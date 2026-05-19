Групата Aqua, създали хита "Barbie Girl", се разделиха след 30 години на сцена

Датската група Aqua обяви, че прекратява дейността си като концертна формация близо три десетилетия след световния успех на култовия хит Barbie Girl.

Новината беше съобщена чрез официалния профил на групата в Instagram, където музикантите публикуваха емоционално послание до феновете си.

„След толкова много невероятни години решихме да затворим главата AQUA като концертна група“, се казва в изявлението. „AQUA беше огромна част от живота ни и заедно преживяхме много повече, отколкото някога сме си представяли.“

Музикантите допълват, че след толкова дълго време заедно са осъзнали кога е настъпил моментът да запазят това, което са създали през годините.

„За нас това е правилният момент да си кажем довиждане, докато спомените все още са силни, а любовта към музиката, историята и помежду ни остава непокътната“, пишат още те.

В края на посланието групата благодари на почитателите си за подкрепата през годините и завършва с думите „само любов и благодарност“.

Оригиналният състав на Aqua включва Лене Нистрьом, Сьорен Растед, Рене Диф и Клаус Норийн. Норийн напусна формацията през 2016 г.

Групата се превърна в световен феномен в края на 90-те години с албума Aquarium и сингъла „Barbie Girl“, който се нареди сред най-разпознаваемите поп песни на десетилетието. Парчето се отличаваше с ироничен текст, ярка визуална естетика и характерното електропоп звучене, превърнало Aqua в една от емблемите на ерата на евроденса.

След успеха на „Aquarium“ групата издаде още два студийни албума – Aquarius и Megalomania.

През 2000 г. компанията Mattel, собственик на марката Barbie, заведе дело срещу звукозаписната компания на Aqua с аргумента, че песента вреди на имиджа на куклата Barbie. Повод за спора станаха текстове, които според компанията представят персонажа по неподходящ начин.

Съдебният процес привлече сериозно внимание в музикалната индустрия и медиите, но през 2002 г. делото беше окончателно прекратено.

През последните години Aqua отново се върна в центъра на поп културата благодарение на филма Barbie с Марго Роби и Райън Гослинг. Песента „Barbie Girl“ беше използвана като основа за новото парче Barbie World на Ники Минаж и Ice Spice, включено в саундтрака на продукцията.

Настоящото решение не е първото разпадане на Aqua. Групата прекрати дейността си още през 2001 г., но шест години по-късно членовете ѝ се събраха отново и подновиха концертите и студийната си работа.

Въпреки че музикантите не уточняват дали това е окончателен край на проекта, изявлението им подсказва, че Aqua възнамерява да сложи край на концертната си дейност в момент, когато интересът към музиката им остава силен и поколения слушатели продължават да откриват хитовете на групата.