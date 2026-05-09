Кметът на Бургас Димитър Николов поздрави участниците и организаторите на 109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия - Джиро д`Италия, минути преди старта на втория етап от крайморския град до Велико Търново.

„Искам да благодаря на нашите италиански партньори за перфектната организация на състезанието. Бургас пожелава успех на всички участници", заяви Николов и добави, че вчерашният открит етап е преминал успешно:„... вчера се справихме много добре в откриващия етап от Несебър до Бургас. За щастие падането на финала се размина без сериозни наранявания".

Кметът подчерта, че домакинството на престижното състезание е от полза за целия регион. „Всички спечелиха от това състезание – не само Несебър, Бургас и Созопол, а целият ни регион. Спечелиха и всички любители на колоездачния спорт", каза Николов.