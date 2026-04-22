Повече от половин век след последните космически мисии до Луната, човечеството отново навлезе в дълбокия космос с мисията Артемис II, която бележи ключов етап от новата лунна програма на NASA. Четиричленният екипаж завърши 10-дневния си полет с приводняване в Тихия океан, след като достигна разстояние от над 400 000 километра от Земята — най-голямото, на което са се отдалечавали хора от времето на Apollo 13.

Мисията, осъществена с кораба Орион и ракетата Space Launch System, има за цел да тества системите за дълбококосмически полети преди планираното кацане на Луната в рамките на Артемис III през следващите години. По данни на агенцията, полетът е преминал успешно през ключови етапи, включително навлизане в лунна орбита, маневри в дълбокия космос и безопасно завръщане през земната атмосфера.

Наред с научния и технологичен напредък, мисията предизвика и вълна от спекулации в онлайн пространството. Представители на т.нар. движение за „плоска Земя“ оспориха автентичността на полета, като твърдят, че кадрите са манипулирани. Сред тях е Марк Сарджънт, който определя мисията като „напълно инсценирана“. В свои публични изяви той твърди, че се използват визуални ефекти и студийни техники, сходни с тези в киноиндустрията.

Подобни твърдения обаче не намират подкрепа в научната общност. Данните от мисията се потвърждават от независими източници, включително проследяване от международни обсерватории и партньорски космически агенции като European Space Agency и Japan Aerospace Exploration Agency. Освен това комуникационните сигнали и телеметрията са достъпни за анализ от учени по целия свят.

Често повдиган въпрос от скептиците е преминаването през радиационните пояси на Ван Алън. Според специалистите, този проблем е добре изследван още от ерата на програмата „Аполо“. Съвременните мисии използват усъвършенствани траектории и защитни материали, които минимизират излагането на радиация. Данни от безпилотната мисия Артемис I вече потвърдиха, че нивата на радиация са в рамките на допустимото за екипажа.

Други аргументи, свързани с движенията на астронавтите или визуални ефекти в условия на безтегловност, също са обясними с добре познати физични явления. Движението на косата, предметите и телата в микрогравитация е документирано в продължение на десетилетия на борда на Международната космическа станция и съвпада с наблюденията от мисията.

Паралелно с това учени подчертават, че полети като Артемис II имат стратегическо значение не само за изследването на Луната, но и като подготовка за бъдещи мисии към Марс. Развитието на технологии за дългосрочно пребиваване в космоса, устойчиви системи за живот и защита от радиация са сред ключовите цели на програмата.

Въпреки появата на конспиративни теории, научните данни и международното сътрудничество около мисията очертават ясна картина: Артемис II представлява реален и значим напредък в човешкото изследване на космоса, поставящ основите за следващата фаза от пилотираните мисии извън околоземна орбита.