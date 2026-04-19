Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Скорпионс отмениха турнето си в Индия заради „непредвидени медицински обстоятелства“

19 Април, 2026 15:07 1 410 4

Групата трябваше да изнесе шоу в четири индийски града

Скорпионс отмениха турнето си в Индия заради „непредвидени медицински обстоятелства" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Немските рок легенди от "Скорпионс" отмениха планираното си турне в Индия, насрочено за тази г одина, поради „непредвидени медицински обстоятелства, засягащи членовете на групата“, съобщава уебсайтът „Farout“.

Музикалното събитие трябваше да включва четири концерта в градовете Шилонг, Делхи, Бангалор и Мумбай в края на април, но обиколката е официално прекратена без повече подробности.

В изявлението се посочва, че турнето „Coming Home“ е отменено поради здравословни проблеми, засягащи музикантите, и се изразява съжаление за причиненото разочарование. Организаторите допълват, че групата има желание да изнесе концерти в Индия в бъдеще, когато графикът и условията позволят, пише БГНЕС.

Закупените билети ще бъдат възстановени в срок от седем до десет работни дни.

Последното участие на групата в Индия е през декември 2007 г. като част от турнето „Humanity“.

В миналото групата вече е отлагала и отменяла концерти. През предходната година няколко концерта в Южна Америка са били отменени поради респираторна инфекция на вокалиста Клаус Майне. Част от шоута в Лас Вегас също са били отложени след здравословни проблеми на барабаниста Микки Ди.

По-рано този месец Клаус Майне споделя в интервю, че групата остава благодарна, че все още е активна на сцената, въпреки възрастта си, и подчертава, че енергията от феновете продължава да ги мотивира.

Последният албум на групата, „Rock Believer“, е издаден през февруари 2022 г. и се радва на много положителни отзиви.


  • 1 црррр

    1 1 Отговор
    Клаус Дайне.

    15:11 19.04.2026

  • 2 Гост

    1 1 Отговор
    Някога ми харесваха ни като пух други потвърди и по талантливи групи . Ги забравих, беше мания да имаш всичките им балади на едно място . Но явно като гледам са за пенсия. Път на младите .

    16:35 19.04.2026

  • 3 Сър Гьон

    0 0 Отговор
    Сур Гюн. Минава от самосебе си, но трябва да имате запаси от тоалетна хартия. Често се появява при новодошлите в Индия.

    16:52 19.04.2026

  • 4 Що па не

    0 0 Отговор
    Да командироваме Азис и Веско Маринов наниино место.

    17:37 19.04.2026