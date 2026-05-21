Новини
Любопитно »
Меган Маркъл се завърна във Великобритания след 4-годишна пауза

Меган Маркъл се завърна във Великобритания след 4-годишна пауза

21 Май, 2026 08:44 1 101 7

  • меган маркъл-
  • великобритания-
  • херцогиня на съсекс-
  • посещение-
  • кралско семейство-
  • british airways-
  • световна здравна асамблея-
  • принц хари

Херцогинята на Съсекс изненада с първа визита на Острова от четири години насам

Меган Маркъл се завърна във Великобритания след 4-годишна пауза - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След продължително отсъствие, Меган Маркъл, известната херцогиня на Съсекс, отново стъпи на британска земя. Това е първото ѝ посещение в Обединеното кралство от четири години насам – период, белязан от множество промени в личния и обществения ѝ живот, съобщава The Express.

Неочаквана спирка по пътя към дома

Меган се появи на Острова по време на пътуването си обратно към Съединените щати, след като взе участие в 79-ата Световна здравна асамблея. По време на престоя си тя сподели вълнуваща снимка, на която представители на British Airways я поздравяват по случай годишнината от сватбата ѝ с принц Хари. Този жест предизвика вълна от коментари и спекулации в социалните мрежи.


Ново начало или просто кратък престой?

Връщането на Меган Маркъл във Великобритания предизвика множество въпроси сред медиите и почитателите на кралското семейство. След като през 2020 година тя и принц Хари взеха решението да се установят в САЩ, всяка тяхна поява на Острова се превръща в истинско събитие. Дали това посещение е знак за затопляне на отношенията или просто поредна спирка по натоварения ѝ график – предстои да разберем.

Меган Маркъл – между две държави и два свята

Херцогинята на Съсекс продължава да бъде една от най-обсъжданите личности както във Великобритания, така и отвъд океана. Всяка нейна стъпка е следена под лупа, а завръщането ѝ на Острова със сигурност ще остане в центъра на вниманието още дълго време.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лют пипер

    5 3 Отговор
    Нейна си работа. Може да ходи,там,където си пожелае.

    08:50 21.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами, да

    11 4 Отговор
    Ако се отбие в двореца, може да измие подовете и да избърше прах!

    09:02 21.05.2026

  • 4 газо

    8 0 Отговор
    Е, и!?

    09:03 21.05.2026

  • 5 Ме боли осветителното тяло

    8 0 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    09:07 21.05.2026

  • 6 Бабетка

    7 0 Отговор
    Ауу да, те британците така я обичат, че са приготвили кални кюфтета за да я приветстват подобаващо 😀

    09:14 21.05.2026

  • 7 Сидзин PIN

    6 1 Отговор
    Щела да бере желязо и бакър.
    Злите езици коментират, че след като се завърнала, металните порти на Бъкингамския дворец изчезнали по тъмна доба. Никой не чул и не видял нищо.

    09:26 21.05.2026