Плоскоземци смятат мисията „Артемис II“ за фалшива

Повече от половин век след последните космически мисии до Луната, човечеството отново навлезе в дълбокия космос с мисията Артемис II, която бележи ключов етап от новата лунна програма на NASA. Четиричленният екипаж завърши 10-дневния си полет с приводняване в Тихия океан, след като достигна разстояние от над 400 000 километра от Земята — най-голямото, на което са се отдалечавали хора от времето на Apollo 13.
Мисията, осъществена с кораба Орион и ракетата Space Launch System, има за цел да тества системите за дълбококосмически полети преди планираното кацане на Луната в рамките на Артемис III през следващите години. По данни на агенцията, полетът е преминал успешно през ключови етапи, включително навлизане в лунна орбита, маневри в дълбокия космос и безопасно завръщане през земната атмосфера.
Наред с научния и технологичен напредък, мисията предизвика и вълна от спекулации в онлайн пространството. Представители на т.нар. движение за „плоска Земя“ оспориха автентичността на полета, като твърдят, че кадрите са манипулирани. Сред тях е Марк Сарджънт, който определя мисията като „напълно инсценирана“. В свои публични изяви той твърди, че се използват визуални ефекти и студийни техники, сходни с тези в киноиндустрията.
Подобни твърдения обаче не намират подкрепа в научната общност. Данните от мисията се потвърждават от независими източници, включително проследяване от международни обсерватории и партньорски космически агенции като European Space Agency и Japan Aerospace Exploration Agency. Освен това комуникационните сигнали и телеметрията са достъпни за анализ от учени по целия свят.
Често повдиган въпрос от скептиците е преминаването през радиационните пояси на Ван Алън. Според специалистите, този проблем е добре изследван още от ерата на програмата „Аполо“. Съвременните мисии използват усъвършенствани траектории и защитни материали, които минимизират излагането на радиация. Данни от безпилотната мисия Артемис I вече потвърдиха, че нивата на радиация са в рамките на допустимото за екипажа.
Други аргументи, свързани с движенията на астронавтите или визуални ефекти в условия на безтегловност, също са обясними с добре познати физични явления. Движението на косата, предметите и телата в микрогравитация е документирано в продължение на десетилетия на борда на Международната космическа станция и съвпада с наблюденията от мисията.
Паралелно с това учени подчертават, че полети като Артемис II имат стратегическо значение не само за изследването на Луната, но и като подготовка за бъдещи мисии към Марс. Развитието на технологии за дългосрочно пребиваване в космоса, устойчиви системи за живот и защита от радиация са сред ключовите цели на програмата.
Въпреки появата на конспиративни теории, научните данни и международното сътрудничество около мисията очертават ясна картина: Артемис II представлява реален и значим напредък в човешкото изследване на космоса, поставящ основите за следващата фаза от пилотираните мисии извън околоземна орбита.
6 ТОЧНО
А реалната полза... ще строим ли там жилища, космодрум... ии и там имаше едни пари
Коментиран от #8
16:08 22.04.2026
8 честен ционист
До коментар #6 от "ТОЧНО":Твоите разсъждения са все едно убеден пацифист да отишъл в неделя и хвърлил бюлетина за Прогресивна България с намерение да не му се налага да копае окопи.
16:10 22.04.2026
11 ИНТЕРЕСНО
СЕ ВИЖДАШЕ ЧЕ Т.НАР.ОГНЕНА ТЯГА НА ДВГто
СИ БЕШЕ ГОРЕЛКА ЗА ТОПЕНЕ НА ДЗИФТ☝
И ЗА Т.НАР.ТЪМНА ЛУНА ПОЛЗВАХА
ИЗГОРЕЛА ПАЛАЧИНКА....АЙДЕ СТИГА МЕНТЕ..
16:12 22.04.2026
12 Всъщност
До коментар #7 от "Механик":Тя тази теория за Плоската земя не знам някой в източна Европа да е адепт . Но виж , при безмозъчните роби на запад явно е разпространена . Което с нищо не прави Артемида важна за някого .
Коментиран от #13
16:12 22.04.2026
13 Кака Наска Байконурова
До коментар #12 от "Всъщност":Ако си от Източна Европа и повярваш в Плоската Земя ще се ошашавиш не заради друго, а защото ще разбереш, че СССР са играли в пиеска със САЩ. Заради това не ви се ще да вярвате, ама дълбоко в себе си сте повече от убедение.
16:15 22.04.2026
16 А другия ъгъл
До коментар #15 от "Стара чанта":Колко градуса е...? Тъп или Остър???
16:23 22.04.2026
18 Ми не са могли
До коментар #14 от "ДОРИ НА ЗАПАД ВЕЧЕ СА НАЯСНО":Да синимат трите слона (кита) дето носят плоската земя... за това!
16:24 22.04.2026
21 Фентъзи
До коментар #1 от "надарена кака":Кубрик направи по-добри снимки в Одисея 2001
17:03 22.04.2026