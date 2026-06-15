Почина актрисата Ан Шедийн, изиграла майката Кейт Танер в "Алф"

Американската актриса Ан Шедийн, позната на поколения зрители с ролята си на Кейт Танер в популярния ситком "Алф", е починала на 77-годишна възраст. Новината беше съобщена от нейното семейство чрез официалната ѝ страница във Facebook и потвърдена от нейния агент Том Маркли.

„С натежали сърца съобщаваме, че Ани си отиде спокойно. Тя оставя след себе си изключително творческо наследство, неподражаемо чувство за хумор, любов към семейството си, към животните и към добрите истории“, се казва в публикацията.

Причината за смъртта не е оповестена.

Ан Шийдийн е родена като ЛуАн Рут Шедийн на 8 януари 1949 г. в щата Орегон. Израства във ферма край Портланд и проявява интерес към актьорството още като дете. По-късно учи театрално изкуство и натрупва опит на сцената в Орегон и Хавай, преди да се премести в Ню Йорк с амбицията да изгради професионална кариера.

Първите ѝ години в индустрията не са лесни. За да се издържа, работи като модел и продавач-консултант, докато постепенно започва да получава телевизионни роли. Участва в сериали като Emergency!, Simon & Simon и Paper Dolls.

Истинската популярност идва през 1986 г., когато е избрана за ролята на Кейт Танер в „Алф“ – комедиен сериал за извънземно от планетата Мелмак, което се настанява в дома на американско семейство в предградията на Калифорния. Продукцията се излъчва по NBC до 1990 г. и се превръща в международен телевизионен феномен, а образът на Алф остава една от най-разпознаваемите телевизионни фигури на 80-те години.

В свои интервюта Ан Шедийн признава, че именно сценарият на „Алф“ веднага е привлякъл вниманието ѝ. „Прочетох го и се засмях. Това беше първият знак, че искам да участвам“, спомня си актрисата.

Години по-късно тя разкрива и по-малко известната страна на снимките. Според нея продукцията е била изключително сложна от техническа гледна точка, а заснемането на един епизод често е отнемало между 20 и 25 часа заради сложните механизми, използвани за управлението на куклата Алф.

След края на сериала Шедийн продължава да работи в телевизията и театъра, но остава най-силно свързана с ролята на грижовната майка от семейство Танер. През годините тя често участва в срещи с фенове и ретроспективни събития, посветени на култовата продукция.