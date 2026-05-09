Кметът на Бургас Димитър Николов поздрави участниците и организаторите на 109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия - Джиро д`Италия, минути преди старта на втория етап от крайморския град до Велико Търново.
„Искам да благодаря на нашите италиански партньори за перфектната организация на състезанието. Бургас пожелава успех на всички участници", заяви Николов и добави, че вчерашният открит етап е преминал успешно:„... вчера се справихме много добре в откриващия етап от Несебър до Бургас. За щастие падането на финала се размина без сериозни наранявания".
Кметът подчерта, че домакинството на престижното състезание е от полза за целия регион. „Всички спечелиха от това състезание – не само Несебър, Бургас и Созопол, а целият ни регион. Спечелиха и всички любители на колоездачния спорт", каза Николов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боздуган
14:05 09.05.2026
2 Гост
14:05 09.05.2026
3 тиквена отломка лакома
демек и наши хорица
важното е че гробарите се поизчистиха от кьор софрите
14:06 09.05.2026
4 Гост
14:06 09.05.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #10
14:11 09.05.2026
6 Смешник
14:16 09.05.2026
7 бай Иван
14:23 09.05.2026
8 1234
14:23 09.05.2026
9 мдда
14:29 09.05.2026
10 Нали са безсмъртни бе!
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Кво пискаш?
14:29 09.05.2026
11 ГЕРБ победа 🎃
Коментиран от #12
14:31 09.05.2026
12 Булгар
До коментар #11 от "ГЕРБ победа 🎃":В момента организаторите от RCS Sport и българските координатори отнасят сериозни критики в социалните мрежи и специализираните форуми, че не са осигурили безопасно трасе за състезание от ранга на Giro dItalia.
14:32 09.05.2026
13 Перо
Коментиран от #14
14:34 09.05.2026
14 Срамота и позор
До коментар #13 от "Перо":А за парад намат пари колко години вече ?
14:35 09.05.2026