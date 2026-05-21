Меган Маркъл се завърна във Великобритания след 4-годишна пауза

След продължително отсъствие, Меган Маркъл, известната херцогиня на Съсекс, отново стъпи на британска земя. Това е първото ѝ посещение в Обединеното кралство от четири години насам – период, белязан от множество промени в личния и обществения ѝ живот, съобщава The Express.

Неочаквана спирка по пътя към дома

Меган се появи на Острова по време на пътуването си обратно към Съединените щати, след като взе участие в 79-ата Световна здравна асамблея. По време на престоя си тя сподели вълнуваща снимка, на която представители на British Airways я поздравяват по случай годишнината от сватбата ѝ с принц Хари. Този жест предизвика вълна от коментари и спекулации в социалните мрежи.

Ново начало или просто кратък престой?

Връщането на Меган Маркъл във Великобритания предизвика множество въпроси сред медиите и почитателите на кралското семейство. След като през 2020 година тя и принц Хари взеха решението да се установят в САЩ, всяка тяхна поява на Острова се превръща в истинско събитие. Дали това посещение е знак за затопляне на отношенията или просто поредна спирка по натоварения ѝ график – предстои да разберем.

Меган Маркъл – между две държави и два свята

Херцогинята на Съсекс продължава да бъде една от най-обсъжданите личности както във Великобритания, така и отвъд океана. Всяка нейна стъпка е следена под лупа, а завръщането ѝ на Острова със сигурност ще остане в центъра на вниманието още дълго време.