Трагедия! Състезателка по триатлон се удави по време на състезание

Бразилската състезателка по триатлон Мара Флавия Араужо се удави по време на старта от легендарната верига Ironman в Тексас. 38-годишната спортистка е изчезнала по време на плуването в езерото Уудлендс, където се е провеждал първият етап от надпреварата. За нейното изчезване става ясно в 7:30 часа сутринта.

Според началника на противопожарната служба Палмър Бак в района е имало спасителна лодка. На нея е получен сигнал за изчезнал състезател. Тялото на Араужо е намерено на три метра дълбочина и в 9:37 часа. Състезанието Ironman включва плуване на дистанция 3,8 км, колоездене 180 км и маратонско бягане (42,2 км).

Мара Флавия Араужо започва да се състезава в триатлона през 2019 г. През 2022 г. заема шесто място в бразилския шампионат. Два пъти е била победителка в Гран При на Бразилия и два пъти се е класирала за Световния шампионат Ironman.