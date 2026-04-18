Командирът на мисията "Артемис II" повярвал в Бог след пътуването до Луната

Командирът на мисията "Артемис II" повярвал в Бог след пътуването до Луната

18 Април, 2026 18:02 2 892 28

При вида на кръста при среща със свещеник Рийд Уайзман избухнал в сълзи

Командирът на мисията "Артемис II" повярвал в Бог след пътуването до Луната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Астронавтът Рийд Уайзман, командир на мисията Artemis II, определи като един от най-емоционалните моменти от полета си не самото пътуване до Луната, а завръщането на Земята, когато е видял религиозен символ след приводняването на капсулата.

По време на пресконференция той разказа, че след кацането в Тихия океан и евакуацията от екип на Военноморските сили на САЩ е поискал среща с корабния свещеник. „Не съм религиозен човек, но нямах друг начин да обясня преживяното“, посочи Уайзман, добавяйки, че при вида на кръста на униформата на свещеника е избухнал в сълзи.

Екипажът на мисията, включващ пилота Виктор Глоувър и специалистите по мисията Кристина Кох и Джеръми Хансен, прекара 10 дни в полет около Луната, като постави рекорд за най-голямо разстояние, изминавано от хора в космоса.

Командирът на мисията "Артемис II" повярвал в Бог след пътуването до Луната

След завръщането си астронавтите преминават през интензивни медицински и физически изследвания, като по думите на Уайзман все още не са имали време да осмислят напълно преживяното. Той описва мисията като „извънземно усещане“, трудно за рационално обяснение.

Сред ключовите наблюдения на екипажа са редки астрономически явления, включително наблюдение на Земята, „залязваща“ зад лунния хоризонт, както и слънчево затъмнение, при което Луната закрива Слънцето. Според Уайзман това е момент, който надхвърля възможностите на човешкото възприятие.

Хансен допълва, че най-силно впечатление му е направило усещането за дълбочина на галактиката и мащабите на космоса, което е породило чувство за уязвимост и незначителност.

Подобни преживявания се свързват с т.нар. Overview Effect – когнитивна промяна, наблюдавана при астронавти, които виждат Земята от космоса. Тя се характеризира с усещане за единство на човечеството, осъзнаване на крехкостта на планетата и често води до засилен ангажимент към глобални и екологични каузи.

Исторически подобни наблюдения са описвани още по време на програмата Apollo, като астронавтът Едгар Мичъл говори за „глобално съзнание“ и ново възприятие за света след завръщането си от Луната през 1971 г.

Кристина Кох отбелязва, че въпреки интензивността на преживяването, екипажът се адаптира сравнително бързо към условията на Земята, макар в първите дни да е изпитвала усещане, че все още се намира в безтегловност.

По време на мисията не са липсвали и напрегнати моменти. Уайзман разкри, че датчик за дим се е активирал, когато корабът се е намирал на около 129 000 километра от Земята, което е довело до кратък период на повишено напрежение, преди ситуацията да бъде овладяна.

Космическият кораб Orion, използван за мисията, според командира е показал висока надеждност, макар да остават аспекти за подобрение в бъдещите полети.

Следващата стъпка в програмата Artemis предвижда тестове на лунни модули в орбита около Земята, преди планираното връщане на човешки екипаж на повърхността на Луната, насрочено за втората половина на десетилетието.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Видял

    14 10 Отговор
    Е тези, които са на Луната от хиляди години. Както другите си колеги. И точно както тях е мръднал. Това което е там, е трудно за осмисляне от човеци. Особено когато са обиколили от към тъмната страна.

    18:05 18.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 13 Отговор
    Обиколиха Луната на 8000 км разстояние със силата на гравитацията.Едва ли са видели кой знае колко от 8000 км разстояние.

    Коментиран от #10

    18:05 18.04.2026

  • 3 Гост

    19 6 Отговор
    След полета на Юрий Гагарин на 12 април на 14 Хрусчов го посреща тържествено в Кремъл и насаме го пита: Там горе видя ли бог? Гагарин разбира шегата и му отговаря: Видях го. Тогава не казвай на никого смеейки се му казва Хрусчов.

    18:07 18.04.2026

  • 4 1111

    19 22 Отговор
    Аве, работата е ясна - и туй го снимаха в Холивуд... Втората половина на столетието може и да стане.

    Коментиран от #11, #12

    18:13 18.04.2026

  • 5 Хахахаха😂😂😂😂

    9 11 Отговор
    До къде бил пътувал?😂😂😂🤣🤣🤣

    Коментиран от #9

    18:18 18.04.2026

  • 6 Така е!

    13 14 Отговор
    Само, че Кубрик правеше къде по добра продукция. Този път гафовете на НАСА бяха крещящи!🤥

    18:22 18.04.2026

  • 7 АНТИ-КОМУНИ$Т

    19 0 Отговор
    ТОЛКОВА ПЪТИ ЖИВОТЪТ МИ Е БИЛ НА КОСЪМ.., ЧЕ НЯМА КАК ДА НЕ ВЯРВАМ В БОГ!
    ВЯРВАМ В БОГ, А НЕ В РЕЛИГИЯТА И ЦЪРКВАТА !
    ВЯРВАМ В БОГ, И ЧЕ ВСИЧКИ СМЕ НЕГОВИ СЪЗДАНИЯ, ВСЕКИ СЪС СВОЯТА МИСИЯ НА ТОЗИ ГР€Ш€Н $ВЯТ!
    дсяволът € тук НА ГР€ШНАТА ЗЕМЯ..., БОГ НИ Е ДАЛ ИЗБОР КАК ДА ЖИВЕЕМ/НА КАКВО ДА СЛУЖИМ!
    P.S.
    „Бог може да го има, може и да го няма. Живей тъй, все едно че го има, защото когато те положат в земята, ще бъдеш с лице към небето.“ ЙОРДАН РАДИЧКОВ

    18:29 18.04.2026

  • 8 Обаче

    27 0 Отговор
    Мисията до Луната е повод и за гордост, защото външните фото камери са българско производство, а не японски или китайски.

    Коментиран от #22

    18:31 18.04.2026

  • 9 Последния софиянец

    9 15 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Пътувал да види резултата от... прилуняването на кремльовската..." ЛУНА 25" на ху. ЙЛО астронавта!
    От както си отиде Бащата на Съветската Космонавтика - УКРАИНЕЦА КОРОЛЬОВ,... Москалбадската Космонавтика е на ниво... Българската.
    Факт

    Коментиран от #17

    18:38 18.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не за ...

    15 4 Отговор

    До коментар #4 от "1111":

    Първи път се уверявам колко от.ка.ча.лници драскат коментари.Прости им господи те не знаят какво правят.

    18:48 18.04.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    9 10 Отговор

    До коментар #4 от "1111":

    Очевидно. Почнат ли да разтягат такива локуми, стават съмнителни. Има приказка " Лъжата е кратка, а истината е пълна с подробности" Затова се стараят да ни заблудят с много подробности и преди и сега.

    18:50 18.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 съвсем нормално

    9 2 Отговор
    не всички мозъци издържат там горе много хора превъртат

    18:56 18.04.2026

  • 15 Моля

    7 0 Отговор
    малко по-съсредоточено прочетете няколкото реда след израза “когнитивна промяна” в материала

    18:56 18.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хахахаха😂😂😂😂

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Последния софиянец":

    Полет над кукувиче гнездо! Тия руснаци ви изпиха мозъците, тежка обсесия! Под леглото ти живеят двама и довечера.......😂😂😂🤣🤣🤣

    19:08 18.04.2026

  • 18 НИЙЪДЕ НЕ СА ХОДИЛИ ПРОСТО

    7 6 Отговор
    ЗАЩОТО НЕ Е НАМЕРЕН НАЧИН ЗА ЗАЩИТА НА ОРГАНИЗМИТЕ ОТ СЛЪЧЕВАТА РАДИАЦИЯ КОЯТО Е УБИЙСТВЕННА ИЗВЪН ЗЕМНОТО МАГНИТНО ПОЛЕ КОЕТО Е ЧАДЪР ПРОТИВ НЕЯ. ВСИЧКО СЕ ИЗПЪРЖВА........ОЛОВОТО Я СПИРА АМА РАКЕТАТА НЯМА ДА ИЗЛЕТИ ОТ ТЕЖЕСТТА МУ....

    Коментиран от #21

    19:12 18.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Кубрик

    14 3 Отговор
    Сега ходиха само да обикалят, а преди 50 години кацнаха и излетяха от Луната без проблем. Комици.

    Коментиран от #27

    19:21 18.04.2026

  • 21 Файърфлай

    4 6 Отговор

    До коментар #18 от "НИЙЪДЕ НЕ СА ХОДИЛИ ПРОСТО":

    Ами ,спира.Спира само малка част.Най-добре в спира борната киселина,около 10 % разтвор.Но това е течност.Нищо де,това,че е повярвал е Бог е добро.Ние обаче, с известни познания по ядрена физика не вярваме,че е ходил до Луната.Не изглежда зле,като хирошимец през август 1945.

    19:24 18.04.2026

  • 22 Някой пак нещо недоразбрал

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Обаче":

    Камерите са разработени от родения в България физик и инженер Петко Динев, но не са българско производство. От началото на 90-те години живее и работи в щатите, отначало е работил в НАСА, а сега има успешен собствен бизнес. Е, все пак имаме повод за гордост.

    19:26 18.04.2026

  • 23 Айше

    3 2 Отговор
    Ахааа. Хаха. ..."усещането за дълбочина на галактиката и мащабите на космоса".
    Весела статия. Те не точно на Луната са ходили, ами малко около луната.

    19:31 18.04.2026

  • 24 Проф.Юлиян Кирилов

    6 2 Отговор
    На 8000км от лунната повърхност,това не е ходене до Луната.
    Сама програма Артемис|| се видя,че не е състоят -елна и се преминава на програмата. Аполо.
    През 1969г. Разработвах Апаратура за заснемане кацането на американците на Луната в Астрономическа Обсерватория Варна.
    Мое Изобретение, е прието за Програмата полет до Марс.

    19:33 18.04.2026

  • 25 Милостивата ръка

    10 1 Отговор
    Ако е знае състоянието на хвърчалото си, няма начин да не повярва в Бог, само Той може така милостиво да ги добута, за да цопнат щастливо в локвата.

    20:11 18.04.2026

  • 26 Реалист

    10 2 Отговор
    И вие да сте там почти месец без тоалетни, ще повярвате в Бог

    Коментиран от #28

    20:11 18.04.2026

  • 27 инжектопляктора

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кубрик":

    Никой не обясни с думи прости защо беше цялото упражнение и резултата от него.Единствено се разбра,че капсулата издържа на 2750 градуса по целзий и развиха недостигана до сега скорост.Но пък ремонтираха тоалетната.

    11:34 19.04.2026

  • 28 Менделеев

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Реалист":

    Каква ли е миризмата в тази капсула?

    11:42 19.04.2026