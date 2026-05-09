Участниците в Giro d’Italia бяха посрещнати от 109 розови фламинго в Бургас

9 Май, 2026 11:25 877 4

Техният розов цвят естествено се свързва с най-желаната фланелка в Giro d'Italia – Maglia Rosa

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Впечатляваща инсталация от 109 розови фламинго посреща Giro d’Italia в Бургас, превръщайки входа на града в смел визуален акцент. Разположени на пътен възел „Тромпета“ по трасето I-9 Сарафово – Бургас, птиците образуват динамична линия, която съпровожда колоездачите при влизането им в града.

Автор на инсталацията е бургаският художник Георги Андонов. Вдъхновен от 109-годишната история на Giro d’Italia, той създава 109-те фигури на фламинго като символ на всяка година от легендарното състезание – почит към издръжливостта, духа и непрестанния стремеж напред, които определят характера на надпреварата.

Фламингото е избрано не само заради своята елегантност. През последните години тези птици се превърнаха в част от съвременната идентичност на Бургас, намирайки дом в Атанасовското езеро – място на природен баланс и хармония.

Техният розов цвят естествено се свързва с най-желаната фланелка в Giro d’Italia – Maglia Rosa, създавайки общ визуален език между природата на Бургас и духа на състезанието.

Разположени по трасето, фигурите създават ритъм – визуален пулс, който следва движението на колоездачите. Те не са просто декор, а жива връзка между мястото и събитието, между Бургас и света, пише БНТ.

Инсталацията ще бъде видяна от над 200 милиона зрители по света, превръщайки Бургас в сцена с международна разпознаваемост по време на Grande Partenza.

След финала на събитието всяка от участващите колоездачни формации ще получи по една фигура на фламинго. Подписани от състезателите, те ще се превърнат в уникални символи на срещата между Бургас и световния спорт – спомен, който ще продължи да живее отвъд финалната линия.

Бургас навлиза в ключов етап от своята културна трансформация, подготвяйки кандидатурата си за Европейска столица на културата 2032. Градът заявява амбицията си с ясна визия, в която културата, природата и общността се преплитат в устойчиво и вдъхновяващо бъдеще.

В този контекст домакинството на Grande Partenza на Giro d’Italia е много повече от спортно събитие – то е силен международен знак за отвореност, движение и европейски дух. Именно тези ценности стоят в основата на кандидатурата на Бургас и показват как градът свързва местната идентичност с глобалната културна динамика.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Андрешко

    5 0 Отговор
    Обиколката на Италия що ште в Бургас..

    11:40 09.05.2026

  • 2 Да питам

    1 1 Отговор
    А в Масква колко фламингота ще долетят за парада

    11:53 09.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.