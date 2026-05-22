Иво Димчев ще лекува публиката с музика и танц на лечебния си курс „Ди/Щраус техник“

Само 6 дни след големия си концерт на сцената на Античния театър в Пловдив, Иво Димчев се завръща пред софийската публика с нова порция любопитно шоу. Този път не, за да пее, а за да лекува публиката, съобщават организаторите на събитието от Fest Team.

Познат с многостранно развитите си таланти в различните изкуства, този път ексцентричният артист ще влезе в ролята на инструктор, като ще проведе музикално-танцовия курс „Ди/Щраус техник“. Събитието е на 16 юни на Vidas Art Arena. Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station и стартират на цени от 22 евро.

Иво Димчев е много неща – и режисьор, и хореограф, визуален артист, певец, автор на текстове и LGBTQ активист от България, но със сигурност не е обикновен ентусиаст, въпреки че ври и кипи в различните сфери на изкуството, а творбите му определено са запомнящи се. Те са радикална и колоритна смесица между пърформанс, танц, театър, музика, изобразително изкуство. Създател е на повече от 40 пърформанса, показвани на световната сцена, носител е на множество международни награди за танц и театър и освен това е автор на повече от 100 песни, събрани в книгата му „Songbook“.

Този път обаче Иво Димчев показва и една друга своя страна – на човек, който чрез изкуството се опитва да лекува телата и душите на хората. „Ди/Щраус техник“ е курс, трансформирайки музиката и танца в средства за подсилване на духа, вокалните възможности, пъргавостта и желанието в публиката. За него артистът използва като основа мелодии от краля на валса Йохан Щраус, като създава 10 лековити, но и лековати песни и хореографии, отнасящи се към различни аспекти на желанието и психо-физическото здраве на публиката. Това е една асамблея на леконравието, но и обяснение в любов към всичко човешко.

С курса си Иво Димчев приканва публиката да стане част от шоуто и да заеме главната роля, като в същото време се погрижи за себе си по лек и забавен начин.

Не е изненадваща тази инициатива на Иво Димчев, след като той е познат със своята широкоскроеност и доброта, изразявани не само чрез изкуството му, но и чрез действията му като куиър активист. По време на пандемията, когато концертните зали пустееха, той буквално влезе в домовете на хората с неповторимите си участия и лични усилия доказа безкомпромисното си отношение към хората и изкуството.