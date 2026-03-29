Изненадващо научно откритие: Тъмнината може да се движи по-бързо от светлината

Изненадващо научно откритие: Тъмнината може да се движи по-бързо от светлината

29 Март, 2026 16:13 1 578 30

Това не нарушава теорията на относителността на Айнщайн

Изненадващо научно откритие: Тъмнината може да се движи по-бързо от светлината - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Израелски учени са наблюдавали директно „тъмни точки“ в светлинни вълни, които се движат с привидно по-висока скорост от тази на светлината, без да нарушават теорията на относителността на Айнщайн, съобщава phys.org.

Резултатите, публикувани в списание Nature от екип на Израелския технологичен институт „Технион“, представят първите измервания в реално време на т.нар. оптични фазови сингулярности – миниатюрни области, в които интензитетът на светлината спада до нула, предава БТА.

Тези сингулярности, известни и като оптични вихри, не са физически обекти и не пренасят енергия или информация. Затова тяхното движение не е ограничено от максималната скорост, валидна за материя и сигнали.

Експериментът е проведен в шестостенен борен нитрид (hBN), където светлината образува т.нар. фонон-поляритони – хибридни вълни, които се движат значително по-бавно от светлината във вакуум. Това позволява прецизно проследяване на вътрешната им структура.

С помощта на усъвършенствана микроскопия с лазери и ултрабърз електронен микроскоп учените постигат нанометрова пространствена и фемтосекундна времева резолюция. Така те успяват да проследят десетки сингулярности в процеса на тяхното възникване, движение и изчезване.

При едно от наблюденията две сингулярности с противоположен заряд се ускоряват една към друга и се анихилират. Непосредствено преди това тяхната привидна скорост надхвърля скоростта на светлината – ефект, предсказан теоретично още преди десетилетия.

Въпреки свръхсветлинното движение, теорията на относителността остава валидна. Ограничението за скоростта се отнася само за обекти с маса и за пренос на информация. В случая сингулярностите са точки с нулев интензитет – своеобразни „празнини“ във вълната, които не пренасят нищо физическо.

Изследването показва, че такива екстремни скорости не са рядкост – средната скорост на сингулярностите дори леко надвишава тази на светлината, а близо 30 % от тях са „свръхсветлинни“ при наблюдаваните условия.

Подобни явления се срещат и в други области на физиката – от течности до квантови материали. Новият метод дава възможност за по-прецизни измервания на ултрабързи процеси и може да намери приложение в нанотехнологиите, оптиката и изследванията на квантови системи.

Откритието не означава комуникация, която е по-бърза от светлината, но разкрива нови аспекти от поведението на вълните – включително, че дори „тъмнината“ може да се движи по неочаквани начини.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 17 Отговор
    Дано всички евреи бъдат уцелени от иранците точно в "тъмните точки"...

    Коментиран от #3, #10, #12

    16:17 29.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пилотът Гошу

    18 0 Отговор
    Я дефинирайте тъмнина първо.

    Коментиран от #29

    16:19 29.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Материята и светлината са само 10 процента от Вселената.

    16:24 29.03.2026

  • 7 Как шест евреи виждали света

    15 0 Отговор
    Срещнали се 6 евреи:
    Моисей посочил небесната шир и казал: « Всичко» идва отгоре
    Соломон се потупал чо челото и казал: не. Асичко идва оттук
    Исуус сложил ръка на сърцето си и казал: всичко е от тук
    Маркс се потупал по корема к казал: всичко зависи от това
    Фройд се попипал там долу и казал: Това е всичко
    Соломон се обърнал към приятелите си и казал: приятели, всичко е относително!
    Приятен ден!

    Коментиран от #11, #19

    16:25 29.03.2026

  • 8 Знаещ

    8 0 Отговор
    Само в мрака има светлина
    И само в светлината има мрак
    Ярка светкавица прорязва
    Тъмнеещите небеса

    16:28 29.03.2026

  • 9 Хохо Бохо

    13 0 Отговор
    Много ясно. На където и да тръгне светлината, тъмнината е вече там. Тери Пратчет

    Коментиран от #28

    16:29 29.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последният не беше ли

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Как шест евреи виждали света":

    Айнщайн?

    Коментиран от #21

    16:51 29.03.2026

  • 12 Ето един,

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    на когото пет века иcлямскo "пpиcъcтвие" са му били малко и си иска нови - още поне пет...

    16:55 29.03.2026

  • 13 Това Ли Е ?

    5 0 Отговор
    Научното Откритие ?

    Привидно !

    По - Висока !

    Скорост ?

    И Какво Реално ?

    Откриха ?

    Че окото реагира по - Бързо на Изчезваща светлина ?

    Или На Появяваща се ?

    Коментиран от #15

    17:06 29.03.2026

  • 14 Как така

    6 0 Отговор
    сингулярностите са със заряд но не носят информация.

    17:06 29.03.2026

  • 15 Тпци

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Това Ли Е ?":

    като теб да не се напъват. Опасно е.

    Коментиран от #17, #18

    17:08 29.03.2026

  • 16 Форумните

    2 2 Отговор
    оптофизици си мислят, че светлина е само това, което те виждат. Оникални третокласник мозъци.

    Коментиран от #27

    17:10 29.03.2026

  • 17 Ти Пък ?

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тпци":

    Ти Пък ?

    Откъде ?

    Знаеш ?

    Като че ли Някой знае !

    Какво Представлява !„

    Тя !

    17:12 29.03.2026

  • 18 мници Като Теб !

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тпци":

    Да Продължават Да Се Напъват !

    Докато !

    Се !

    На !

    --

    Се

    --

    Р !

    --

    Ат !

    Коментиран от #20

    17:14 29.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Окончателно !

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "мници Като Теб !":

    Окончателно !

    17:16 29.03.2026

  • 21 Да беше и се извиних за грешката

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последният не беше ли":

    Но някакъв ителект изстри № 19, според ме само една е причината!
    Че този Интелект не е запзнат с теорията на Фройд, на който се позовах!
    Боже пази журналята!

    17:22 29.03.2026

  • 22 Проф.Юлиян Кирилов

    1 0 Отговор
    В статията има няколко противоречия.
    Че това не противоречи на твърденията на Айнщтаин.
    Той твърди,че няма обект в вселената,който да се движи с по-голяма скоростта на светлината.
    Второ се твърди,че 30% биле от честиците със ,,свръх,, скорост.
    Такъв резултат се приема за недостоверен,тъй като е в рамките на грешките на измерване.
    Преди години италиански учени,бяха открили че светлината се движи с по голяма скорост в периферията на Вселената.
    Не се прие за достоверно,тъй като бе в границата на тези проценти.
    Плюс това се твърди ,че частиците не носят енергия,а са положително и отрицателно заредени и при сблъсък ,анихилират.

    17:43 29.03.2026

  • 23 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    Аз,приветствам подобни изследвания,тъй като с усъвършенстване на методите,ще открият нови закономерности и явления.
    Аз,имай мой частен Колеж,но не ни достигат средства за научно изследователска работа.
    Спонсори в България,няма

    18:00 29.03.2026

  • 24 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    В Израел,научноизследователската работа,се финансира добре,има и много спонсори.

    18:15 29.03.2026

  • 25 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    Пожелавам успех на научно изследователския колектив в Израел.

    18:21 29.03.2026

  • 26 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    Да се получат от Израел спонсорите и отговорните за това Институции.

    18:23 29.03.2026

  • 27 Явно си савършил

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Форумните":

    Оникално трето отделение.

    18:30 29.03.2026

  • 28 Налудник

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    Тъкмо мислех да го пиша, но видях, че са ме изпреварили.

    18:40 29.03.2026

  • 29 Много просто

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пилотът Гошу":

    Спринтовете и дългите бягания се печелят от негри и кенийци -))

    19:37 29.03.2026

  • 30 Че Фот

    0 0 Отговор
    като ме светна една иранска ракета и изведнъж настана тъмнина.

    19:41 29.03.2026