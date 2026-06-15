Очакваме 120 хиляди германски туристи по-малко

Това лято страната ни ще изгуби близо 120 хиляди германски туристи заради спор между две чартърни авиокомпании, които не постигнат споразумение. На конференция „Изживей България 2026” мениджъри на най-големите германски туроператори, авиокомпании и пътнически агенции търсят вариант за изхода от ситуацията, съобщи Нова ТВ.
Бизнесът и държавата са категорични, че една от основните мерки, които ще изведат страната ни от ситуацията да губим германски туристи, е дотирането на самолетни седалки от държавата - така, както беше след пандемията от COVID-19.
Чрез финансово стимулиране страната ни ще се опита да преодолее за следващото лято спада на туристи от Германия заради липсата на транспортна свързаност с България. Спадът се дължи точно на несъстояла се сделка между два големи чартърни авиопревозвачи в края на миналата година.
Калин Сутев, който е представител на германски туроператор, каза: "Ще отбележим един спад от 25-30% спрямо 2025 година. Без чартърна програма няма как да се възстановят нивата отпреди COVID-19".
Председателят на Асоциация "Инкаминг агенции" Иван Грошев смята, че полетите трябва да бъдат стимулирани, защото това са практики, прилагани от други държави също от ЕС.
"Туристическото междучасие, което беше миналата година, свърши. Нашата задача е да се опитаме да "вдигнем на крака" максимално бързо германския пазар. Започват преговори с консолидатори на чартърни програми и с авиопревозвачи", обяви министърът на туризма Илин Димитров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:36 15.06.2026
2 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #8, #15
13:38 15.06.2026
3 Анонимен
13:42 15.06.2026
4 Възpожденец 🇧🇬
Да фалират и да се изнасят от тука !
13:44 15.06.2026
5 Възраждане
13:50 15.06.2026
6 Баце ЕООД
13:50 15.06.2026
7 Туристите ще нямаляват постоянно
след като дори цените на най-елементарните хранителни продукти
са два пъти и повече по-скъпи в България отколкото в Германия, Австрия, Франция, та дори и Швейцария.
Англичаните едно време идваха само за кратко време да се напият защото алкохола беше много по-евтин у нас, но това време отдавна мина.
Алчността на търговците ще изгони и последните туристи.
Няма как едни и същи продукти в България да бъдат по-високи от Германия и да искате някой да дойде. Да не говорим, че по морето цените се надуват още повече.
Коментиран от #10
13:51 15.06.2026
8 Ивайло Табаков
До коментар #2 от "Хахахаха😂😂😂😂":Единствения разумен отговор е да се дадат 120000 визи на руски туристи. Ако Генерал Румен Радев е мъж, ще го направи, без да се съобразява с неонацисткото ЕУ
13:52 15.06.2026
9 Реалист
Коментиран от #12
13:54 15.06.2026
10 Разбирач
До коментар #7 от "Туристите ще нямаляват постоянно":Но пък все още предлагаме уникален продукт - алкохол произведен в дворовете на съседните села, продаван в бутилки от марков такъв. На тези туристи може да им липсва точно този уникален и специфичен вкус и блекаут ефект комбиниран с двойно виждане за 2-3 дни
Коментиран от #13
13:57 15.06.2026
11 Ти си
Казано е че с трици маймуни не се ловят.....
13:59 15.06.2026
12 Да бе!
До коментар #9 от "Реалист":Българите не са толкова глупави като германците, да ходят на море в България! Болести, зарази и мръсотия дебнат отвсякъде, а морето е заприличало на р.Ганг в долното си течение!☹️
Коментиран от #14
14:01 15.06.2026
13 Хотелиер
До коментар #10 от "Разбирач":Престани да говориш неверни неща. Това са неща от миналото. Морето е чисто, храната и алкохола са в изключително качество и затова цената е такава. Гнус ме е от такива "българи"
Коментиран от #16
14:01 15.06.2026
14 Хотелиер
До коментар #12 от "Да бе!":Ами прав ти път. Натовари кренвиршите в хладилните чанти и ходи да мизерстваш във Византия
14:02 15.06.2026
15 питам си
До коментар #2 от "Хахахаха😂😂😂😂":нали знайни и незнайни "експерти" ни поучаваха от телевизора, че с налагането на еврото - туризмът щял да процъфти.
Защо сега не дойдат пак в телевизора и да ни обяснят, защото богатите от масата ни си контактуват с келнерчетата и чистачите до масата.
14:06 15.06.2026
16 Защо лъжеш хората?
До коментар #13 от "Хотелиер":Как ще е "чисто" морето, след като на 200км от България се води война?
Колко танкера удари Украйна в Черно Море с разлив на нефт, а ударите по нефтени платформи и рафинерии на брега на морето?
Още се крие как украински дрон уби всички рибари в малко риболовно корабче преди няколко месеца.
Само болен човек може да ходи да се къпе в морето за да експлоадира някой заблуден украински дрон.
14:12 15.06.2026
17 Севда
Малка подробност, няма ли германци, другите ги няма на 90%.!То и без тях по Лайноморието е скука, мъка и без пари!
Салатата от 20 евро, е пистна пица!
Няма и руснаци, за които цената няма никакво значение! Урките са на държавна хранилката,ще компенсирате... пак от нас!
14:15 15.06.2026
18 Севда
Малка подробност, няма ли германци, другите ги няма на 90%.!То и без тях по Лайноморието е скука, мъка и без пари!
Салатата от 20 евро, е постна пица!
Няма и руснаци, за които цената няма никакво значение! Урките са на държавна хранилката,ще компенсирате... пак от нас!
14:16 15.06.2026
19 Мунчо
се лее и сега!Питат ме на плажа, ще ослепея ли от водката в България? Не,и не
тогава, а сега! По Черноморието всичко днес е, менте! Нямало германци, за кога!!!
14:28 15.06.2026
20 Чудесна новина
Достатъчно са ни украинците.
14:28 15.06.2026