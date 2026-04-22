Плоскоземци смятат мисията „Артемис II“ за фалшива

Плоскоземци смятат мисията „Артемис II“ за фалшива

22 Април, 2026 15:58 819 21

Привърженици на теорията, че Земята е плоска, смятат, че последната лунна мисия е заснета в Холивуд

Плоскоземци смятат мисията „Артемис II“ за фалшива - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Повече от половин век след последните космически мисии до Луната, човечеството отново навлезе в дълбокия космос с мисията Артемис II, която бележи ключов етап от новата лунна програма на NASA. Четиричленният екипаж завърши 10-дневния си полет с приводняване в Тихия океан, след като достигна разстояние от над 400 000 километра от Земята — най-голямото, на което са се отдалечавали хора от времето на Apollo 13.

Мисията, осъществена с кораба Орион и ракетата Space Launch System, има за цел да тества системите за дълбококосмически полети преди планираното кацане на Луната в рамките на Артемис III през следващите години. По данни на агенцията, полетът е преминал успешно през ключови етапи, включително навлизане в лунна орбита, маневри в дълбокия космос и безопасно завръщане през земната атмосфера.

Наред с научния и технологичен напредък, мисията предизвика и вълна от спекулации в онлайн пространството. Представители на т.нар. движение за „плоска Земя“ оспориха автентичността на полета, като твърдят, че кадрите са манипулирани. Сред тях е Марк Сарджънт, който определя мисията като „напълно инсценирана“. В свои публични изяви той твърди, че се използват визуални ефекти и студийни техники, сходни с тези в киноиндустрията.

Подобни твърдения обаче не намират подкрепа в научната общност. Данните от мисията се потвърждават от независими източници, включително проследяване от международни обсерватории и партньорски космически агенции като European Space Agency и Japan Aerospace Exploration Agency. Освен това комуникационните сигнали и телеметрията са достъпни за анализ от учени по целия свят.

Често повдиган въпрос от скептиците е преминаването през радиационните пояси на Ван Алън. Според специалистите, този проблем е добре изследван още от ерата на програмата „Аполо“. Съвременните мисии използват усъвършенствани траектории и защитни материали, които минимизират излагането на радиация. Данни от безпилотната мисия Артемис I вече потвърдиха, че нивата на радиация са в рамките на допустимото за екипажа.

Други аргументи, свързани с движенията на астронавтите или визуални ефекти в условия на безтегловност, също са обясними с добре познати физични явления. Движението на косата, предметите и телата в микрогравитация е документирано в продължение на десетилетия на борда на Международната космическа станция и съвпада с наблюденията от мисията.

Паралелно с това учени подчертават, че полети като Артемис II имат стратегическо значение не само за изследването на Луната, но и като подготовка за бъдещи мисии към Марс. Развитието на технологии за дългосрочно пребиваване в космоса, устойчиви системи за живот и защита от радиация са сред ключовите цели на програмата.

Въпреки появата на конспиративни теории, научните данни и международното сътрудничество около мисията очертават ясна картина: Артемис II представлява реален и значим напредък в човешкото изследване на космоса, поставящ основите за следващата фаза от пилотираните мисии извън околоземна орбита.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    3 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #21

    16:00 22.04.2026

  • 2 Кака Наска Байконурова

    19 5 Отговор
    Не само плоскоземци са на това мнение, а и всеки рационално мислещ човек.

    16:02 22.04.2026

  • 3 Трол

    1 2 Отговор
    Плоскоземците са ценни кадри за всеки един сценарист.

    16:03 22.04.2026

  • 4 бивш ПеПе-ец

    7 2 Отговор
    Ако Румен Радев управляваше ракетата, щях да повярвам.

    16:07 22.04.2026

  • 5 Затъмнение

    7 4 Отговор
    За съжаление, освен "плоскоземците" тук има и твърде много вдлъбнатоземци.

    16:08 22.04.2026

  • 6 ТОЧНО

    8 3 Отговор
    И каква беше ползата от това,...освен да разширят озоновата дупка и шумотевицата около полета
    А реалната полза... ще строим ли там жилища, космодрум... ии и там имаше едни пари

    Коментиран от #8

    16:08 22.04.2026

  • 7 Механик

    4 6 Отговор
    Всичко знаем че земята е плоска! След дълго обсъждане при Коце и Тьо тя,..заявяваме че тази мисия е продукция на Холивуд

    Коментиран от #12

    16:09 22.04.2026

  • 8 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "ТОЧНО":

    Твоите разсъждения са все едно убеден пацифист да отишъл в неделя и хвърлил бюлетина за Прогресивна България с намерение да не му се налага да копае окопи.

    16:10 22.04.2026

  • 9 КОСМОС

    5 0 Отговор
    Ох, само дето напразно се джафкаме и тропаме по кавиатурата... Даже и да има нещо, ние ще бъдем последните к0ито ще научим

    16:10 22.04.2026

  • 10 И аз така

    0 0 Отговор
    Агейн😂😂

    16:11 22.04.2026

  • 11 ИНТЕРЕСНО

    2 1 Отговор
    МИ ЧЕ ТО
    СЕ ВИЖДАШЕ ЧЕ Т.НАР.ОГНЕНА ТЯГА НА ДВГто
    СИ БЕШЕ ГОРЕЛКА ЗА ТОПЕНЕ НА ДЗИФТ☝
    И ЗА Т.НАР.ТЪМНА ЛУНА ПОЛЗВАХА
    ИЗГОРЕЛА ПАЛАЧИНКА....АЙДЕ СТИГА МЕНТЕ..

    16:12 22.04.2026

  • 12 Всъщност

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Тя тази теория за Плоската земя не знам някой в източна Европа да е адепт . Но виж , при безмозъчните роби на запад явно е разпространена . Което с нищо не прави Артемида важна за някого .

    Коментиран от #13

    16:12 22.04.2026

  • 13 Кака Наска Байконурова

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Всъщност":

    Ако си от Източна Европа и повярваш в Плоската Земя ще се ошашавиш не заради друго, а защото ще разбереш, че СССР са играли в пиеска със САЩ. Заради това не ви се ще да вярвате, ама дълбоко в себе си сте повече от убедение.

    16:15 22.04.2026

  • 14 ДОРИ НА ЗАПАД ВЕЧЕ СА НАЯСНО

    2 0 Отговор
    ЧЕ ТВА Е ФЕЙК ПЪТУВАНЕ ВИЖДА СЕ СЛАБО ОТРАЗЯВАНЕ И НИИИИИКСКЪВ ВЪЗТОРГ И ИНТУСИАЗЪМ. ПОЯСИТЕ ВАН АЛЕН СА МСЛКИЯ ДЯВОЛ А ГИЛЕМИЯ Е КОСМИЧЕСКАТА ЧИИИИСТА РАДИАЦИЯ В ОТКРИТИЯ КОСМОС КОЯТО Е ПЪЛНАТА СИ СИЛА НЕНАМАКЕНА ТОООЧНО ОТ ПОЯСИТЕ АЛЕН......

    Коментиран от #18

    16:18 22.04.2026

  • 15 Стара чанта

    1 1 Отговор
    Не бе, Ора ! По последни проучвания, Земята е триъгълна. Но единият ъгъл попада в друго измерение, затова е трудно за доказване !

    Коментиран от #16

    16:19 22.04.2026

  • 16 А другия ъгъл

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Стара чанта":

    Колко градуса е...? Тъп или Остър???

    16:23 22.04.2026

  • 17 Плиткоземец

    3 0 Отговор
    И защо само плоскоземците? И топкоземците също, като видят тези нескопосани видеа.., даже и буркан със шоколад Нутела се подмяташе на едно от тях..

    16:24 22.04.2026

  • 18 Ми не са могли

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "ДОРИ НА ЗАПАД ВЕЧЕ СА НАЯСНО":

    Да синимат трите слона (кита) дето носят плоската земя... за това!

    16:24 22.04.2026

  • 19 Аз не съм плоскоземец

    5 1 Отговор
    Но смятам стъпването на човек на луната за холивудска боза!

    16:28 22.04.2026

  • 20 Как

    0 0 Отговор
    И Гагарин е летял в Мосфилм.

    16:57 22.04.2026

  • 21 Фентъзи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    Кубрик направи по-добри снимки в Одисея 2001

    17:03 22.04.2026