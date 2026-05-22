Иво Димчев ще лекува публиката с музика и танц на лечебния си курс „Ди/Щраус техник“

22 Май, 2026 15:31 542 17

Нетипичното шоу ще се проведе на 16 юни на Vidas Art Arena в София

Иво Димчев ще лекува публиката с музика и танц на лечебния си курс „Ди/Щраус техник“ - 1
Снимка: Fest Team
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Само 6 дни след големия си концерт на сцената на Античния театър в Пловдив, Иво Димчев се завръща пред софийската публика с нова порция любопитно шоу. Този път не, за да пее, а за да лекува публиката, съобщават организаторите на събитието от Fest Team.

Познат с многостранно развитите си таланти в различните изкуства, този път ексцентричният артист ще влезе в ролята на инструктор, като ще проведе музикално-танцовия курс „Ди/Щраус техник“. Събитието е на 16 юни на Vidas Art Arena. Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station и стартират на цени от 22 евро.

Иво Димчев е много неща – и режисьор, и хореограф, визуален артист, певец, автор на текстове и LGBTQ активист от България, но със сигурност не е обикновен ентусиаст, въпреки че ври и кипи в различните сфери на изкуството, а творбите му определено са запомнящи се. Те са радикална и колоритна смесица между пърформанс, танц, театър, музика, изобразително изкуство. Създател е на повече от 40 пърформанса, показвани на световната сцена, носител е на множество международни награди за танц и театър и освен това е автор на повече от 100 песни, събрани в книгата му „Songbook“.

Този път обаче Иво Димчев показва и една друга своя страна – на човек, който чрез изкуството се опитва да лекува телата и душите на хората. „Ди/Щраус техник“ е курс, трансформирайки музиката и танца в средства за подсилване на духа, вокалните възможности, пъргавостта и желанието в публиката. За него артистът използва като основа мелодии от краля на валса Йохан Щраус, като създава 10 лековити, но и лековати песни и хореографии, отнасящи се към различни аспекти на желанието и психо-физическото здраве на публиката. Това е една асамблея на леконравието, но и обяснение в любов към всичко човешко.

С курса си Иво Димчев приканва публиката да стане част от шоуто и да заеме главната роля, като в същото време се погрижи за себе си по лек и забавен начин.

Не е изненадваща тази инициатива на Иво Димчев, след като той е познат със своята широкоскроеност и доброта, изразявани не само чрез изкуството му, но и чрез действията му като куиър активист. По време на пандемията, когато концертните зали пустееха, той буквално влезе в домовете на хората с неповторимите си участия и лични усилия доказа безкомпромисното си отношение към хората и изкуството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Я проверете

    10 0 Отговор
    Това на снимката от каквите се води

    15:33 22.05.2026

  • 2 Да бе !

    11 0 Отговор
    Този колко схвашания напениси е излекувал до пълно отпускане...

    15:34 22.05.2026

  • 3 Иво Димчев

    4 8 Отговор
    "Няма на света по голяма концентрация на reй клубове както в Москва и Петербург, буквално са на всеки ъгъл. "

    Коментиран от #10

    15:35 22.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    Честита ви култура! заслужавата си го!

    15:35 22.05.2026

  • 5 Лора

    5 0 Отговор
    Не ме интересува!

    15:37 22.05.2026

  • 6 Иво Димчев

    4 8 Отговор
    "В Кремъл няма политик, който да е нямал xoмocekcyaлна връзка. Някои пробват просто от любопитство."

    15:38 22.05.2026

  • 7 Маже и да излекува

    4 0 Отговор
    някого от махмурлук, се почувства облекчение много бързо. Сигурно ще раздават найлонови торбички и салфетки безплатно.

    15:41 22.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    За Иво Димчев са направили клиника за лечение в Магадан.

    15:45 22.05.2026

  • 9 лют пипер

    9 0 Отговор
    В България вече се рекламира хомосексуализмът. ДО КЪДЕ СМЕ ПАДНАЛИ САМО!

    Коментиран от #15

    15:47 22.05.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иво Димчев":

    В братската страна ОСВОБОДИТЕЛКА, хората са морални и истинската им любов е единствено КПСС и първият ръководител на страната, независимо кой е той.
    Този упадък на личността е валиден САМО за страните в които вилнее бесната демокрация !

    15:54 22.05.2026

  • 11 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Тоа беше некъв откачалник, помним, че съм го гледал тука къв е смотаняк.

    15:57 22.05.2026

  • 12 ППДБ/ЛГБТ

    2 0 Отговор
    Този е от нашите.

    15:58 22.05.2026

  • 13 А ще ги масажира

    3 0 Отговор
    Отвътре?

    16:00 22.05.2026

  • 14 Иво Димчев

    2 0 Отговор
    Най-много negaли и болни от спин има в Покрайна, естествено след САЩ, болшинството са в управлението!

    16:01 22.05.2026

  • 15 Ивайло Мирчев регулировчик

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "лют пипер":

    Какво лошо има в това и ние сме някакви същества.

    16:03 22.05.2026

  • 16 Зеленски

    2 0 Отговор
    Иво ми е един от любимите приятели.

    16:07 22.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.