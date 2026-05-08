Новак Джокович коментира настроенията за бойкот

Всички чакаха мнението на Новак Джокович по темата, която разтърсва тенис света – оплакванията за наградния фонд на Ролан Гарос и възможния бойкот. И преди началото на "Мастърс"-а в Рим, сръбският тенисист без колебание разкри какво мисли.

Тенисисти и тенисистки надигнаха глас, тъй като общият награден фонд на Ролан Гарос ще възлиза само на 14 процента от общите приходи, които турнирът генерира.

Най-добрата тенисистка в света Арина Сабаленка първа намекна за потенциален бойкот на втория за сезона турнир от Големия шлем, като получи подкрепа от Ига Швьонтек, Елена Рибакина, Коко Гоф и други.

"Играчите знаят, че винаги ще имат моята подкрепа. Идват нови поколения и се радвам, че има воля сред лидерите на нашия спорт, като Сабаленка, да излязат напред и наистина да разберат как функционира тенис политиката, да осъзнаят нюансите и какво наистина трябва да се направи – не само за собствена полза, но и за доброто на всички. Всички сме част от един и същ спорт. Всички се опитваме да издигнем тениса на по-високо ниво, независимо дали става въпрос за играчи, турнири или управляващи органи. За съжаление, често има конфликти на интереси, с които някои хора не искат да се сблъскат. Вярвам, че именно тук играчите имат истинска сила", заяви Ноле на пресконференция във Вечния град.

Джокович е известен, наред с други неща, и с борбата си за по-добро положение на играчите. Особено на тези с по-нисък ранкинг.

"Честно казано, сега гледам на това повече отстрани. Не съм участвал в тези срещи или разговори. Но моята позиция е много ясна: подкрепям играчите и винаги ще подкрепям по-силна позиция на играчите в цялата екосистема."

Именно поради това той беше и един от основателите на Асоциацията на професионалните тенисисти (PTPA).

"Харесва ми, че се говори повече за това. Трябва да се говори, защото позицията на играчите не е там, където трябва да бъде по отношение на турнирите от Големия шлем и другите турнири. Затова съм съосновател на PTPA. Това беше моето търсене на по-дълбоко и значимо решение, малко извън системата, защото системата е така устроена, че всъщност не носи полза на играчите на всички нива. Трябва да се каже и това, че в миналото често са изопачавали думите ми, казвайки, че търся повече пари за себе си, дори когато печелех турнири от Големия шлем. Но ние тук говорим за нискоранкирани играчи, за основата на професионалния тенис, за тези, които се борят и напускат спорта поради липса на финанси. Мисля, че сме единственият глобален спорт в тази ситуация, където не съществуват определени икономически гаранции за по-слабо класираните играчи.“

Както казва – мечтата е всички да могат да живеят от тенис.

„В PTPA проведохме проучвания за това колко играчи и тенисистки, на сингъл и на двойки, наистина живеят от този спорт. Този брой е много малък. Когато казваме 'да живееш от спорта', имаме предвид, че след като покриеш всички разходи, пътувания, екип и други, ти остават пари за спестявания или инвестиции. Много малко са тези, които могат да го направят“ – подчерта Новак и добави:

„В крайна сметка, това винаги ще бъде открит дебат. Тенисът, както всеки голям глобален спорт, е огромен бизнес. Не е просто. Трябва да се подходи от всички страни, с желание за сътрудничество. Също така, монополът в нашия спорт е много силен.“

Най-добрият тенисист на всички времена изтъкна, че играчите имат малка власт в Съвета на ATP.

„Бях там, бях председател на Съвета много години. Отвън може да изглежда, че има власт, защото играчите избират представители, има управителен съвет и цяла структура, но всичко е проектирано така, че те да не могат наистина да получат това, което искат. Затова най-добрите играчи се обединяват и се опитват да преговарят директно с турнирите от Големия шлем, и мисля, че това е правилният път. Трябва да се намерят начини играчите да имат полза.“