Науката отговаря: На каква възраст вече се смятаме за "стари"?

Ново социологическо изследване сред над 2000 души във Великобритания поставя под въпрос традиционните представи за старостта, като очертава 69-годишна възраст като граница, след която човек започва да бъде възприеман като „стар“. Данните показват промяна в обществените нагласи спрямо остаряването, което в предходни проучвания често е било фиксирано около 60–62 години.
Резултатите поставят в нов контекст възрастта на редица популярни личности като Том Ханкс, Ким Катрал и Стив Харви, които вече попадат в тази категория според обществените възприятия. Според експерти обаче изместването на границата не означава автоматично по-здравословно стареене. Специалистът по здраве и начин на живот Дона Бартоли отбелязва, че въпреки по-късното дефиниране на „старост“, много хора продължават да отлагат изграждането на навици, които подпомагат доброто здраве в по-късните години.
Паралелни изследвания разкриват съществени различия между поколенията. Представители на т.нар. бейби бум поколение (родени между 1946 и 1964 г.) смятат, че старостта започва средно на 67 години, докато по-младите поколения, особено поколение Z, поставят тази граница значително по-рано – около 62 години. В тази възрастова категория попадат фигури като Мишел Обама, Брад Пит и Лиса Кудроу, които според младите вече са „от другата страна на възрастта“.
Проучването показва и редица стереотипи, свързани със застаряването. Сред най-често използваните определения за по-възрастните са изрази като „закостенял в навиците си“ и „прекалено стар за това“, което подчертава устойчивостта на възрастовите предразсъдъци. Част от анкетираните от поколение Z смятат, че хората над 50 години срещат трудности с новите технологии, макар същевременно да оценяват по-позитивно тяхната роля на пазара на труда в сравнение с по-възрастните поколения.
Данните сочат и известен песимизъм сред младите относно собственото им остаряване. Около една пета от анкетираните между 18 и 29 години не вярват, че ще изглеждат добре в напреднала възраст, а значителна част не очакват добро здраве или активен социален живот в по-късните години.
Кампанията „Age Without Limits“ на Centre for Ageing Better подчертава, че възрастовата дискриминация остава сериозен социален проблем. Експертите отбелязват, че негативните нагласи към остаряването често се формират още в ранна възраст и се подхранват от масова култура и социални внушения. Според тях е необходимо по-широко обществено усилие за преодоляване на тези стереотипи и за насърчаване на по-балансирано и реалистично възприятие за живота в напреднала възраст.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Има можещи и неможещи.
Коментиран от #26
17:59 20.04.2026
2 В БГ
18:01 20.04.2026
3 Само
18:07 20.04.2026
Мен
Неразличима съм от снимки от преди 20 години, така че възрастта е относително понятие за всеки.
Age aint nothing but a number...
Голям ми е номера, ама и аз не си го знам. Хаха.
18:09 20.04.2026
5 Примерно
18:10 20.04.2026
Абе спре ли
Коментиран от #8, #10
18:13 20.04.2026
7 Възраждане
СТАРУХАТА...СИ... ТОЖЕ
18:13 20.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Българин.
18:16 20.04.2026
Леле...
До коментар #6 от "Абе спре ли":Пу пу пу, цврък на ушите...
А ако продължава да ти се иска - от това по лошо нищо няма!
Коментиран от #11
18:16 20.04.2026
да уточним
До коментар #10 от "Леле...":Може да ти се иска а да не можеш. Е,от това нема по- лошо.
Коментиран от #13
18:21 20.04.2026
Пенсионер
Когато бях млад, смятах 60-годишните за стари.
Сега смятам 90-годишните за стари.
18:24 20.04.2026
13 Е нема що!?
До коментар #11 от "да уточним":Нали казвам абсолютно същото! Нема как да има по лошо! Пу пу пу.....
18:25 20.04.2026
14 Младеж
18:38 20.04.2026
15 Трта възраст
Коментиран от #16
18:45 20.04.2026
Е за
До коментар #15 от "Трта възраст":Те това не се събирам с хора като тебе!!! Не състаряват толкова годините, колкото неподходящата компания на вечните мрънкалници!!!
18:48 20.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Неистини
Коментиран от #28
19:08 20.04.2026
19 Сталин!
19:09 20.04.2026
20 Ще опитам
19:10 20.04.2026
21 Да живее
19:12 20.04.2026
22 Румната съм
Коментиран от #23
19:17 20.04.2026
Нищо
До коментар #22 от "Румната съм":Не разбираш!!! Когато вече не може да правите подкоремното въздигане...
19:31 20.04.2026
24 бай Даню
20:02 20.04.2026
25 Айде бе
- Нее, не мога
- Ама хайде аз ще ти помагам, колкото можеш
Започнали любовната игра, раз, два,...три пъти.. жрицата едва си вземала въздух
- Ей, ти ме съсипа, а казваше че не можеш...
- Аз това го мога,... но не мога да ти платя, пенсийката ми е по-ниска
20:10 20.04.2026
26 Точно
До коментар #1 от "авантгард":Няма , стар млад... възрастта за някои е само цифра
20:11 20.04.2026
27 Свети Кибик-Юродив
21:18 20.04.2026
28 хе хе
До коментар #18 от "Неистини":Времето тече по различен начин оттогава, но никой няма да ви го каже.
Някои хора го усещат, но ги подиграват, ако коментират. Същото важи и за химическите следи.
23:35 20.04.2026