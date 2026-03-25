Учените притеснени: Многократното клониране може да причини фатални генетични мутации

Изследователи, които многократно са клонирали мишки в продължение на две десетилетия, са установили, че това предизвиква тежки генетични мутации, които се натрупват през поколенията и в крайна сметка се превръщат във фатални, предаде Ройтерс.

Учени в Япония са генерирали 1206 клонирани лабораторни мишки от един женски донор между 2005 и 2025 г. През първите 25 поколения не са се появили външни проблеми, но мутациите са започнали да се натрупват след това. До 58-ото поколение клонингите, въпреки че не показват видими аномалии, са умирали в рамките на няколко дни след раждането.

Тези констатации оспорват предположението, че клонингите са точни копия на оригинала и подкопават идеята, че клонирането може да продължи безкрайно без последствия, предава БТА.

„Никой никога не е продължавал повторното клониране толкова дълго преди. Това е първият път, когато откриваме, че многократното клониране в крайна сметка достига своите граници“, каза биологът Терухико Вакаяма от Университета на Яманаши, старши автор на изследването, публикувано в списанието Nature Communications.

„Някога се смяташе, че клонингите са идентични с оригинала, но това проучване показва, че мутациите се появяват с три пъти по-висока честота, отколкото при естествено заченато потомство. Причината е, че тези мутации се натрупват. Бозайниците не могат да поддържат вида си чрез клониране“, каза Вакаяма.

Предварителните резултати, публикувани през 2013 г., обхващащи първите 25 поколения, не са показвали видими отрицателни ефекти. „По това време заключихме, че повторното клониране може да продължи безкрайно. Но не бяхме анализирали генетични последователности. След още 13 години изследвания установихме, че това заключение е неправилно и има ограничение“, посочи Вакаяма.

Учените оприличиха процеса на клониране с многократно копиране на изображение - всяко дублиране леко влошава качеството и с течение на времето резултатът се отклонява значително от оригинала. Проучването подчертава значението на половото размножаване за предотвратяване на вредни мутации при бозайниците. Клонингите от ранните поколения са произвели нормални котила от около 10 потомци, но по-късните поколения са имали по-малки котила, тъй като мутациите са се натрупвали.

Екипът е използвал ядрен трансфер - същата техника, използвана за клонирането на овцата Доли през 1996 г. и Кумулина, първата клонирана мишка, през 1998 г. Този метод включва вмъкване на ядро ​​от донорска клетка в яйцеклетка, чието собствено ядро ​​е било отстранено. За процеса на клониране изследователите са използвали специализирани яйчникови клетки, наречени кумулусни клетки.

„Вярвахме, че можем да създадем безкраен брой клонинги, поради което тези резултати са толкова разочароващи“, отбеляза Вакаяма, цитиран от Ройтерс. „В момента нямаме решение за преодоляване на това ограничение и се нуждаем от фундаментално подобрени методи за клониране“, заключи той.