The Rolling Stones изненадаха феновете си с нов албум

The Rolling Stones официално потвърдиха, че следващият им студиен албум ще носи заглавието Foreign Tongues, с планирана премиера на 10 юли. Новината идва след месеци на целенасочена кампания с тийзъри, която включваше мистериозни билбордове, QR кодове и криптични публикации в социалните мрежи.

Анонсът беше направен от членовете на групата Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Ууд, които публикуваха отделни фрагменти от обложката на албума. Визуалната концепция, сглобена като пъзел, представя стилизирано лице, изградено от характерните черти на тримата музиканти – подход, който продължава традицията на групата да използва силна визуална идентичност около своите издания.

Интересът към новия проект се засили още в края на пролетта, когато в Лондон се появиха плакати и дигитални кодове, свързани с името The Cockroaches – познат псевдоним, който групата е използвала за изненадващи участия и ограничени издания. Под това име беше разпространен и виниловият сингъл Rough And Twisted, наличен в ограничен тираж в независими музикални магазини.

Допълнителен сигнал за нова музика дойде чрез кратко видео, публикувано пред милионите последователи на групата в Instagram, в което прозвуча откъс от неиздавано парче, придружен от емблематичното лого с устни и език.

Албумът Foreign Tongues ще бъде първият след Hackney Diamonds – продукция, която отбеляза силно завръщане на групата в студиото и им донесе награда Грами. Проектът включваше участия на съвременни артисти и беше приет като доказателство за способността на The Rolling Stones да запазят актуалност в съвременната музикална среда.

Новият албум ще бъде вторият, записан след смъртта на дългогодишния барабанист Чарли Уотс през 2021 г., като зад ударните инструменти остава Стив Джордан, който вече е утвърден като част от концертния състав на групата.

Създадени през 1962 г., The Rolling Stones продължават да бъдат сред най-влиятелните формации в историята на рок музиката, с десетки албуми и сингли, оглавявали класациите, включително (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black и Start Me Up. Групата е въведена в Залата на славата на рокендрола още през 1989 г., а всяко ново издание продължава да привлича значителен международен интерес.