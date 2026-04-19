Скорпионс отмениха турнето си в Индия заради „непредвидени медицински обстоятелства“

Немските рок легенди от "Скорпионс" отмениха планираното си турне в Индия, насрочено за тази г одина, поради „непредвидени медицински обстоятелства, засягащи членовете на групата“, съобщава уебсайтът „Farout“.

Музикалното събитие трябваше да включва четири концерта в градовете Шилонг, Делхи, Бангалор и Мумбай в края на април, но обиколката е официално прекратена без повече подробности.

В изявлението се посочва, че турнето „Coming Home“ е отменено поради здравословни проблеми, засягащи музикантите, и се изразява съжаление за причиненото разочарование. Организаторите допълват, че групата има желание да изнесе концерти в Индия в бъдеще, когато графикът и условията позволят, пише БГНЕС.

Закупените билети ще бъдат възстановени в срок от седем до десет работни дни.

Последното участие на групата в Индия е през декември 2007 г. като част от турнето „Humanity“.

В миналото групата вече е отлагала и отменяла концерти. През предходната година няколко концерта в Южна Америка са били отменени поради респираторна инфекция на вокалиста Клаус Майне. Част от шоута в Лас Вегас също са били отложени след здравословни проблеми на барабаниста Микки Ди.

По-рано този месец Клаус Майне споделя в интервю, че групата остава благодарна, че все още е активна на сцената, въпреки възрастта си, и подчертава, че енергията от феновете продължава да ги мотивира.

Последният албум на групата, „Rock Believer“, е издаден през февруари 2022 г. и се радва на много положителни отзиви.