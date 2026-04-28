НАСА се закани да засели хора на Луната до 2033 г.

НАСА формализира стратегическия си завой към дългосрочно човешко присъствие на Луната, като новата архитектура на програмата Артемис предвижда изграждане на устойчива инфраструктура на повърхността на спътника в началото на следващото десетилетие. По оценки на агенцията първите астронавти могат да започнат продължителни мисии в лунна база около 2033 г., което бележи преход от епизодични експедиции към постоянна експлоатация.

Концепцията надгражда наследството на Аполо, но с коренно различен мащаб и цели. Вместо символични кацания, фокусът е върху създаване на логистична и научна екосистема, включваща обитаеми модули, енергийни системи, комуникационни мрежи и възможности за използване на местни ресурси. В центъра на този подход стои и идеята за т.нар. ISRU (in-situ resource utilization) – добив и използване на лунни материали като воден лед за производство на кислород и гориво.

Първият ключов етап е пилотираната мисия Artemis II, която ще върне хора в орбита около Луната за първи път от 1972 г. насам. Тя ще бъде последвана от Artemis III, чиято цел е кацане в района на южния полюс – зона с висок потенциал за наличие на воден лед. Паралелно с това се развива и орбиталната станция Lunar Gateway, която ще служи като междинен хъб за мисии към повърхността.

Подготовката вече е в активна фаза и включва както държавни, така и търговски партньори. В рамките на инициативата Commercial Lunar Payload Services частни компании доставят научни инструменти и технологии до Луната чрез автоматизирани спускаеми апарати. Сред тях са разработките на SpaceX, чийто кораб Starship е избран за пилотирани кацания, както и системите на Blue Origin.

Близкото бъдеще

В периода 2026–2028 г. се очертават няколко технологични приоритета. Роботизирани роувъри ще извършват детайлно картографиране на повърхността и ще анализират концентрациите на воден лед и нивата на радиация. Изследванията на реголита – характерния лунен прах – са насочени към разработване на устойчиви строителни техники и защита на оборудването. Паралелно ще бъдат разгръщани първите енергийни системи, базирани на слънчеви панели, както и навигационни и комуникационни маяци, които да осигурят прецизно кацане и стабилна връзка със Земята.

Допълнителен елемент от архитектурата е изграждането на т.нар. лунна икономика – мрежа от услуги и инфраструктура, която да позволи по-ниски разходи за бъдещи мисии, включително такива с комерсиален и научен характер. Европейската космическа агенция, Японската агенция за аерокосмически изследвания и други международни партньори също участват с технологии за модули, роботи и логистика.

Според експерти от сектора, ключовото предизвикателство остава устойчивостта – както по отношение на радиационната защита и температурните амплитуди, така и по отношение на дългосрочното снабдяване и поддръжка. Въпреки това напредъкът в автономните системи, материалознанието и космическите технологии създава предпоставки за първото реално постоянно човешко присъствие извън Земята в рамките на следващото десетилетие.