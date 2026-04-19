Робот надбяга всички хора на полумаратона в Пекин и би световния рекорд (СНИМКИ)

19 Април, 2026 15:42 1 583 18

Хуманоидните роботи са се състезавали на отделни трасета от хората

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Хуманоиден робот постави нов ориентир в развитието на автономните машини, след като демонстрира резултат, който значително надхвърля постиженията на човешките атлети по време на полумаратона в Пекин. Събитието, наблюдавано от международни агенции като Reuters и ТАСС, се превърна в показателен тест за напредъка на роботиката и изкуствения интелект в реална среда.

Роботът „Шандян“ („Мълния“) измина дистанцията от 21,097 км за 50 минути и 26 секунди — време, което е по-бързо от действащия световен рекорд при мъжете от 56:42. За сравнение, най-добрият резултат сред хората в същото състезание бе на китайския бегач Чжао Хайцзе, който финишира за 1:07:47.

Постижението подчертава рязкото развитие на хуманоидните роботи в рамките на една година. При първото подобно участие през 2025 г. водещият робот завърши трасето за около 2 часа и 40 минути, а значителна част от участниците дори не успяха да стартират или да достигнат финала. През 2026 г. над 100 машини, разработени от китайски компании, участваха успешно в надпреварата, като повечето демонстрираха стабилност, координация и издръжливост, съпоставими с тези на човешките бегачи.

Според организаторите, роботите са били с височина между 75 и 180 сантиметра и са се състезавали по отделни трасета от хората с цел безопасност. Задвижвани от комбинация от електромеханични системи, сензори и алгоритми за машинно обучение, те са способни да поддържат постоянен ритъм, да оптимизират енергийната си консумация и да реагират на променящи се условия на трасето.

Експерти отбелязват, че подобни демонстрации са част от по-широка тенденция в развитието на роботиката. Китай инвестира значителни ресурси в автономни системи, като целта е не само спортни постижения, а и приложения в индустрията, логистиката, медицината и спасителните операции. Подобни проекти се развиват паралелно и в САЩ, Япония и Европа, включително чрез платформи като Atlas на Boston Dynamics и хуманоидните роботи на Tesla и Honda.

Въпреки впечатляващите резултати, учените подчертават, че сравнението между хора и машини остава условно. Роботите не изпитват умора, не са ограничени от биологични фактори и могат да бъдат оптимизирани за конкретна задача. Въпреки това, събития като полумаратона в Пекин все по-често се разглеждат като реален тест за интеграцията на изкуствения интелект в динамична, непредсказуема среда.

Данните от състезанието ще бъдат използвани за допълнително усъвършенстване на алгоритмите за баланс, навигация и енергийна ефективност — ключови елементи за бъдещото внедряване на хуманоидни роботи в ежедневието.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щеше да е новина

    6 2 Отговор
    ако човек беше надбягал робота…

    15:44 19.04.2026

  • 2 Гост

    10 2 Отговор
    Бойко има страх от машините.

    15:44 19.04.2026

  • 3 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    6 5 Отговор
    "Полумаратон" нещо като "малко бременна" ли е?

    15:44 19.04.2026

  • 4 още

    8 3 Отговор
    Робот надбяга всички хора на полумаратона в Пекин и .... отиде да гласува в българска секция.

    15:44 19.04.2026

  • 5 Пустиня(к)

    6 2 Отговор
    Откъде толко ток, бе?! Ми за Покрайната? М?

    15:46 19.04.2026

  • 6 Сталин

    8 1 Отговор
    .....докато не се спъна в легнал полицай

    15:46 19.04.2026

  • 7 Илчо Мустакат

    2 1 Отговор
    Не е ясно колко удара в минута е достигнал пулса на победителя в бягането, нито за здраве ли е тренирал или с допинг само за рекорди.

    15:48 19.04.2026

  • 8 Не сте разбрали

    7 1 Отговор
    Роботът е кенийски.
    Бягал е от лъвовете.

    15:50 19.04.2026

  • 9 Сталин

    8 0 Отговор
    Няма да се плашите в България робот не вирей,инфраструктурата е предназначена само за цървулите,на всяка улица 5 легнали полицаи,тротоарите са дупка,плочка,дупка,плочка и бордюрите са по половин метър високи

    15:51 19.04.2026

  • 10 въпросче

    5 0 Отговор
    Плувците в бъдеще с компютризирани корабчета ли ще се състезават?

    15:55 19.04.2026

  • 11 Aлфа Bълкът

    5 1 Отговор
    Нали знаете с изобретяването на автомобила, конете рязко намалели.
    Сещайте се...

    Коментиран от #12

    15:56 19.04.2026

  • 12 ДА И ФАСОВЕТЕ И ТИРБИчКИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Aлфа Bълкът":

    И ВСЯКАКВИ БОКЛУЦИ ШАИЗЧЕЗНАТ ПО УЛИЦИТЕ.. .

    16:17 19.04.2026

  • 13 Левски

    5 2 Отговор
    Защо пишете глупости. Рекордите се правят от ХОРАТА. Как може да сравнявате човек с машина, тя не се уморява.

    16:28 19.04.2026

  • 14 Обаче

    7 1 Отговор
    Всяка кола би надбягала робота победител. При това без крака!

    16:29 19.04.2026

  • 15 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    5 3 Отговор
    На втората снимка ...и робота ли изпе🌈дерастиха?

    16:47 19.04.2026

  • 16 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Унищожете го!

    17:06 19.04.2026

  • 17 Озадачен

    3 0 Отговор
    Ами тия на снимките покрай робота какви са? Да не би да търчат след него с куфарите с батериите?

    18:37 19.04.2026

  • 18 Пийс ъв

    0 0 Отговор
    Фейк нюз!

    18:44 19.04.2026