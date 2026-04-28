Новини
Любопитно »
НАСА се закани да засели хора на Луната до 2033 г.

28 Април, 2026 16:58 540 11

  • луна-
  • лунна мисия-
  • наса-
  • заселване

НАСА вече работи по следващата мисия Артемис III

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

НАСА формализира стратегическия си завой към дългосрочно човешко присъствие на Луната, като новата архитектура на програмата Артемис предвижда изграждане на устойчива инфраструктура на повърхността на спътника в началото на следващото десетилетие. По оценки на агенцията първите астронавти могат да започнат продължителни мисии в лунна база около 2033 г., което бележи преход от епизодични експедиции към постоянна експлоатация.

Концепцията надгражда наследството на Аполо, но с коренно различен мащаб и цели. Вместо символични кацания, фокусът е върху създаване на логистична и научна екосистема, включваща обитаеми модули, енергийни системи, комуникационни мрежи и възможности за използване на местни ресурси. В центъра на този подход стои и идеята за т.нар. ISRU (in-situ resource utilization) – добив и използване на лунни материали като воден лед за производство на кислород и гориво.

Първият ключов етап е пилотираната мисия Artemis II, която ще върне хора в орбита около Луната за първи път от 1972 г. насам. Тя ще бъде последвана от Artemis III, чиято цел е кацане в района на южния полюс – зона с висок потенциал за наличие на воден лед. Паралелно с това се развива и орбиталната станция Lunar Gateway, която ще служи като междинен хъб за мисии към повърхността.

Подготовката вече е в активна фаза и включва както държавни, така и търговски партньори. В рамките на инициативата Commercial Lunar Payload Services частни компании доставят научни инструменти и технологии до Луната чрез автоматизирани спускаеми апарати. Сред тях са разработките на SpaceX, чийто кораб Starship е избран за пилотирани кацания, както и системите на Blue Origin.

Близкото бъдеще

В периода 2026–2028 г. се очертават няколко технологични приоритета. Роботизирани роувъри ще извършват детайлно картографиране на повърхността и ще анализират концентрациите на воден лед и нивата на радиация. Изследванията на реголита – характерния лунен прах – са насочени към разработване на устойчиви строителни техники и защита на оборудването. Паралелно ще бъдат разгръщани първите енергийни системи, базирани на слънчеви панели, както и навигационни и комуникационни маяци, които да осигурят прецизно кацане и стабилна връзка със Земята.

Допълнителен елемент от архитектурата е изграждането на т.нар. лунна икономика – мрежа от услуги и инфраструктура, която да позволи по-ниски разходи за бъдещи мисии, включително такива с комерсиален и научен характер. Европейската космическа агенция, Японската агенция за аерокосмически изследвания и други международни партньори също участват с технологии за модули, роботи и логистика.

Според експерти от сектора, ключовото предизвикателство остава устойчивостта – както по отношение на радиационната защита и температурните амплитуди, така и по отношение на дългосрочното снабдяване и поддръжка. Въпреки това напредъкът в автономните системи, материалознанието и космическите технологии създава предпоставки за първото реално постоянно човешко присъствие извън Земята в рамките на следващото десетилетие.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор
    Още НЕ са кацнали, а вече ще колонизират❗

    17:00 28.04.2026

  • 2 Пич

    5 1 Отговор
    Аз ще съм първият турист на Луната още до 2030 година! Заканих се!!!

    Коментиран от #9

    17:00 28.04.2026

  • 3 Стенли

    6 1 Отговор
    Фантазьори и те като Мъск , който щеше да основава колония на Марс 😁😁🚽

    17:01 28.04.2026

  • 4 файчо

    3 1 Отговор
    Де що сичкото кашик е кацнало в Димитровград,а не на Луната.

    17:01 28.04.2026

  • 5 Проф.Юлиян Кирилов

    3 1 Отговор
    Оптимистични ,но не реални твърдения.
    Колко пъти,се отменят тия програми

    17:06 28.04.2026

  • 6 Мими Кучева🐕

    6 0 Отговор
    Да,щели да заселят елита на ПП-ДБ!🦍🤣🤗🖕

    17:10 28.04.2026

  • 7 НАНАСАЙ

    1 0 Отговор
    ДАНО ИМА НЕКОЕ КАЗИНЦЕ И ОТ НЕЩАТА ;ДД

    17:16 28.04.2026

  • 8 Атина Паднала

    4 1 Отговор
    И ние българите се каним да се заселим на Луната че тук от тези гербаджииски цени не се живее само че дали нашите партньори и съдружници американците ще ни пуснат там.

    17:17 28.04.2026

  • 9 Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Аз съм ходил вече много пъти. Като се напуша едно хубаво и съм там. Тебе мисля съм те срещал някъде по млечния път. В Андромеда май беше. Помниш ли,?

    Коментиран от #10

    17:18 28.04.2026

  • 10 Видях

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гошо":

    Една много красива картина на небесата, но като че ли не се казваше Гошо!

    17:30 28.04.2026

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Луната не ви е Америка, която заселихте и ограбихте! Не може да заселите Луната в пълния смисъл! Това означава да си произвеждат всички необходими ресурси там на място! А не да се праща всичко, дори и кислород от земята! Което ще е много скъпо.

    17:33 28.04.2026