Новини
Любопитно »
Неостаряващи мишки бяха открити в пустините на Близкия изток

Неостаряващи мишки бяха открити в пустините на Близкия изток

4 Март, 2026 19:01 1 279 7

  • мишки-
  • стареене-
  • старост-
  • близкия изток-
  • еволюция

Златистата бодлива мишка живее в природата шест-седем пъти по-дълго от обикновените мишки

Неостаряващи мишки бяха открити в пустините на Близкия изток - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени от САЩ са открили в пустините на Близкия изток мишки, които не стареят, пише сп. „Сайънс адвансис".

Докато едни животни изумяват с устойчивостта си към вируси или рак, друго същество привлича вниманието на учените със способността си да остарява без типичните за възрастта изменения - златистата бодлива мишка, която обитава каменистите пустини на Близкия изток, допълва БТА.

Изследователи от университета на Йейл са установили, че този вид живее в дивата природа до пет години или шест-седем пъти по-дълго от обикновените мишки.

Интересното при вида е не само продължителността на живота, но и неговото качество. Дори в напреднала възраст златистите бодливи мишки остават активни: търсят храна и избягват хищници.

Неостаряващи мишки бяха открити в пустините на Близкия изток

Учените са открили няколко особености, които могат да обяснят тяхното „грациозно стареене". Първо, златистите бодливи мишки са способни да лекуват кожни рани без да образуват белези, като запазват тази способност дори в напреднала възраст.

Второ, при тях практически не деградира тимусът - орган на имунната система, който при повечето гръбначни животни бързо намалява с възрастта. „Дори при много старите екземпляри тимусът остава структурно и функционално запазен", казва професор Вишва Дип Диксит от изследователския екип.

Третата особеност е липсата на изразено влошаване на паметта и способността за учене при възрастните животни.

Изследователите също така са анализирали мастната тъкан на мишките, при която с възрастта обикновено се засилва хроничното възпаление. Те са открили повишена активност на гена, кодиращ протеина клъстерин, който помага за отстраняването на увредените протеини и е свързан с по-ниско ниво на възпаление и по-дълъг живот при бозайниците.

Когато клъстеринът е бил инжектиран на обикновени лабораторни мишки, при тях е било забавено възрастовото влошаване на двигателните функции и са намалели признаците на хронично възпаление. Подобни ефекти учените са регистрирали и в човешки имунни клетки.

„Смятаме, че клъстеринът е един от ключовите фактори за устойчивост към възрастовите изменения", казва водещият автор на изследването Хи Хун Ким.

Според учените еволюцията е изиграла важна роля. Златистите бодливи мишки са активни през деня, което намалява конкуренцията и риска да попаднат на нощни хищници. Те са устойчиви на токсини и са способни да преживяват продължителни периоди на глад, като намаляват енергийните си разходи. Малките се раждат по-развити, а грижата за потомството се разпределя между няколко женски.

Всичко това увеличава шансовете за оцеляване и позволява на естествения подбор да затвърди механизмите на здравословното стареене.

Изследователите предполагат, че подобни метаболитни пътища могат да съществуват и при човека, но да са „изключени". Ако учените разберат как да ги активират безопасно, например с помощта на протеини като клъстерин, това може да открие пътя към нови лекарства за удължаване на живота в добро здраве.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    8 0 Отговор
    Интересна статия. Благодаря, Факти!

    19:11 04.03.2026

  • 2 Неделяна ГайтанДжиева

    3 0 Отговор
    Поредният експеримент от биолабораториите на Ционистките Кравари Сaтанисти
    След генномодифицираните комари сега ще нападнат панславианският ген на Мааайка Русия с тези безсмъртни плъхове
    Но не се бойте братя ,нашите обучени делфини носещи осветените икони лично от патриарх Кирил ще неутрализират тези сатанистки същества
    И мааайка русия с нейният панславянски ген ще пребъде вовеки

    19:25 04.03.2026

  • 3 Гост

    5 1 Отговор
    Не трябваше да пишете за това. Сега разни ПеПе Де Раси ще почнат да ги ядат.

    Коментиран от #5

    19:27 04.03.2026

  • 4 Красавец

    1 0 Отговор
    Събина ще сънува моето свещено мляко 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥳🤭

    19:41 04.03.2026

  • 5 Асан Насилев

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Ама моля ви се, ние от ПП ядем само мишки с главно П без да ги убиваме.

    19:45 04.03.2026

  • 6 братчета

    0 0 Отговор
    на академик денку от пи-пи

    20:11 04.03.2026

  • 7 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    На котараците ми Жълтурко и Сивушко само такива мишки им дай.

    20:15 04.03.2026