Робот надбяга всички хора на полумаратона в Пекин и би световния рекорд (СНИМКИ)

Хуманоиден робот постави нов ориентир в развитието на автономните машини, след като демонстрира резултат, който значително надхвърля постиженията на човешките атлети по време на полумаратона в Пекин. Събитието, наблюдавано от международни агенции като Reuters и ТАСС, се превърна в показателен тест за напредъка на роботиката и изкуствения интелект в реална среда.

Роботът „Шандян“ („Мълния“) измина дистанцията от 21,097 км за 50 минути и 26 секунди — време, което е по-бързо от действащия световен рекорд при мъжете от 56:42. За сравнение, най-добрият резултат сред хората в същото състезание бе на китайския бегач Чжао Хайцзе, който финишира за 1:07:47.

Постижението подчертава рязкото развитие на хуманоидните роботи в рамките на една година. При първото подобно участие през 2025 г. водещият робот завърши трасето за около 2 часа и 40 минути, а значителна част от участниците дори не успяха да стартират или да достигнат финала. През 2026 г. над 100 машини, разработени от китайски компании, участваха успешно в надпреварата, като повечето демонстрираха стабилност, координация и издръжливост, съпоставими с тези на човешките бегачи.

Според организаторите, роботите са били с височина между 75 и 180 сантиметра и са се състезавали по отделни трасета от хората с цел безопасност. Задвижвани от комбинация от електромеханични системи, сензори и алгоритми за машинно обучение, те са способни да поддържат постоянен ритъм, да оптимизират енергийната си консумация и да реагират на променящи се условия на трасето.

Експерти отбелязват, че подобни демонстрации са част от по-широка тенденция в развитието на роботиката. Китай инвестира значителни ресурси в автономни системи, като целта е не само спортни постижения, а и приложения в индустрията, логистиката, медицината и спасителните операции. Подобни проекти се развиват паралелно и в САЩ, Япония и Европа, включително чрез платформи като Atlas на Boston Dynamics и хуманоидните роботи на Tesla и Honda.

Въпреки впечатляващите резултати, учените подчертават, че сравнението между хора и машини остава условно. Роботите не изпитват умора, не са ограничени от биологични фактори и могат да бъдат оптимизирани за конкретна задача. Въпреки това, събития като полумаратона в Пекин все по-често се разглеждат като реален тест за интеграцията на изкуствения интелект в динамична, непредсказуема среда.

Данните от състезанието ще бъдат използвани за допълнително усъвършенстване на алгоритмите за баланс, навигация и енергийна ефективност — ключови елементи за бъдещото внедряване на хуманоидни роботи в ежедневието.