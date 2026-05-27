Левон Хампарцумян: Категорично трябва да се спре автоматичното увеличение на доходите, защото това води до инфлация

Не чух дефиниция на термина "справедлива цена". По-скоро чух симпатични и образовани хора да се опитаха да обяснят какво не е справедлива цена. Терминът "справедлива цена" е от арсенала на популизма - звучи добре, но на практика не може да се приложи. На теория такива термини има много, но на практика реално нямат приложение. В това правителство има много образовани хора, но и те обясняваха какво не е справедлива цена.
Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS финансистът Левон Хампарцумян, който коментира темата за финансите на държавата.
"Преди да вдигаме данъците трябва да помислим за ефективността на публичните средства. Когато започне да ни харесва как се харчат публичните средства, тогава можем да говорим за вдигане на данъците. Основната движеща сила на българската икономика е средната класа. Тя отдавна не плаща само плосък данък - плаща за образованието на децата, за болнична помощ, за охрана. Със сигурност има държавни структури, които не работят и не ни харесват услугите, които ни предлагат. Трябва да се направи ясно разграничение кои са тези структури и можем да изкараме без тях няколко месеца, за да бъдат преструктурирани", добави той.
"По-добре е социалната система да лежи на гърба на НОИ, отколкото на гърба на икономиката. 50 години даваме публични пари, за да се построи АМ "Хемус", а нея я няма. Милиарди публични средства се изхарчиха за електронно правителство, а него го няма. Ето това са примери за лошо харчене на публични средства. Трябва оптимизация и категорично трябва да се спре автоматичното увеличение на доходите, защото това води до инфлация и дупка в бюджета. Това, което ще ни дърпа напред, е ефективното харчене на публичните средства", завърши Левон Хампарцумян.
Будали ли сме или?
10 ДОД
До коментар #3 от "аз ли ни разбирам":(данък общ доход) се плаща от всички. И си е все 10%. Чудя се, с тоя акъл, кой, и за какво ти дава заплата.
18:40 27.05.2026
19 Справедлива цена Е !
Която и Двете страни !
Приемат !
За Нормална !
Но тъй като Те Никога не могат Да бъдат Равнопотавени !
Тя Никога Няма Да Се Случи !
19:07 27.05.2026
