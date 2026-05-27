Samsung "отключва" полезна функция и за по-евтините смартфони

Специализираното приложение на Samsung Camera Assistant, доскоро налично само за моделите от високия клас Galaxy S, официално се разпространява и към моделите от средния ценови клас и бюджетните модели на марката. Представено като основен компонент на нововъведения софтуерен пакет One UI 8.5, това разширение представлява целенасочено усилие от страна на компанията да внесе добавена потребителска стойност в по-достъпни хардуерни решения, предпазвайки купувачите от основни автоматизирани филтри за обработка, без да ги принуждават да преминат към флагмански хардуер от най-висок клас.

Camera Assistant дава възможност на потребителите да настроят фино как се заснемат, обработват и компресират изображенията. Първоначално ограничен изключително до премиум флагманите, програмта бавно се разширява до серията Galaxy A5x, която генерира голям обем продажби, включително по-стария A52, заедно с настоящите линии A56 и A57, преди тази последна масивна софтуерна актуализация да отвори широко вратите за по-евтин хардуер.

Разширената платформа One UI 8.5 официално разрешава на огромен списък от 19 допълнителни бюджетни смартфона, модели от среден клас и таблети за ежедневна употреба да инсталират усъвършенствания пакет за оптимизация. В мобилния сектор списъкът със съвместимия хардуер се спуска чак до масовите серии A3x и M, отваряйки пътя за Galaxy A34, A35 и A36, заедно с тясно свързаните с тях модели Galaxy M34, M35 и M36. Едновременно с това Samsung разпространява същия пакет с функции в цялото си портфолио от таблети, обхващащо елитни бизнес платформи като сериите Galaxy Tab S8, S9 и S10, включително съответните им варианти с висока разделителна способност Plus и Ultra, както и по-практичните и икономични конфигурации Fan Edition (FE).

След като актуализацията One UI 8.5 бъде инсталирана, отключването на тези разширени настройки в дълбоките менюта е проста процедура. Потребителите могат просто да отворят стандартното приложение за камера, да натиснат иконата на зъбното колело, за да отворят менюто със системни настройки, и да превъртят надолу, за да намерят новоинтегрирания портал Camera Assistant. Ако опцията остане скрита след системната актуализация, приложението може да бъде изтеглено ръчно като независим плъгин директно от локализирания Galaxy Store на Samsung или чрез официалната екосистема за персонализация Good Lock.