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Почина актрисата Ан Шедийн, изиграла майката Кейт Танер в "Алф"

Почина актрисата Ан Шедийн, изиграла майката Кейт Танер в "Алф"

15 Юни, 2026 11:31 1 511 13

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  • кейт танер

Тя е издъхнала на 77 години, не се споменава причина за смъртта

Почина актрисата Ан Шедийн, изиграла майката Кейт Танер в "Алф" - 1
Кадър: NBC
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Ан Шедийн, позната на поколения зрители с ролята си на Кейт Танер в популярния ситком "Алф", е починала на 77-годишна възраст. Новината беше съобщена от нейното семейство чрез официалната ѝ страница във Facebook и потвърдена от нейния агент Том Маркли.

„С натежали сърца съобщаваме, че Ани си отиде спокойно. Тя оставя след себе си изключително творческо наследство, неподражаемо чувство за хумор, любов към семейството си, към животните и към добрите истории“, се казва в публикацията.

Причината за смъртта не е оповестена.

Ан Шийдийн е родена като ЛуАн Рут Шедийн на 8 януари 1949 г. в щата Орегон. Израства във ферма край Портланд и проявява интерес към актьорството още като дете. По-късно учи театрално изкуство и натрупва опит на сцената в Орегон и Хавай, преди да се премести в Ню Йорк с амбицията да изгради професионална кариера.

Първите ѝ години в индустрията не са лесни. За да се издържа, работи като модел и продавач-консултант, докато постепенно започва да получава телевизионни роли. Участва в сериали като Emergency!, Simon & Simon и Paper Dolls.

Истинската популярност идва през 1986 г., когато е избрана за ролята на Кейт Танер в „Алф“ – комедиен сериал за извънземно от планетата Мелмак, което се настанява в дома на американско семейство в предградията на Калифорния. Продукцията се излъчва по NBC до 1990 г. и се превръща в международен телевизионен феномен, а образът на Алф остава една от най-разпознаваемите телевизионни фигури на 80-те години.

В свои интервюта Ан Шедийн признава, че именно сценарият на „Алф“ веднага е привлякъл вниманието ѝ. „Прочетох го и се засмях. Това беше първият знак, че искам да участвам“, спомня си актрисата.

Години по-късно тя разкрива и по-малко известната страна на снимките. Според нея продукцията е била изключително сложна от техническа гледна точка, а заснемането на един епизод често е отнемало между 20 и 25 часа заради сложните механизми, използвани за управлението на куклата Алф.

След края на сериала Шедийн продължава да работи в телевизията и театъра, но остава най-силно свързана с ролята на грижовната майка от семейство Танер. През годините тя често участва в срещи с фенове и ретроспективни събития, посветени на култовата продукция.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 който гледа един филм около 80

    0 23 Отговор
    пъти какво ли си мисли за филма . аз ако се снимам 5 серии . после ме дават 60 години . на 77 едва ли се радва да се гледа на 38 . а може да не и дреме . сега дали ще правят нови серии . скоро излизат нови за топ гън, супермен, звездни войни , взвод, терминатора . Интересно .

    11:39 15.06.2026

  • 2 Aлфа Вълкът

    39 0 Отговор
    Да почива в мир.

    11:42 15.06.2026

  • 3 Един живот

    36 0 Отговор
    Неизбежен е залезът на един живот. Не е важно колко си живял а какво си оставил зад себе си. Обичта на близките е радост и топлина оставаща в сърцето. Мир на праха и.

    11:48 15.06.2026

  • 4 Трол

    28 0 Отговор
    Много я ядосваше Алф, да почива в мир!

    Коментиран от #5

    11:49 15.06.2026

  • 5 Освалдо Риос

    1 19 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Фермерката слагаше рога на завалията Уили с куклата. За дъщерята също имам съмненения.

    Коментиран от #11

    11:58 15.06.2026

  • 6 Само ,че Алф не беше кукла

    18 0 Отговор
    А малък човек!

    Коментиран от #13

    12:02 15.06.2026

  • 7 Даровита

    18 0 Отговор
    и редко красива, светла й памет!

    Бог да я прости!

    12:14 15.06.2026

  • 8 Тъжно е

    12 0 Отговор
    От семейство Танер остана само Лин. :(

    Коментиран от #10

    12:14 15.06.2026

  • 9 ИВАН

    8 0 Отговор
    Симпатяга беше, а и филма беше хубав, винаги създаваше добро настроение ... за съжаление, едновремешните филми и артисти .....

    12:27 15.06.2026

  • 10 Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тъжно е":

    Отворих в гугъл- и Бенджи Грегори си е отишъл... Лека им пръст.

    12:31 15.06.2026

  • 11 Асфалтос Миос

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Освалдо Риос":

    Обаче за теб нямам никакви съмнения !

    12:32 15.06.2026

  • 12 Ронда

    0 0 Отговор
    Ами събраха се! Телевизионното семейство е вече заедно с техния извънземен Алф там някъде около Мелмак.

    12:38 15.06.2026

  • 13 освен това

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Само ,че Алф не беше кукла":

    беше унгарец

    12:39 15.06.2026