Вяра и Надежда от тризначките разпродават вещите на майка си

Две от тризначките - Вяра и Надежда, които наскоро се завърнаха в родината след бурен престой във Великобритания, са започнали да разпродават личните вещи на майка си в социалните мрежи. През последните дни се появиха обяви за маркови обувки и аксесоари, публикувани от профили, свързвани с една от сестрите. Майка им трудно понася напрежението от поведението на дъщерите си.

По информация на хора от близкото им обкръжение, майка им Любка е подложена на сериозен психически натиск. Заради случващото се, третата сестра Любов, която от години води съвсем нормален живот със собственото си семейство на Острова, се прибира по спешност в България. Тя е решена да сложи край на конфликта и да защити майка си. Според запознати именно Любов е единственият човек в семейството, който запазва трезва преценка и се опитва да овладее ситуацията.

Допълнително тревожни са твърденията на хора, които са срещали Вяра и Надежда в Лондон. Според тях проблемите на сестрите не са само от психическо естество, а са свързани и със злоупотреба с наркотични вещества. Предполага се, че именно за това са отивали голяма част от средствата, които те са събирали с просия, пишат от HotArena.

Припомняме, че сестрите живяха на палатка с наркомани и чернокожи африканци в района на "Ковънт гардън" и упорито отказваха да се приберат в България, докато нашето посолство в Лондон не събра пари за завръщането им у нас, след като вдигнаха страшен панаир до Уестминстърското абатство.