Левон Хампарцумян: Категорично трябва да се спре автоматичното увеличение на доходите, защото това води до инфлация

27 Май, 2026 18:27 702 24

Преди да вдигаме данъците трябва да помислим за ефективността на публичните средства. Когато започне да ни харесва как се харчат публичните средства, тогава можем да говорим за вдигане на данъците

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не чух дефиниция на термина "справедлива цена". По-скоро чух симпатични и образовани хора да се опитаха да обяснят какво не е справедлива цена. Терминът "справедлива цена" е от арсенала на популизма - звучи добре, но на практика не може да се приложи. На теория такива термини има много, но на практика реално нямат приложение. В това правителство има много образовани хора, но и те обясняваха какво не е справедлива цена.

Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS финансистът Левон Хампарцумян, който коментира темата за финансите на държавата.

"Преди да вдигаме данъците трябва да помислим за ефективността на публичните средства. Когато започне да ни харесва как се харчат публичните средства, тогава можем да говорим за вдигане на данъците. Основната движеща сила на българската икономика е средната класа. Тя отдавна не плаща само плосък данък - плаща за образованието на децата, за болнична помощ, за охрана. Със сигурност има държавни структури, които не работят и не ни харесват услугите, които ни предлагат. Трябва да се направи ясно разграничение кои са тези структури и можем да изкараме без тях няколко месеца, за да бъдат преструктурирани", добави той.

"По-добре е социалната система да лежи на гърба на НОИ, отколкото на гърба на икономиката. 50 години даваме публични пари, за да се построи АМ "Хемус", а нея я няма. Милиарди публични средства се изхарчиха за електронно правителство, а него го няма. Ето това са примери за лошо харчене на публични средства. Трябва оптимизация и категорично трябва да се спре автоматичното увеличение на доходите, защото това води до инфлация и дупка в бюджета. Това, което ще ни дърпа напред, е ефективното харчене на публичните средства", завърши Левон Хампарцумян.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    23 0 Отговор
    като за начало да се почне от депутатските заплати !

    18:29 27.05.2026

  • 2 честен ционист

    16 26 Отговор
    Това, което предлага Левон е гладни бунтове, докато той си кротува у бункера и гледа сеир.

    Коментиран от #6

    18:30 27.05.2026

  • 3 аз ли ни разбирам

    19 6 Отговор
    Държавните служители всяка година им увелечават заплатите но не плащат данъци. Работещите с години работят на една и съща заплатя в частния сектор без увеличение на РЗ но плащат всяка година по високи данъци. Тоест на едните им намалява РЗ а на ДС им расте !

    Будали ли сме или?

    Коментиран от #10

    18:30 27.05.2026

  • 4 Гост

    17 2 Отговор
    Пак излиза тоя, дето каза че нищо няма да поскъпне и стотинка... вервайте му... сега иска да спре парите на хората, за да изчезнат, за да могат да дойдат арменци, още арменци...

    18:30 27.05.2026

  • 5 Бай Амет чобанина

    8 2 Отговор
    рак да ти дойде дано.Левон да пише на плочата ти.Амин.

    18:32 27.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дуньо простия

    8 1 Отговор
    Ами да почваме от депутатите тогава. При тях е на най-често тая автоматизация.

    18:36 27.05.2026

  • 8 Супердолари

    4 1 Отговор
    Правилно, много богато живеят хората по нашите ширини. Черешите са 8€/кг и никой не се оплаква. Протести и бойкот на големите вериги също не съм видял. Значи сме забогатели, нищо не е поскъпнало. Нека слушаме "експертите" като него

    18:37 27.05.2026

  • 9 Хасковски каунь

    9 0 Отговор
    Ти си вреден за България

    18:39 27.05.2026

  • 10 ДОД

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "аз ли ни разбирам":

    (данък общ доход) се плаща от всички. И си е все 10%. Чудя се, с тоя акъл, кой, и за какво ти дава заплата.

    18:40 27.05.2026

  • 11 Без име

    7 2 Отговор
    Сетихте се. И незабавни съкращения в държавната и общинска администрация!!! За пенсионерите с телк и на такава служба пък ЕКСТРЕНО!!!

    18:41 27.05.2026

  • 12 Дориана

    5 3 Отговор
    Разбира се автоматичното вдигане на заплатите е абсолютно грешно и беше предизвикано от ГЕРБ и от ППДБ с цел тяхното политическо оцеляване. Те бяха наясно , че по този начин се напомпва още повече инфлацията. Заплатите трябва да бъдат обвързани с производителността на труда, и с качеството. А, не да се дават пари на калпак за да подчиним и вербуваме политически Администрация, МВР, учители, лекари и т. н.

    18:42 27.05.2026

  • 13 Да,бе

    5 1 Отговор
    Това за премахване на автоматичното увеличение на заплатите на излишните е вярно,но какво да кажем за банковите такси,които са абсолютно незаконни и са жив грабеж на клиентите на същите банки...

    18:50 27.05.2026

  • 14 Източваха и източват народа.

    4 2 Отговор
    Да плюска и лежи администрацията на на сглобките. 90% са хранилкаджии.

    18:50 27.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Питам

    2 1 Отговор
    Този андроид противонароден първо да публикува колко милиона официално са неговите годишни доходи , да ги сравним с тези на обикновенните хора и да се скрива някъде че идва в повече на всички!

    18:53 27.05.2026

  • 17 Хаха

    4 0 Отговор
    Каза Еврон химика! Добре , че Костов те направи банкер!

    18:58 27.05.2026

  • 18 помним

    0 0 Отговор
    Как само агитираше за еврото ! Сега какво стана , изведнъж загрижен за средната класа .Ами тя средната класа си раздаде парите за всичко и остана на минималните осигуровки и с липсващ стаж , сега еврото я довърши . Какво ли не изнесе на гърба си милата средна класа .Четери пъти и сменяха парите , ама първо я ограбига с хипер инфлацията .Приватизацията и отне натрупаните блага и раздаде на шепа хора . Плаща средната класа , от здравеопазване и зъболечение )вече в Турция) до детски градини и скъпи университети .Накрая средната класа , ще си продаде имота и ще отиде да си изкара старините в Южна Италия , че там е по-евтино

    19:07 27.05.2026

  • 19 Справедлива цена Е !

    1 0 Отговор
    Онази !

    Която и Двете страни !

    Приемат !

    За Нормална !

    Но тъй като Те Никога не могат Да бъдат Равнопотавени !

    Тя Никога Няма Да Се Случи !

    19:07 27.05.2026

  • 20 Просветен

    1 0 Отговор
    Значи доходите са по-високи от Германия, та затова цените са по-високи. Но при пълни складове и отворена икономика, цените зависят само от конкуренцията и оборотът. Япония, Швейцария и Китай имат много пари, но нямат инфлация, имат и по-ниски цени.

    19:11 27.05.2026

  • 21 Горски

    2 0 Отговор
    Нали щяхме да сме много по-богати като влезне еврото , явно не сте добър във вашата специалност време е да се скриете някъде и да не се показвате скоро. Едно и също повтаря непрекъснато тоя. Като говори за заплати нищо не казва къде отидоха и от кого милиарди за увеличаване на заплати и бонуси. Ами отидоха в сектор сигурност. България е фалирала, кое не разбира гербера? И то заради тях. Нямаме по 5 милиарда евро да подаряваме всяка година на източния фронт и да се самоглобяваме защото правим ток по 2 милиарда евро за въздуха. Като не може държавата да регулира цените, те били частни и свободни, как Държавата регулира заплатите? Значи цената свободна, заплатата фиксирана. Как така? Заплатата е цена на труда, значи аз трябва да мога да си я вдигам всеки ден сам! Какви данъци? На този трябва да се конфискува всичко! То е награбено със задигната държавна банка. Как се продава банка за 1 лев? Ами Костов я продаде на този.

    19:15 27.05.2026

  • 22 СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА

    1 0 Отговор
    Справедлива цена е средната цена, или ниската цена вече съществуващи на пазарът. Но може държавата да дава субсидия на търговци продаващи сам с 10% надценка - печалба.

    19:16 27.05.2026

  • 23 Сзо

    0 0 Отговор
    Е да, ама да се подобри ефективността на публичните средства е трудна задача. Къде, къде по лесно е да се вдигнат данъците....и пак ще има пари за крадене

    19:20 27.05.2026

  • 24 Тома

    0 0 Отговор
    На левон му е широко около врата като продадоха с черния Иван лукоил на цената на един апартамент и защо да мисли за хора с доходи 300-500 евро

    19:20 27.05.2026

