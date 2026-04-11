Капсулата с астронавтите от мисията „Артемида II“ успешно се приземи в Тихия океан ВИДЕО

Американският космически кораб „Орион“ от мисията „Артемида II“ успешно се приземи в Тихия океан, съобщи НАСА.
„В 20:07 ч. (3:07 ч. българско време) на 11 април те успешно се приземиха с парашути в Тихия океан край бреговете на Сан Диего“, се казва в изявлението.
Астронавтите ще бъдат извадени от капсулата „Орион“ и отведени в медицинския отсек на борда на спасителния кораб на ВМС на САЩ USS John P. Murtha. Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман похвали представянето на екипажа, наричайки ги „напълно професионални астронавти, превъзходни комуникатори и почти поети“.
На 1 април Съединените щати изстреляха пилотиран космически кораб към Луната с четирима астронавти на борда: американците Рийд Вайсман, Кристина Кох и Виктор Глоувър, заедно с канадеца Джереми Хансен, извършиха прелитане покрай Луната. Това е втората мисия в програмата „Артемида“ на НАСА, чиято цел е да върне хората на Луната.
На 6 април космическият кораб достигна максималното си разстояние от Земята – 406 771 км. Това отбеляза и първия път, когато хората са пътували отвъд ниската околоземна орбита след мисията „Аполо 17“ през 1972 г.
Пилотираната лунна мисия на Artemis 2 е успешно завършена. Съединените щати планират да продължат мисиите си до Луната, докато не кацнат там през 2028 г., заяви ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман.
„Върнахме се на път да изпратим астронавти на Луната и да ги върнем безопасно“, каза Айзъкман по време на предаване на живо от НАСА. „Това е само началото. Ще правим това отново, често, докато не кацнем там през 2028 г. и не започнем да изграждаме нашата база.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петър
05:16 11.04.2026
2 Исторически факти
05:18 11.04.2026
3 Соске
05:22 11.04.2026
4 Исторически факти
05:36 11.04.2026
5 Исторически факти
05:39 11.04.2026
6 Плоска земя
Коментиран от #9, #10
05:46 11.04.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #16
05:49 11.04.2026
8 Руснак
05:50 11.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Плоска земя":Те алкохолизираните примати са спецове по убийствата на блатари и лакейте им, иначи на фронта ги виждаме пета година!
05:53 11.04.2026
11 Който може си го може
Коментиран от #24
05:54 11.04.2026
12 Гоорил
05:55 11.04.2026
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
05:57 11.04.2026
14 ГУЛАГа
05:58 11.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Вярно ли е
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Руснаците казват, че те са създали българската нация, уж славянска нация, за да се утвърдят на Балканите. Казват, че са използвали история, която е била мъртва от векове, за да претендират за достъп до топли морета във време, когато Османската империя се е разпадала и е била разделяна между британците и французите.
Коментиран от #18, #19, #23
06:15 11.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Вярно ли е":Алкохолиците са създали само тинята и русораабите, всичко останало е от Запада.
06:31 11.04.2026
20 глоги
06:33 11.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 шаа
06:49 11.04.2026
23 без да се натрапвам
До коментар #16 от "Вярно ли е":Аз вярвам в това. Мисля , че днешната кочина го доказва.
07:01 11.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 По време на мисията астронавтите
08:09 11.04.2026
26 Как пък нямаха късмет
08:19 11.04.2026