се отказаха от фамилията Пит или престанаха да я използват в официални и обществени изяви. През 2024 г. Шайло официално получи съдебно одобрение за премахване на фамилното име на баща си, а Захара и Вивиан също предпочитат да се представят единствено като Джоли.
Брад Пит и Анджелина Джоли бяха сред най-обсъжданите двойки в Холивуд повече от десетилетие. След началото на връзката им през 2005 г. двамата създадоха многолюдно семейство с шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. Бракът им обаче приключи драматично през 2016 г., когато Джоли подаде молба за развод след инцидент по време на частен полет, който впоследствие се превърна в една от най-коментираните теми около семейството.
Макар федералните власти и службите за закрила на детето да не повдигнаха обвинения срещу актьора, последствията върху отношенията в семейството се оказаха дълготрайни. Последвалите години бяха белязани от продължителни съдебни спорове за попечителството над децата и за собствеността върху френското имение и винарна Château Miraval.
Източници, близки до Джоли, твърдят, че актрисата и децата са участвали в продължителна семейна терапия след раздялата в опит да преодолеят преживяното. Според тях отчуждението между Пит и част от наследниците му е резултат от натрупани през годините емоционални рани и загуба на доверие. Същите източници подчертават, че вече порасналите деца вземат самостоятелни решения и заслужават те да бъдат уважавани.
От своя страна хора от обкръжението на Брад Пит неведнъж са заявявали, че актьорът съжалява за случилото се и продължава да се надява на помирение с децата си. Според публикации в американските медии той поддържа ограничен контакт с част от тях, но отношенията с други остават силно обтегнати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Абе
10:36 15.06.2026
4 Боко от Банкя
Коментиран от #5, #6, #8
10:36 15.06.2026
5 Така си е.
До коментар #4 от "Боко от Банкя":Всичко идва от майката. Навремето тази крива пръчка се отказа от баща си- прочутият актьор Джон Войд! Сега учи и децата на мюзевирлъци!☹️
10:42 15.06.2026
6 честен ционист
До коментар #4 от "Боко от Банкя":Ако не им плаща издръжка са си в правото си.
10:43 15.06.2026
7 Как гордо
10:44 15.06.2026
8 Така е, но
До коментар #4 от "Боко от Банкя":Въпросът е, защо съда, медиите и другите институции я подкрепят, насърчават и рекламират - една напълно ненормална жена?!?
10:47 15.06.2026
9 Камбоджанецът
10:50 15.06.2026
10 а събче а ти кога
кой ли наивен ви плаща!?
10:56 15.06.2026
11 Това сина дето беше
Коментиран от #13
11:30 15.06.2026
12 Aлфа Вълкът
11:35 15.06.2026
13 Aлфа Вълкът
До коментар #11 от "Това сина дето беше":Синът му ще става дъщеря, а дъщеря му ще му става син.
11:38 15.06.2026
14 На Брат Пит, Брат Му
12:14 15.06.2026
15 Брад
12:16 15.06.2026