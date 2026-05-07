Прецедент в "Кошмари в кухнята": Фенове на шоуто зоват за бойкот на неблагодарни ресторантьори (ВИДЕО)

За първи път в предаването "Кошмари в кухнята" настъпи такова пълно разочарование в края на епизода.
В 10-годишната история на шоуто по Нова телевизия шеф Иван Манчев не направи тържествено откриване на ремонтираното от него заведение. След като в продължение на два месеца оборудва ресторант "Сторгозия“ в Плевен, готвачът си тръгна, без дори да си вземе довиждане със собствениците Стела и Валентин.
До тази горчива ситуация се стигна заради наглото и неблагодарно отношение на двамата към работата на шеф Манчев. Всичко започва с писмо, което Стела изпраща до предаването с молба за помощ. Тя и съпругът ѝ Валентин правят баници в Плевен, но решават да отворят ресторант, въпреки че нямат никакъв опит в този бизнес. Затова се обръщат към шеф Манчев.
Естествено, той откликва на поканата и не само това, но предприема стъпка, която досега в шоуто не е правена — поема 80% от бюджета за ремонта на заведението. Логично, в началото Стела и Валентин са изключително ентусиазирани. Двамата доволно потъркват ръце, че такава голяма инвестиция няма да дойде от техния джоб.
Постепенно обаче стопаните започват да показват истинското си отношение и категорично отказват да се съобразяват с предложенията на Манчев. Дори стигат дотам да създадат алтернативно меню. След това отказват да влизат в кухнята, тъй като смятат, че мястото им не е там — според тях те просто трябва да прибират оборота. Накрая двойката си тръгва, оставяйки шеф Манчев сам в оборудваното от него заведение със стъписаните готвачки. Пред камерите Стела дори заявява, че съжалява, че е писала до предаването.
Цялото това поведение предизвика буря от емоции в социалните мрежи. Собствениците на ресторанта отнесоха сериозна вълна от негативни коментари, а зрители настояха шеф Манчев незабавно да прибере оборудването, което им е подарил. Други стигнаха още по-далеч, пожелавайки на заведението никога да няма клиенти и зовейки за бойкот.
Жителите на Плевен Плевен официално поднесоха извинения на известния готвач и обясниха, че хората в града не са като Стела и Валентин.
Тъй като предаването е снимано през миналата година, мнозина се питат каква е съдбата на ресторант "Сторгозия“ днес. Заведението продължава да работи, дори има и оркестър, но коментарите в страницата му във Facebook са заключени и хората не могат свободно да изразяват мнението си.
Това издание на "Кошмари в кухнята“, излъчено в два епизода, остава едно от най-скандалните в историята на предаването и то точно на финала, отбелязващ 10 години от старта му. Шеф Иван Манчев Манчев си пожела никога повече да не среща собственици като Стела и Валентин, но заяви, че продължава да е готов да помага на хора, които искат да развиват ресторантьорския бизнес с желание и уважение към професията, пише в. "Филтър".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #5
2 Знаем кой настървява ресторантьо
Безобразно поведение
Наказание трябва за такива !
5 Да ге
До коментар #1 от "честен ционист":Ела ми тука пък ше намеря де да те изкъпя бе сер.ссем
10 Соваж бейби
До коментар #9 от "Дино":Това може да се случи само в България !Измисленият шеф е виновен че изобщо е поел ангажимент с тези двамата собственици,който е профисионалист веднага надушва проблем от далеко,от продавач на баници готвач и ресторантьор не става !Трябва да го изгонят от предаването Манчев и да сложат истински шеф !
15:55 07.05.2026
12 Иван Манчев
До коментар #8 от "Соваж бейби":Звършил е ТОХ. Започнал е с банички. Превъртял е доста ресторанти. И в момента има престижен ресторант в София. Написал е 6 книги.
От телевизионна гледна точка екипът на Кошмари в кухнята си направи два супер гледаеми епизода и бизнесът им върви нагоре. Затова чак толкова не им пука.
14 Дино
До коментар #10 от "Соваж бейби":Манчев е продуцент. Той назначава и гони хора в продукцията.
15 Шпек Салам Народен
Той от баничар,на рестирантьор стана,поне като такъв се пише във Факти.
