Прецедент в "Кошмари в кухнята": Фенове на шоуто зоват за бойкот на неблагодарни ресторантьори (ВИДЕО)

7 Май, 2026 14:58 1 815 15

Шоуто пое 80% от ремонта на ресторанта, но собствениците се оказаха по-алчни и нагли отколкото шеф Манчев е очаквал

Снимка: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За първи път в предаването "Кошмари в кухнята" настъпи такова пълно разочарование в края на епизода.

В 10-годишната история на шоуто по Нова телевизия шеф Иван Манчев не направи тържествено откриване на ремонтираното от него заведение. След като в продължение на два месеца оборудва ресторант "Сторгозия“ в Плевен, готвачът си тръгна, без дори да си вземе довиждане със собствениците Стела и Валентин.

До тази горчива ситуация се стигна заради наглото и неблагодарно отношение на двамата към работата на шеф Манчев. Всичко започва с писмо, което Стела изпраща до предаването с молба за помощ. Тя и съпругът ѝ Валентин правят баници в Плевен, но решават да отворят ресторант, въпреки че нямат никакъв опит в този бизнес. Затова се обръщат към шеф Манчев.

Естествено, той откликва на поканата и не само това, но предприема стъпка, която досега в шоуто не е правена — поема 80% от бюджета за ремонта на заведението. Логично, в началото Стела и Валентин са изключително ентусиазирани. Двамата доволно потъркват ръце, че такава голяма инвестиция няма да дойде от техния джоб.

Постепенно обаче стопаните започват да показват истинското си отношение и категорично отказват да се съобразяват с предложенията на Манчев. Дори стигат дотам да създадат алтернативно меню. След това отказват да влизат в кухнята, тъй като смятат, че мястото им не е там — според тях те просто трябва да прибират оборота. Накрая двойката си тръгва, оставяйки шеф Манчев сам в оборудваното от него заведение със стъписаните готвачки. Пред камерите Стела дори заявява, че съжалява, че е писала до предаването.

Цялото това поведение предизвика буря от емоции в социалните мрежи. Собствениците на ресторанта отнесоха сериозна вълна от негативни коментари, а зрители настояха шеф Манчев незабавно да прибере оборудването, което им е подарил. Други стигнаха още по-далеч, пожелавайки на заведението никога да няма клиенти и зовейки за бойкот.

Жителите на Плевен Плевен официално поднесоха извинения на известния готвач и обясниха, че хората в града не са като Стела и Валентин.

Тъй като предаването е снимано през миналата година, мнозина се питат каква е съдбата на ресторант "Сторгозия“ днес. Заведението продължава да работи, дори има и оркестър, но коментарите в страницата му във Facebook са заключени и хората не могат свободно да изразяват мнението си.

Това издание на "Кошмари в кухнята“, излъчено в два епизода, остава едно от най-скандалните в историята на предаването и то точно на финала, отбелязващ 10 години от старта му. Шеф Иван Манчев Манчев си пожела никога повече да не среща собственици като Стела и Валентин, но заяви, че продължава да е готов да помага на хора, които искат да развиват ресторантьорския бизнес с желание и уважение към професията, пише в. "Филтър".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    16 3 Отговор
    В Плевен нямат течаща вода вече 4-5г и се подмиват с дамаджани и кофи. Кой луд ще иде на ресторант там?

    Коментиран от #5

    15:03 07.05.2026

  • 2 Знаем кой настървява ресторантьо

    14 0 Отговор
    рите
    Безобразно поведение
    Наказание трябва за такива !

    15:03 07.05.2026

  • 3 Али Бегов

    22 2 Отговор
    Така ги научи Бойко на алчност и пари от държавата тези кръчмари.

    15:04 07.05.2026

  • 4 лепни тапети у пещерата

    10 2 Отговор
    Манджев ги е събрал на оперативка кръчмарите баш над шахтата на септичната яма.

    15:07 07.05.2026

  • 5 Да ге

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ела ми тука пък ше намеря де да те изкъпя бе сер.ссем

    15:13 07.05.2026

  • 6 Руди Гела

    17 0 Отговор
    Пак некви плевенски цигани. То друго там и не остана.

    15:25 07.05.2026

  • 7 Гост

    12 9 Отговор
    Боже, Боже, до къде може да достигне простащината! Фенове да протестират заради режисираните ситуации в пошли телевизионни щоута!

    15:29 07.05.2026

  • 8 Соваж бейби

    5 0 Отговор
    Той този шеф ако наистина е шеф с диплом съмнява ме ,с ресторанти нещо заслужил ,не го познавам но както винаги в България всичко е не както трябва.Както подразбирам и него хич го няма много е холеричен,и с кой акъл тръгва се занимава с тези им...цили ?Само в България човек може да отвори ресторант или сладкарница без дипломи то не е само една ,и трябва стаж в други ресторанти докато ти си отвориш ресторант.После когато си шеф работиш заедно с работниците не си чешиш .....ка и да влизаш в ресторанта си само да събираш оборот , да навикаш персонала е това е бълтарски рестарнтьори ,хотелиери ....всичко е така.

    Коментиран от #12

    15:40 07.05.2026

  • 9 Дино

    9 0 Отговор
    Тези "отворените" може само баничнки на ученици да продават и нищо друго....с това нагло поведение не може да се ръководи ресторант. На всичкото отгоре нищо и не разбират,но това явно е типично за тези части от света-нищо да не разбираш от нещо,но да не приемаш съвет от професионалист и то точно за това е повикан....меко казно нелепо!!!

    Коментиран от #10

    15:47 07.05.2026

  • 10 Соваж бейби

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дино":

    Това може да се случи само в България !Измисленият шеф е виновен че изобщо е поел ангажимент с тези двамата собственици,който е профисионалист веднага надушва проблем от далеко,от продавач на баници готвач и ресторантьор не става !Трябва да го изгонят от предаването Манчев и да сложат истински шеф !

    Коментиран от #14

    15:55 07.05.2026

  • 11 Пуеен дъге

    3 0 Отговор
    Мани бегай!

    16:10 07.05.2026

  • 12 Иван Манчев

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Соваж бейби":

    Звършил е ТОХ. Започнал е с банички. Превъртял е доста ресторанти. И в момента има престижен ресторант в София. Написал е 6 книги.

    От телевизионна гледна точка екипът на Кошмари в кухнята си направи два супер гледаеми епизода и бизнесът им върви нагоре. Затова чак толкова не им пука.

    16:15 07.05.2026

  • 13 Меш Шанчев

    0 0 Отговор
    Манчев е поискал и 80% по-договор, като съдружник. Тези пари са платени от продуквия по евро програма. Истината няма да я видите по телевизията.

    16:15 07.05.2026

  • 14 Дино

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Манчев е продуцент. Той назначава и гони хора в продукцията.

    16:16 07.05.2026

  • 15 Шпек Салам Народен

    0 0 Отговор
    Това да не са "Последният Софиянец "и жена му?
    Той от баничар,на рестирантьор стана,поне като такъв се пише във Факти.

    16:17 07.05.2026