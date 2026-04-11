Новини
Любопитно »
Капсулата с астронавтите от мисията „Артемида II“ успешно се приземи в Тихия океан ВИДЕО

11 Април, 2026 05:08, обновена 11 Април, 2026 06:34 2 374 26

  • астронавти-
  • капсула-
  • луна-
  • приземяване-
  • сащ

Четиримата бяха отведени в медицинския отсек на борда на спасителния кораб на ВМС на САЩ USS John P. Murtha

Капсулата с астронавтите от мисията „Артемида II“ успешно се приземи в Тихия океан ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският космически кораб „Орион“ от мисията „Артемида II“ успешно се приземи в Тихия океан, съобщи НАСА.

„В 20:07 ч. (3:07 ч. българско време) на 11 април те успешно се приземиха с парашути в Тихия океан край бреговете на Сан Диего“, се казва в изявлението.

Астронавтите ще бъдат извадени от капсулата „Орион“ и отведени в медицинския отсек на борда на спасителния кораб на ВМС на САЩ USS John P. Murtha. Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман похвали представянето на екипажа, наричайки ги „напълно професионални астронавти, превъзходни комуникатори и почти поети“.

На 1 април Съединените щати изстреляха пилотиран космически кораб към Луната с четирима астронавти на борда: американците Рийд Вайсман, Кристина Кох и Виктор Глоувър, заедно с канадеца Джереми Хансен, извършиха прелитане покрай Луната. Това е втората мисия в програмата „Артемида“ на НАСА, чиято цел е да върне хората на Луната.

На 6 април космическият кораб достигна максималното си разстояние от Земята – 406 771 км. Това отбеляза и първия път, когато хората са пътували отвъд ниската околоземна орбита след мисията „Аполо 17“ през 1972 г.

Пилотираната лунна мисия на Artemis 2 е успешно завършена. Съединените щати планират да продължат мисиите си до Луната, докато не кацнат там през 2028 г., заяви ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман.

„Върнахме се на път да изпратим астронавти на Луната и да ги върнем безопасно“, каза Айзъкман по време на предаване на живо от НАСА. „Това е само началото. Ще правим това отново, често, докато не кацнем там през 2028 г. и не започнем да изграждаме нашата база.“


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    15 2 Отговор
    Браво

    05:16 11.04.2026

  • 2 Исторически факти

    9 18 Отговор
    До сега гледах глупавата театрална постановка... Много преиграват тия шарлатани...

    05:18 11.04.2026

  • 3 Соске

    13 11 Отговор
    как са се приземили у водата бе,не са ли се приводнили? Поме сега могат да се облекчът спокойно у водата че пустите тоалетни на сащисаните ного се задръстват напоследък.

    05:22 11.04.2026

  • 4 Исторически факти

    4 13 Отговор
    Линдзи Вон също я носиха с хеликоптер... Значи и тя става за космонавтка... Най- много се изкефих на шестоъгълната гумена лодка... как са го измислили само, а

    05:36 11.04.2026

  • 5 Исторически факти

    5 10 Отговор
    През 1969 година, Нийл Армстрон е бил направо факир в сравнение с днешните смешници...

    05:39 11.04.2026

  • 6 Плоска земя

    11 19 Отговор
    Съветите убиха Гагарин, защото искаше да говори за измамата с космическите пътувания. Нито един „астронавт“ руснак, американец, българин никога не е напускал земната атмосфера. Всичко е фалшиво, пропаганда.

    Коментиран от #9, #10

    05:46 11.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    14 6 Отговор
    А гладните примитивни копейки са си пак на бунището прш ватушката си изгнила и викат, че земята е плоска! 2026г

    Коментиран от #16

    05:49 11.04.2026

  • 8 Руснак

    9 1 Отговор
    А ние сме Папуа Нова Гвинея.

    05:50 11.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "Плоска земя":

    Те алкохолизираните примати са спецове по убийствата на блатари и лакейте им, иначи на фронта ги виждаме пета година!

    05:53 11.04.2026

  • 11 Който може си го може

    12 6 Отговор
    Ватенките цъкат с език 😛

    Коментиран от #24

    05:54 11.04.2026

  • 12 Гоорил

    11 7 Отговор
    Втарая атакува с байкове и магарета донбас, цивизованите ходят на луната

    05:55 11.04.2026

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    11 4 Отговор
    На онова с токчетата и имплонтите в зерлата дали са му пуснали инета да гледа какво се случва извън калното мазе❗❗

    05:57 11.04.2026

  • 14 ГУЛАГа

    5 3 Отговор
    А Интернета завърна ли се в Москва?

    05:58 11.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Вярно ли е

    3 8 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Руснаците казват, че те са създали българската нация, уж славянска нация, за да се утвърдят на Балканите. Казват, че са използвали история, която е била мъртва от векове, за да претендират за достъп до топли морета във време, когато Османската империя се е разпадала и е била разделяна между британците и французите.

    Коментиран от #18, #19, #23

    06:15 11.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Последния Софиянец

    7 7 Отговор

    До коментар #16 от "Вярно ли е":

    Алкохолиците са създали само тинята и русораабите, всичко останало е от Запада.

    06:31 11.04.2026

  • 20 глоги

    3 0 Отговор
    „Орион“ от мисията „Артемида II“ успешно се приВОДНИ в Тихия океан,

    06:33 11.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 шаа

    1 0 Отговор
    обаче радва неимоверно какви новини, особено първата, са поместени в секцията "Подобни новини" точно под статията.

    06:49 11.04.2026

  • 23 без да се натрапвам

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Вярно ли е":

    Аз вярвам в това. Мисля , че днешната кочина го доказва.

    07:01 11.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 По време на мисията астронавтите

    0 0 Отговор
    По време на мисията астронавтите преминаха и зад Луната.

    08:09 11.04.2026

  • 26 Как пък нямаха късмет

    1 0 Отговор
    Да се приводнят в Персийския залив?

    08:19 11.04.2026