Кметът на Бургас: От домакинството на Джиро д'Италия спечели целият регион

9 Май, 2026 14:00 575 14

  • бургас-
  • димитър николов-
  • колоездене-
  • джиро д`италия

Искам да благодаря на нашите италиански партньори за перфектната организация на състезанието

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Кметът на Бургас Димитър Николов поздрави участниците и организаторите на 109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия - Джиро д`Италия, минути преди старта на втория етап от крайморския град до Велико Търново.

„Искам да благодаря на нашите италиански партньори за перфектната организация на състезанието. Бургас пожелава успех на всички участници", заяви Николов и добави, че вчерашният открит етап е преминал успешно:„... вчера се справихме много добре в откриващия етап от Несебър до Бургас. За щастие падането на финала се размина без сериозни наранявания".

Кметът подчерта, че домакинството на престижното състезание е от полза за целия регион. „Всички спечелиха от това състезание – не само Несебър, Бургас и Созопол, а целият ни регион. Спечелиха и всички любители на колоездачния спорт", каза Николов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боздуган

    12 2 Отговор
    Не умирате ли от срам, юрнахте се да кърпите дупки и да боядисате с маркировка. Но на хората порутените къщи по селата. Обезлюдени и замръзнали от 40 години не можете да скриете. Срамувайте се от собствения си народ. Чужденците за няколко дни си заминават.

    14:05 09.05.2026

  • 2 Гост

    8 3 Отговор
    Спечели Бойко крадеца 55 милиона евро.

    14:05 09.05.2026

  • 3 тиквена отломка лакома

    9 3 Отговор
    Всички спечелиха от това състезание
    демек и наши хорица

    важното е че гробарите се поизчистиха от кьор софрите

    14:06 09.05.2026

  • 4 Гост

    9 3 Отговор
    А бе покрай гербаджия и депесар, няма как други да спечелят....

    14:06 09.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Фашисти с маски и железни прътове нападнаха Маршът на Безсмъртния полк.Двама човека са в болница.

    Коментиран от #10

    14:11 09.05.2026

  • 6 Смешник

    7 1 Отговор
    И най много ти Напълни джобовете

    14:16 09.05.2026

  • 7 бай Иван

    3 0 Отговор
    Колко ли ни струва това???

    14:23 09.05.2026

  • 8 1234

    3 0 Отговор
    и какво по точно спечелиха сички

    14:23 09.05.2026

  • 9 мдда

    3 0 Отговор
    Никой нищо не спечели! Само си правиш реклама, ама идват избори и повече никой няма да те търпи да съсипваш Бургас.

    14:29 09.05.2026

  • 10 Нали са безсмъртни бе!

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Кво пискаш?

    14:29 09.05.2026

  • 11 ГЕРБ победа 🎃

    2 0 Отговор
    Напълно си прав – снимките и кадрите от финала в Бургас ясно показват, че оградите не са били подредени в права линия, което е груба грешка при финиширане със скорост над 60 км/ч.Това е и основната причина за „срамотата“, за която говориш. Ето защо тези „накриво сложени“ огради се оказаха фатални:Ефектът „назъбване“: Когато оградите не са идеално подравнени, се получават малки чупки. При такава гъстота на колоната, колоездачите се движат на сантиметри от тях и всяка неравност може да закачи кормилото или педала им.Опасните „крачета“: Освен че са били накриво, металните основи (краката) на загражденията са стърчали към пътното платно. Именно в такова краче се спъна предното колело на норвежеца Erlend Blikra, което отприщи целия хаос.Грешен тип огради: Специалистите отбелязват, че за финални спринтове трябва да се ползват т.нар. „гладки“ огради без издадени елементи в основата, а тук са ползвани стандартни заграждения за масови събития.

    Коментиран от #12

    14:31 09.05.2026

  • 12 Булгар

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГЕРБ победа 🎃":

    В момента организаторите от RCS Sport и българските координатори отнасят сериозни критики в социалните мрежи и специализираните форуми, че не са осигурили безопасно трасе за състезание от ранга на Giro dItalia.

    14:32 09.05.2026

  • 13 Перо

    2 0 Отговор
    Държавата плати милиони за организацията и подобрението на инфраструктурата за да си пълнят джобовете престъпни приватизатори и “демократични”, селски мутри!

    Коментиран от #14

    14:34 09.05.2026

  • 14 Срамота и позор

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    А за парад намат пари колко години вече ?

    14:35 09.05.2026

