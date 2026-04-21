Трагедия! Състезателка по триатлон се удави по време на състезание

Бразилската състезателка по триатлон Мара Флавия Араужо се удави по време на старта от легендарната верига Ironman в Тексас. 38-годишната спортистка е изчезнала по време на плуването в езерото Уудлендс, където се е провеждал първият етап от надпреварата. За нейното изчезване става ясно в 7:30 часа сутринта.
Според началника на противопожарната служба Палмър Бак в района е имало спасителна лодка. На нея е получен сигнал за изчезнал състезател. Тялото на Араужо е намерено на три метра дълбочина и в 9:37 часа. Състезанието Ironman включва плуване на дистанция 3,8 км, колоездене 180 км и маратонско бягане (42,2 км).
Мара Флавия Араужо започва да се състезава в триатлона през 2019 г. През 2022 г. заема шесто място в бразилския шампионат. Два пъти е била победителка в Гран При на Бразилия и два пъти се е класирала за Световния шампионат Ironman.
1 От искъро по дълбоко нема
12:58 21.04.2026
2 майсторка на спорта
13:07 21.04.2026
3 Някой
13:08 21.04.2026
4 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
Коментиран от #5
13:32 21.04.2026
5 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
До коментар #4 от "Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ":Седалка = адашка
13:33 21.04.2026
6 хмм
Коментиран от #7
14:06 21.04.2026
7 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
До коментар #6 от "хмм":По-скоро инцидент. Някой я е ритнал без да иска в носа.
Коментиран от #9
14:39 21.04.2026
8 бушприт
15:36 21.04.2026
9 Аха!
До коментар #7 от "Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ":А теб вероятно са те изпускали многократно на главата.
17:38 21.04.2026