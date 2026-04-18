Мистериозна болест вкара певеца Зейн Малик в болница

Британският певец Зейн Малик съобщи, че продължава да се възстановява в болница след неуточнено заболяване, като сподели снимка от лечебното заведение в профила си в Instagram.

33-годишният изпълнител трябваше да участва в специално събитие „One Night Only“ в клуб Circuit в Кингстън на 13 април, където да представи нови песни от предстоящия си албум KONNAKOL. Поради здравословното му състояние обаче организаторите от Banquet Records обявиха отлагане на събитието.

В изявление до феновете Зейн посочи, че преживява „трудна седмица“ и все още се възстановява. Той благодари за подкрепата и изрази съжаление, че няма да може да изпълни ангажиментите си във Великобритания. Певецът отправи и благодарност към медицинския екип, включително лекари, медицински сестри и кардиолози, които участват в лечението му.

Организаторите уточниха, че работят по пренасрочване на събитието и ще информират притежателите на билети за новите дати, като ще бъде предоставена възможност за възстановяване на суми при евентуална отмяна.

Отлагането предизвика реакции сред феновете, част от които вече са пътували до Лондон за събитието. В социалните мрежи бяха публикувани както съобщения за подкрепа към изпълнителя, така и изрази на разочарование.

Първоначалният формат на събитието включваше представяне на нови композиции, среща с въпроси и отговори, както и ексклузивно съдържание, свързано с албума. Планирана беше и обща снимка с публиката.

В момента Зейн Малик подготвя най-голямото си самостоятелно турне досега с 31 дати в Северна и Южна Америка, Мексико и Обединеното кралство. Началото е насрочено за 12 май 2026 г. в Манчестър, с последващи концерти в Глазгоу, Бирмингам и Лондон, както и участия в градове като Лос Анджелис, Мексико Сити и Сао Пауло. Финалът на турнето е планиран за ноември в Маями.

Новият му албум „KONNAKOL“, пети в дискографията му, излезе на 17 април 2026 г. и вече е достъпен.

Малик нееднократно е говорил публично за проблеми с тревожност, довели до отмяна на редица участия в миналото, включително концертни изяви във Великобритания и САЩ. Въпреки това той продължава да развива соловата си кариера след напускането на групата One Direction.