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Очакваме 120 хиляди германски туристи по-малко

Очакваме 120 хиляди германски туристи по-малко

15 Юни, 2026 13:33 804 20

  • чартъри-
  • туристи-
  • бизнес

Стигна се до спиране на чартъри, а държавата и бизнесът търсят решение

Очакваме 120 хиляди германски туристи по-малко - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това лято страната ни ще изгуби близо 120 хиляди германски туристи заради спор между две чартърни авиокомпании, които не постигнат споразумение. На конференция „Изживей България 2026” мениджъри на най-големите германски туроператори, авиокомпании и пътнически агенции търсят вариант за изхода от ситуацията, съобщи Нова ТВ.

Бизнесът и държавата са категорични, че една от основните мерки, които ще изведат страната ни от ситуацията да губим германски туристи, е дотирането на самолетни седалки от държавата - така, както беше след пандемията от COVID-19.

Чрез финансово стимулиране страната ни ще се опита да преодолее за следващото лято спада на туристи от Германия заради липсата на транспортна свързаност с България. Спадът се дължи точно на несъстояла се сделка между два големи чартърни авиопревозвачи в края на миналата година.

Калин Сутев, който е представител на германски туроператор, каза: "Ще отбележим един спад от 25-30% спрямо 2025 година. Без чартърна програма няма как да се възстановят нивата отпреди COVID-19".

Председателят на Асоциация "Инкаминг агенции" Иван Грошев смята, че полетите трябва да бъдат стимулирани, защото това са практики, прилагани от други държави също от ЕС.

"Туристическото междучасие, което беше миналата година, свърши. Нашата задача е да се опитаме да "вдигнем на крака" максимално бързо германския пазар. Започват преговори с консолидатори на чартърни програми и с авиопревозвачи", обяви министърът на туризма Илин Димитров.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 2 Отговор
    Немчура преди и да почне рецесията масово режеше края на тубичката паста за зъби, за да дообере последните остатъци, сега не ми се мисли, какви икономии е склонен да прави.

    13:36 15.06.2026

  • 2 Хахахаха😂😂😂😂

    15 3 Отговор
    Мизерията в гейсъюза е огромна, хората нямат пари за храна и да си плащат сметките, камо ли за почивка!

    Коментиран от #8, #15

    13:38 15.06.2026

  • 3 Анонимен

    10 2 Отговор
    Германия фалира

    13:42 15.06.2026

  • 4 Възpожденец 🇧🇬

    3 8 Отговор
    Голям праз. И без това повечето хотели са на руски и български олигарси.
    Да фалират и да се изнасят от тука !

    13:44 15.06.2026

  • 5 Възраждане

    12 1 Отговор
    Това ще удари по цялата икономика. Това означава 120000 пациенти по-малко за частните кабинети и отделенията по гастро-ентерология

    13:50 15.06.2026

  • 6 Баце ЕООД

    3 1 Отговор
    Да се махат тия нещастници...

    13:50 15.06.2026

  • 7 Туристите ще нямаляват постоянно

    15 0 Отговор
    Няма как да има туристи от ЕС или Великобитания в България,
    след като дори цените на най-елементарните хранителни продукти
    са два пъти и повече по-скъпи в България отколкото в Германия, Австрия, Франция, та дори и Швейцария.
    Англичаните едно време идваха само за кратко време да се напият защото алкохола беше много по-евтин у нас, но това време отдавна мина.

    Алчността на търговците ще изгони и последните туристи.
    Няма как едни и същи продукти в България да бъдат по-високи от Германия и да искате някой да дойде. Да не говорим, че по морето цените се надуват още повече.

    Коментиран от #10

    13:51 15.06.2026

  • 8 Ивайло Табаков

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Единствения разумен отговор е да се дадат 120000 визи на руски туристи. Ако Генерал Румен Радев е мъж, ще го направи, без да се съобразява с неонацисткото ЕУ

    13:52 15.06.2026

  • 9 Реалист

    10 0 Отговор
    Край, а аптеките се бяха презапасили с лекарства против разстройство и антибиотици. Сега и българите, ако не заемат местата им, тези лекарства ще ги бракуват

    Коментиран от #12

    13:54 15.06.2026

  • 10 Разбирач

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Туристите ще нямаляват постоянно":

    Но пък все още предлагаме уникален продукт - алкохол произведен в дворовете на съседните села, продаван в бутилки от марков такъв. На тези туристи може да им липсва точно този уникален и специфичен вкус и блекаут ефект комбиниран с двойно виждане за 2-3 дни

    Коментиран от #13

    13:57 15.06.2026

  • 11 Ти си

    4 0 Отговор
    Германския туристически пазар е залят с реклами за почивка в Турция , Гърция , Хърватска, Италия и Испания та дори и Албания се нарежда пред нас . За пример миналата година на международното туристическо изложение в Берлин Турция беле отделила за павилиона си и рекламни материали , брошури ,водеоклипове и сувенири 20 милиона а нашето представяне беше само за жалбите 2 милиона !
    Казано е че с трици маймуни не се ловят.....

    13:59 15.06.2026

  • 12 Да бе!

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Реалист":

    Българите не са толкова глупави като германците, да ходят на море в България! Болести, зарази и мръсотия дебнат отвсякъде, а морето е заприличало на р.Ганг в долното си течение!☹️

    Коментиран от #14

    14:01 15.06.2026

  • 13 Хотелиер

    1 9 Отговор

    До коментар #10 от "Разбирач":

    Престани да говориш неверни неща. Това са неща от миналото. Морето е чисто, храната и алкохола са в изключително качество и затова цената е такава. Гнус ме е от такива "българи"

    Коментиран от #16

    14:01 15.06.2026

  • 14 Хотелиер

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "Да бе!":

    Ами прав ти път. Натовари кренвиршите в хладилните чанти и ходи да мизерстваш във Византия

    14:02 15.06.2026

  • 15 питам си

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    нали знайни и незнайни "експерти" ни поучаваха от телевизора, че с налагането на еврото - туризмът щял да процъфти.
    Защо сега не дойдат пак в телевизора и да ни обяснят, защото богатите от масата ни си контактуват с келнерчетата и чистачите до масата.

    14:06 15.06.2026

  • 16 Защо лъжеш хората?

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хотелиер":

    Как ще е "чисто" морето, след като на 200км от България се води война?
    Колко танкера удари Украйна в Черно Море с разлив на нефт, а ударите по нефтени платформи и рафинерии на брега на морето?
    Още се крие как украински дрон уби всички рибари в малко риболовно корабче преди няколко месеца.
    Само болен човек може да ходи да се къпе в морето за да експлоадира някой заблуден украински дрон.

    14:12 15.06.2026

  • 17 Севда

    3 1 Отговор
    Спестени са половината ,240 хиляди!
    Малка подробност, няма ли германци, другите ги няма на 90%.!То и без тях по Лайноморието е скука, мъка и без пари!
    Салатата от 20 евро, е пистна пица!
    Няма и руснаци, за които цената няма никакво значение! Урките са на държавна хранилката,ще компенсирате... пак от нас!

    14:15 15.06.2026

  • 18 Севда

    3 1 Отговор
    Спестени са половината ,240 хиляди!
    Малка подробност, няма ли германци, другите ги няма на 90%.!То и без тях по Лайноморието е скука, мъка и без пари!
    Салатата от 20 евро, е постна пица!
    Няма и руснаци, за които цената няма никакво значение! Урките са на държавна хранилката,ще компенсирате... пак от нас!

    14:16 15.06.2026

  • 19 Мунчо

    0 1 Отговор
    Е, мина времето, когато англичанина закусваше баничка с боза, на обяд, гиврек с бира, а вечер цаца с вода! Алкохол менте,
    се лее и сега!Питат ме на плажа, ще ослепея ли от водката в България? Не,и не
    тогава, а сега! По Черноморието всичко днес е, менте! Нямало германци, за кога!!!

    14:28 15.06.2026

  • 20 Чудесна новина

    1 0 Отговор
    Германците, англичаните, датчаните са долни алкохолици и идват тук да се напиват, за секс, агресивни са.
    Достатъчно са ни украинците.

    14:28 15.06.2026

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