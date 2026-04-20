Науката отговаря: На каква възраст вече се смятаме за "стари"?

20 Април, 2026 17:58 3 857 28

Изследване вдига летвата от предходната представа за "старост"

Науката отговаря: На каква възраст вече се смятаме за "стари"?
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Ново социологическо изследване сред над 2000 души във Великобритания поставя под въпрос традиционните представи за старостта, като очертава 69-годишна възраст като граница, след която човек започва да бъде възприеман като „стар“. Данните показват промяна в обществените нагласи спрямо остаряването, което в предходни проучвания често е било фиксирано около 60–62 години.

Резултатите поставят в нов контекст възрастта на редица популярни личности като Том Ханкс, Ким Катрал и Стив Харви, които вече попадат в тази категория според обществените възприятия. Според експерти обаче изместването на границата не означава автоматично по-здравословно стареене. Специалистът по здраве и начин на живот Дона Бартоли отбелязва, че въпреки по-късното дефиниране на „старост“, много хора продължават да отлагат изграждането на навици, които подпомагат доброто здраве в по-късните години.

Паралелни изследвания разкриват съществени различия между поколенията. Представители на т.нар. бейби бум поколение (родени между 1946 и 1964 г.) смятат, че старостта започва средно на 67 години, докато по-младите поколения, особено поколение Z, поставят тази граница значително по-рано – около 62 години. В тази възрастова категория попадат фигури като Мишел Обама, Брад Пит и Лиса Кудроу, които според младите вече са „от другата страна на възрастта“.

Проучването показва и редица стереотипи, свързани със застаряването. Сред най-често използваните определения за по-възрастните са изрази като „закостенял в навиците си“ и „прекалено стар за това“, което подчертава устойчивостта на възрастовите предразсъдъци. Част от анкетираните от поколение Z смятат, че хората над 50 години срещат трудности с новите технологии, макар същевременно да оценяват по-позитивно тяхната роля на пазара на труда в сравнение с по-възрастните поколения.

Данните сочат и известен песимизъм сред младите относно собственото им остаряване. Около една пета от анкетираните между 18 и 29 години не вярват, че ще изглеждат добре в напреднала възраст, а значителна част не очакват добро здраве или активен социален живот в по-късните години.

Кампанията „Age Without Limits“ на Centre for Ageing Better подчертава, че възрастовата дискриминация остава сериозен социален проблем. Експертите отбелязват, че негативните нагласи към остаряването често се формират още в ранна възраст и се подхранват от масова култура и социални внушения. Според тях е необходимо по-широко обществено усилие за преодоляване на тези стереотипи и за насърчаване на по-балансирано и реалистично възприятие за живота в напреднала възраст.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 авантгард

    29 4 Отговор
    Млад, стар, дрън дрън.
    Има можещи и неможещи.

    Коментиран от #26

    17:59 20.04.2026

  • 2 В БГ

    5 2 Отговор
    Мъртво родени!

    18:01 20.04.2026

  • 3 Само

    2 0 Отговор
    Изкуствения интелект ще ави оправи!

    18:07 20.04.2026

  • 4 Мен

    5 5 Отговор
    Гена ми е с 10-20 години да съм по-младолика.
    Неразличима съм от снимки от преди 20 години, така че възрастта е относително понятие за всеки.
    Age aint nothing but a number...
    Голям ми е номера, ама и аз не си го знам. Хаха.

    18:09 20.04.2026

  • 5 Примерно

    12 3 Отговор
    Да кажем, че е така! На 50-60 човек не е стар. Има жени, които са като Ролс Ройси - красота, елегантност, и най добрата возия независимо от годината на производство!

    18:10 20.04.2026

  • 6 Абе спре ли

    11 1 Отговор
    Да ти става- дърт си вече

    Коментиран от #8, #10

    18:13 20.04.2026

  • 7 Възраждане

    2 5 Отговор
    Оная Пияната твърди че напикаващия се Монгольяк педофил е...мальчик в трусики...
    СТАРУХАТА...СИ... ТОЖЕ

    18:13 20.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Българин.

    17 0 Отговор
    Сутринта като се събудиш ако ти се яде и ти се е.в.е значи си още млад!

    18:16 20.04.2026

  • 10 Леле...

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе спре ли":

    Пу пу пу, цврък на ушите...
    А ако продължава да ти се иска - от това по лошо нищо няма!

    Коментиран от #11

    18:16 20.04.2026

  • 11 да уточним

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Леле...":

    Може да ти се иска а да не можеш. Е,от това нема по- лошо.

    Коментиран от #13

    18:21 20.04.2026

  • 12 Пенсионер

    25 0 Отговор
    Когато бях малък, смятах 40-годишните за стари.
    Когато бях млад, смятах 60-годишните за стари.
    Сега смятам 90-годишните за стари.

    18:24 20.04.2026

  • 13 Е нема що!?

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "да уточним":

    Нали казвам абсолютно същото! Нема как да има по лошо! Пу пу пу.....

    18:25 20.04.2026

  • 14 Младеж

    19 0 Отговор
    Възрастс не е порок.Не е важно на колко си а как се чувстваш.Има хора и на 85 изглеждат младолики и бодри.Има и такива които са на по 60 и са прегърбени и състарени.Но проблемът не е само в годините а и в това,как е преминал животът ти,до старините ти.

    18:38 20.04.2026

  • 15 Трта възраст

    10 6 Отговор
    На 35, след като почнат всякакви болки в костите, внезапни заспивания и чувство на преумора. На 40 вече ще сте окончателно в ТРЕТАТА СИ ВЪЗРАСТ. Гарантирано!

    Коментиран от #16

    18:45 20.04.2026

  • 16 Е за

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Трта възраст":

    Те това не се събирам с хора като тебе!!! Не състаряват толкова годините, колкото неподходящата компания на вечните мрънкалници!!!

    18:48 20.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Неистини

    19 3 Отговор
    пишат! Доказано е,че жените след 55 години,и мъжете след 60години не са годни за работа на 100%,затова пенсионната възраст беше на тези години! А сега се чудят как да ни обяснят,че трябва да се пенсионирме на 70 години!Това желаят днешните управляващи Европа,да не плащат пенсии!

    Коментиран от #28

    19:08 20.04.2026

  • 19 Сталин!

    2 0 Отговор
    Само като го споменах,и бях заличен!

    19:09 20.04.2026

  • 20 Ще опитам

    4 3 Отговор
    и със СССР! Само сърп и чук не намерих!

    19:10 20.04.2026

  • 21 Да живее

    2 0 Отговор
    Цензурата и Пропагандата!!!

    19:12 20.04.2026

  • 22 Румната съм

    2 2 Отговор
    Когато вече не можете да правите коремното въздигане.

    Коментиран от #23

    19:17 20.04.2026

  • 23 Нищо

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Румната съм":

    Не разбираш!!! Когато вече не може да правите подкоремното въздигане...

    19:31 20.04.2026

  • 24 бай Даню

    6 0 Отговор
    Има хора и на 35 години , които са стари и по мириглед и физически

    20:02 20.04.2026

  • 25 Айде бе

    7 0 Отговор
    Жрица на любовта, предложила услугата на възрастен господин, а той
    - Нее, не мога
    - Ама хайде аз ще ти помагам, колкото можеш
    Започнали любовната игра, раз, два,...три пъти.. жрицата едва си вземала въздух
    - Ей, ти ме съсипа, а казваше че не можеш...
    - Аз това го мога,... но не мога да ти платя, пенсийката ми е по-ниска

    20:10 20.04.2026

  • 26 Точно

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Няма , стар млад... възрастта за някои е само цифра

    20:11 20.04.2026

  • 27 Свети Кибик-Юродив

    7 2 Отговор
    Парадоксално, но сегашните 20-30 годишни, смятат хората на около 45-50 за "стари" и са сигурни, че на тези години, самите те, ще са стари. Вероятно се чувстват изхабени и предполагат, че след време съвсем ще се скапат. Докато хора на 60+ в добро здраве и кондиция, са по-активни и успели от тези разглезени и вкиснати лигльовци. В България проблемът е, че хората масово затъпяха, нямат желание да се учат, а повечето освен да зяпат в телефоните, нищо друго не умеят. Това са млади старци, които са се предали още в началният етап на живота и никога няма да бъдат конкурентни, нито ще могат да се доближат до по-възрастните, които са запазили желанието си за развитие и интересът към живота. Зяпането на разни глупави сериали, риалити формати и тик-ток клипчета от по 30 секунди, не само няма да ги научи на нещо, но ще им "изпържи" малките мозъчета, които едвам подържат базови функции, като равновесие. С всяко следващо поколение, това положение ще става все по-тежко, като в бъдеще застрашава и съществуването на българите и България. Всеки слаб вид в природата, рано или късно освобождава ниша, за по-приспособим и издържлив конкурент.

    21:18 20.04.2026

  • 28 хе хе

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Неистини":

    Времето тече по различен начин оттогава, но никой няма да ви го каже.
    Някои хора го усещат, но ги подиграват, ако коментират. Същото важи и за химическите следи.

    23:35 20.04.2026