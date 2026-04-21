Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Трагедия! Състезателка по триатлон се удави по време на състезание

Трагедия! Състезателка по триатлон се удави по време на състезание

21 Април, 2026 12:28 2 466 9

  • мара флавия араужо-
  • тексас-
  • триатлон-
  • спорт-
  • състезание

Тялото на Араужо е намерено на три метра дълбочина и в 9:37 часа.

Трагедия! Състезателка по триатлон се удави по време на състезание - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бразилската състезателка по триатлон Мара Флавия Араужо се удави по време на старта от легендарната верига Ironman в Тексас. 38-годишната спортистка е изчезнала по време на плуването в езерото Уудлендс, където се е провеждал първият етап от надпреварата. За нейното изчезване става ясно в 7:30 часа сутринта.

Според началника на противопожарната служба Палмър Бак в района е имало спасителна лодка. На нея е получен сигнал за изчезнал състезател. Тялото на Араужо е намерено на три метра дълбочина и в 9:37 часа. Състезанието Ironman включва плуване на дистанция 3,8 км, колоездене 180 км и маратонско бягане (42,2 км).

Мара Флавия Араужо започва да се състезава в триатлона през 2019 г. През 2022 г. заема шесто място в бразилския шампионат. Два пъти е била победителка в Гран При на Бразилия и два пъти се е класирала за Световния шампионат Ironman.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От искъро по дълбоко нема

    5 2 Отговор
    И най добрите плувци се дават или ги давят!

    12:58 21.04.2026

  • 2 майсторка на спорта

    3 3 Отговор
    посмъртно тиквен медал и награда дарвин

    13:07 21.04.2026

  • 3 Някой

    7 2 Отговор
    При схващане и така нататък можело да се получи, дори да са много добри плувци. Въпросът е нямало ли е и други наоколо или са гонели победа и затова не помагат? Или не може да се разбере има ли проблем и не се гледат околни състезатели?

    13:08 21.04.2026

  • 4 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    1 0 Отговор
    Маро, тая ти е седалка. Доколкото разбирам от заглавието, ти си присъствала на удавянето.

    Коментиран от #5

    13:32 21.04.2026

  • 5 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ":

    Седалка = адашка

    13:33 21.04.2026

  • 6 хмм

    0 0 Отговор
    Вероятно не е била добре екипирана за плуване в открити води.

    Коментиран от #7

    14:06 21.04.2026

  • 7 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "хмм":

    По-скоро инцидент. Някой я е ритнал без да иска в носа.

    Коментиран от #9

    14:39 21.04.2026

  • 8 бушприт

    1 0 Отговор
    Жалко за това красиво момиче! Дано да е при Бога!

    15:36 21.04.2026

  • 9 Аха!

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ":

    А теб вероятно са те изпускали многократно на главата.

    17:38 21.04.2026

