Командирът на мисията "Артемис II" повярвал в Бог след пътуването до Луната

Астронавтът Рийд Уайзман, командир на мисията Artemis II, определи като един от най-емоционалните моменти от полета си не самото пътуване до Луната, а завръщането на Земята, когато е видял религиозен символ след приводняването на капсулата.
По време на пресконференция той разказа, че след кацането в Тихия океан и евакуацията от екип на Военноморските сили на САЩ е поискал среща с корабния свещеник. „Не съм религиозен човек, но нямах друг начин да обясня преживяното“, посочи Уайзман, добавяйки, че при вида на кръста на униформата на свещеника е избухнал в сълзи.
Екипажът на мисията, включващ пилота Виктор Глоувър и специалистите по мисията Кристина Кох и Джеръми Хансен, прекара 10 дни в полет около Луната, като постави рекорд за най-голямо разстояние, изминавано от хора в космоса.
След завръщането си астронавтите преминават през интензивни медицински и физически изследвания, като по думите на Уайзман все още не са имали време да осмислят напълно преживяното. Той описва мисията като „извънземно усещане“, трудно за рационално обяснение.
Сред ключовите наблюдения на екипажа са редки астрономически явления, включително наблюдение на Земята, „залязваща“ зад лунния хоризонт, както и слънчево затъмнение, при което Луната закрива Слънцето. Според Уайзман това е момент, който надхвърля възможностите на човешкото възприятие.
Хансен допълва, че най-силно впечатление му е направило усещането за дълбочина на галактиката и мащабите на космоса, което е породило чувство за уязвимост и незначителност.
Подобни преживявания се свързват с т.нар. Overview Effect – когнитивна промяна, наблюдавана при астронавти, които виждат Земята от космоса. Тя се характеризира с усещане за единство на човечеството, осъзнаване на крехкостта на планетата и често води до засилен ангажимент към глобални и екологични каузи.
Исторически подобни наблюдения са описвани още по време на програмата Apollo, като астронавтът Едгар Мичъл говори за „глобално съзнание“ и ново възприятие за света след завръщането си от Луната през 1971 г.
Кристина Кох отбелязва, че въпреки интензивността на преживяването, екипажът се адаптира сравнително бързо към условията на Земята, макар в първите дни да е изпитвала усещане, че все още се намира в безтегловност.
По време на мисията не са липсвали и напрегнати моменти. Уайзман разкри, че датчик за дим се е активирал, когато корабът се е намирал на около 129 000 километра от Земята, което е довело до кратък период на повишено напрежение, преди ситуацията да бъде овладяна.
Космическият кораб Orion, използван за мисията, според командира е показал висока надеждност, макар да остават аспекти за подобрение в бъдещите полети.
Следващата стъпка в програмата Artemis предвижда тестове на лунни модули в орбита около Земята, преди планираното връщане на човешки екипаж на повърхността на Луната, насрочено за втората половина на десетилетието.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Видял
18:05 18.04.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #10
18:05 18.04.2026
3 Гост
18:07 18.04.2026
4 1111
Коментиран от #11, #12
18:13 18.04.2026
5 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #9
18:18 18.04.2026
6 Така е!
18:22 18.04.2026
7 АНТИ-КОМУНИ$Т
ВЯРВАМ В БОГ, А НЕ В РЕЛИГИЯТА И ЦЪРКВАТА !
ВЯРВАМ В БОГ, И ЧЕ ВСИЧКИ СМЕ НЕГОВИ СЪЗДАНИЯ, ВСЕКИ СЪС СВОЯТА МИСИЯ НА ТОЗИ ГР€Ш€Н $ВЯТ!
дсяволът € тук НА ГР€ШНАТА ЗЕМЯ..., БОГ НИ Е ДАЛ ИЗБОР КАК ДА ЖИВЕЕМ/НА КАКВО ДА СЛУЖИМ!
P.S.
„Бог може да го има, може и да го няма. Живей тъй, все едно че го има, защото когато те положат в земята, ще бъдеш с лице към небето." ЙОРДАН РАДИЧКОВ
18:29 18.04.2026
8 Обаче
Коментиран от #22
18:31 18.04.2026
9 Последния софиянец
До коментар #5 от "Хахахаха😂😂😂😂":Пътувал да види резултата от... прилуняването на кремльовската..." ЛУНА 25" на ху. ЙЛО астронавта!
От както си отиде Бащата на Съветската Космонавтика - УКРАИНЕЦА КОРОЛЬОВ,... Москалбадската Космонавтика е на ниво... Българската.
Факт
Коментиран от #17
18:38 18.04.2026
11 Не за ...
До коментар #4 от "1111":Първи път се уверявам колко от.ка.ча.лници драскат коментари.Прости им господи те не знаят какво правят.
18:48 18.04.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "1111":Очевидно. Почнат ли да разтягат такива локуми, стават съмнителни. Има приказка " Лъжата е кратка, а истината е пълна с подробности" Затова се стараят да ни заблудят с много подробности и преди и сега.
18:50 18.04.2026
14 съвсем нормално
18:56 18.04.2026
15 Моля
18:56 18.04.2026
17 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #9 от "Последния софиянец":Полет над кукувиче гнездо! Тия руснаци ви изпиха мозъците, тежка обсесия! Под леглото ти живеят двама и довечера.......😂😂😂🤣🤣🤣
19:08 18.04.2026
18 НИЙЪДЕ НЕ СА ХОДИЛИ ПРОСТО
Коментиран от #21
19:12 18.04.2026
20 Кубрик
Коментиран от #27
19:21 18.04.2026
21 Файърфлай
До коментар #18 от "НИЙЪДЕ НЕ СА ХОДИЛИ ПРОСТО":Ами ,спира.Спира само малка част.Най-добре в спира борната киселина,около 10 % разтвор.Но това е течност.Нищо де,това,че е повярвал е Бог е добро.Ние обаче, с известни познания по ядрена физика не вярваме,че е ходил до Луната.Не изглежда зле,като хирошимец през август 1945.
19:24 18.04.2026
22 Някой пак нещо недоразбрал
До коментар #8 от "Обаче":Камерите са разработени от родения в България физик и инженер Петко Динев, но не са българско производство. От началото на 90-те години живее и работи в щатите, отначало е работил в НАСА, а сега има успешен собствен бизнес. Е, все пак имаме повод за гордост.
19:26 18.04.2026
23 Айше
Весела статия. Те не точно на Луната са ходили, ами малко около луната.
19:31 18.04.2026
24 Проф.Юлиян Кирилов
Сама програма Артемис|| се видя,че не е състоят -елна и се преминава на програмата. Аполо.
През 1969г. Разработвах Апаратура за заснемане кацането на американците на Луната в Астрономическа Обсерватория Варна.
Мое Изобретение, е прието за Програмата полет до Марс.
19:33 18.04.2026
25 Милостивата ръка
20:11 18.04.2026
26 Реалист
Коментиран от #28
20:11 18.04.2026
27 инжектопляктора
До коментар #20 от "Кубрик":Никой не обясни с думи прости защо беше цялото упражнение и резултата от него.Единствено се разбра,че капсулата издържа на 2750 градуса по целзий и развиха недостигана до сега скорост.Но пък ремонтираха тоалетната.
11:34 19.04.2026
28 Менделеев
До коментар #26 от "Реалист":Каква ли е миризмата в тази капсула?
11:42 19.04.2026