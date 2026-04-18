Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Мистериозна болест вкара певеца Зейн Малик в болница

Мистериозна болест вкара певеца Зейн Малик в болница

18 Април, 2026 19:51 1 458 10

  • зейн малик-
  • певец-
  • великобритания-
  • болест-
  • здравословни проблеми

Изпълнителят от One Direction отменя концерти и участия заради здравословните си проблеми

Мистериозна болест вкара певеца Зейн Малик в болница
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският певец Зейн Малик съобщи, че продължава да се възстановява в болница след неуточнено заболяване, като сподели снимка от лечебното заведение в профила си в Instagram.

33-годишният изпълнител трябваше да участва в специално събитие „One Night Only“ в клуб Circuit в Кингстън на 13 април, където да представи нови песни от предстоящия си албум KONNAKOL. Поради здравословното му състояние обаче организаторите от Banquet Records обявиха отлагане на събитието.

В изявление до феновете Зейн посочи, че преживява „трудна седмица“ и все още се възстановява. Той благодари за подкрепата и изрази съжаление, че няма да може да изпълни ангажиментите си във Великобритания. Певецът отправи и благодарност към медицинския екип, включително лекари, медицински сестри и кардиолози, които участват в лечението му.

Мистериозна болест вкара певеца Зейн Малик в болница

Организаторите уточниха, че работят по пренасрочване на събитието и ще информират притежателите на билети за новите дати, като ще бъде предоставена възможност за възстановяване на суми при евентуална отмяна.

Отлагането предизвика реакции сред феновете, част от които вече са пътували до Лондон за събитието. В социалните мрежи бяха публикувани както съобщения за подкрепа към изпълнителя, така и изрази на разочарование.

Първоначалният формат на събитието включваше представяне на нови композиции, среща с въпроси и отговори, както и ексклузивно съдържание, свързано с албума. Планирана беше и обща снимка с публиката.

В момента Зейн Малик подготвя най-голямото си самостоятелно турне досега с 31 дати в Северна и Южна Америка, Мексико и Обединеното кралство. Началото е насрочено за 12 май 2026 г. в Манчестър, с последващи концерти в Глазгоу, Бирмингам и Лондон, както и участия в градове като Лос Анджелис, Мексико Сити и Сао Пауло. Финалът на турнето е планиран за ноември в Маями.

Новият му албум „KONNAKOL“, пети в дискографията му, излезе на 17 април 2026 г. и вече е достъпен.

Малик нееднократно е говорил публично за проблеми с тревожност, довели до отмяна на редица участия в миналото, включително концертни изяви във Великобритания и САЩ. Въпреки това той продължава да развива соловата си кариера след напускането на групата One Direction.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Откога

    4 2 Отговор
    Питкините буби са мистериозни?
    Освен ако някои буби не са били изнасилени от кърлеж с Лаймска болест!

    19:56 18.04.2026

  • 3 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Венерическите болести не са мистериозни

    20:14 18.04.2026

  • 4 123

    5 0 Отговор
    33 годишен. Поредния масонски театър. И тоя се е продал на Сатанистите.

    20:22 18.04.2026

  • 5 бай Даню

    7 0 Отговор
    МНОГО АНГЛИЧАНИН БЕ... толкова известен, че сега го чувам, а Вие

    20:23 18.04.2026

  • 6 Дудов

    4 0 Отговор
    Явно сифилиса може да се предава и от овце

    20:47 18.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Буха ха

    1 0 Отговор
    Да не е ппаки-ш,шляки?

    20:52 18.04.2026

  • 10 от столипиново ли е

    7 0 Отговор
    тоя циганин за първи път го чувам

    22:08 18.04.2026